باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک با مقام‌های ترکمنستان در چارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور اظهار کرد: پیش از آغاز این سفر، پیگیری تفاهمات و توافقات پیشین ایران و ترکمنستان در دستور کار قرار گرفت. همچنین پس از سفر آرکاداغ، رهبر ملی ترکمنستان، به ایران برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، تأکیداتی در دیدار با رئیس‌جمهور مطرح شد که پیگیری آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در دیدار با مردوف، رئیس کمیسیون مشترک ترکمنستان، ضمن مرور توافقات و تفاهمات قبلی، درباره چند موضوع مهم به نتایج و پیشرفت‌های خوبی دست یافتیم.

صادق با اشاره به همکاری‌های دو کشور در حوزه حمل‌ونقل ریلی گفت: در پایانه‌های مرزی، به‌ویژه در بخش ریلی، اتفاقات خوبی میان ایران و ترکمنستان رقم خورده است. با توجه به حجم بار ورودی به کشور، تعاملات و توافقات انجام‌شده با ترکمنستان نقش مؤثری در تسهیل حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نیز همکاری‌های خوبی میان دو کشور شکل گرفته است، هرچند برخی مشکلات همچنان وجود دارد که برای رفع آن‌ها اقداماتی در حال انجام است.

وی با اشاره به توافق برای اجرای پروژه جاده گمداق ـ اترک تصریح کرد: بر اساس توافق انجام‌شده، ساخت این جاده با استفاده از ظرفیت یک پیمانکار توانمند ایرانی در ترکمنستان آغاز خواهد شد و امیدواریم عملیات اجرایی آن طی یکی دو ماه آینده شروع شود.

صادق تأکید کرد: اجرای این پروژه برای کامیون‌داران ایرانی اتفاق مثبتی خواهد بود و رفت‌وآمد آن‌ها به ترکمنستان را تسهیل می‌کند. از سوی دیگر، طرف ترکمنستانی نیز این مسیر را یکی از ضرورت‌های توسعه شبکه جاده‌ای خود می‌داند.

وی همچنین از توافقات انجام‌شده در حوزه انرژی خبر داد و گفت: در این بخش نیز توافقاتی صورت گرفته است که امیدواریم نتایج آن‌ها در آینده نزدیک نمایان شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای افزود: موضوعات سه‌جانبه میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز مطرح است. همچنین در دیدارهای رئیس‌جمهور و هیئت همراه با طرف‌های ترکمنستانی و روسی، گفت‌وگوهای خوبی درباره همکاری‌های منطقه‌ای انجام شده است.

صادق در جمع‌بندی این سفر اظهار کرد: تعاملات، گفت‌وگوها و دیپلماسی حمل‌ونقلی که طی دو سال گذشته آغاز شده و توسعه یافته است، اکنون آثار و نتایج خود را نشان می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها و تعاملات با کشورهای همسایه، ایران بتواند از شرایط و بزنگاه‌های کنونی با موفقیت عبور کند و افزود: کشورهای همسایه در حال ایفای نقش خود در چارچوب روابط همسایگی هستند و باید از این ظرفیت برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی بهره گرفت.