باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علیرضا جزءقاسمی مدیرعامل آبفای استان تهران در نشست خبری گفت: شهر تهران از نظر اهمیت موضوع آب و فاضلاب در کشور، جایگاه ویژه‌ای دارد و همان‌طور که مستحضرید، بیش از ۳۰ درصد کشور را شاید شامل شویم و اهمیت این موضوع دوچندان است.

او افزود: از طرفی، منابع آبی بسیار محدود است و با توجه به اقلیم کشور و شرایط تهران و همچنین بارگذاری بیش از حد جمعیتی که در این شهر اتفاق افتاده، کار تأمین آب در تهران نسبت به سایر نقاط کشور دشوارتر است.

جزءقاسمی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم یک سال نرمال آبی را پشت سر بگذاریم، معمولاً به حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب از منابع سطحی در پنج سد، علاوه بر منابع آب زیرزمینی، نیاز داریم. اما در پنج سال گذشته و در پی خشکسالی‌های متوالی، این عدد عملاً به کمتر از ۵۰۰ میلیون مترمکعب و در محدوده ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده است.

مدیرعامل آبفای استان تهران با اشاره به وضعیت منابع آبی در سال آبی گذشته اظهار کرد: سال آبی جدید حدود دو هفته از شروع آن می‌گذرد. سال آبی گذشته را با عدد بسیار کمتری، یعنی حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب، پشت سر گذاشتیم.

او تصریح کرد: با وجود این شرایط، مجموعه اقداماتی که صورت گرفت و همراهی بسیار خوب مردم باعث شد بتوانیم از تابستان عبور کنیم. این در حالی بود که سال خاصی را نیز پشت سر گذاشتیم؛ سالی که در آن جنگ را داشتیم و متأسفانه فشار‌هایی نیز به تأسیسات وارد شد.

جزءقاسمی گفت: با این حال، اقداماتی که انجام شد، زحمات همکارانمان در سطح استان تهران، همراهی بسیار خوب مردم و همراهی عالی رسانه‌ها که واقعاً در کنار ما بودند، موجب شد واقعیت‌ها به مردم منتقل شود و این همراهی شکل بگیرد.

او تأکید کرد: امسال تابستان را بدون هیچ مشکلی پشت سر گذاشتیم و در هیچ نقطه‌ای از استان، مشکل خاصی در زمینه تأمین آب و ارائه خدمات فاضلاب به وجود نیامد.

جزءقاسمی در ادامه افزود: میزان بارش‌های استان تهران نسبت به میانگین بلندمدت ۳۶ درصد کاهش داشته است. برخلاف برخی نقاط کشور که بارندگی‌های اخیر در آنها اتفاق افتاده، با توجه به نحوه تأمین آب در مناطق مختلف، این بارش‌ها تأثیری در تأمین آب تهران ندارند؛ یعنی بارندگی‌هایی که برای مثال در جنوب یا شمال کشور اتفاق می‌افتد، تأثیری بر تأمین آب تهران ندارد.

او ادامه داد: ما پنج سد تأمین‌کننده آب شرب داریم و در کنار آنها نیز از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌کنیم. امیدواریم با کمک و همراهی مردم، در ادامه مسیر نیز مشکلی پیش نیاید و بتوانیم امسال را با آرامش به پایان برسانیم و برای سال آینده آماده شویم.

مدیرعامل آبفای استان تهران با اشاره به اجرای پروژه‌های ویژه امسال گفت: علاوه بر پروژه‌هایی که به‌صورت روتین در حوزه بهره‌برداری و تأمین آب تعریف شده‌اند، برای امسال پروژه‌های ویژه‌ای را هدف‌گذاری کرده‌ایم تا به بهره‌برداری برسانیم.

جزءقاسمی با اشاره به شرایط خاص کشور و محدودیت منابع اعتباری و عمرانی اظهار کرد: منابع اعتباری و عمرانی به‌شدت کاهش پیدا کرده و در عمل، برای اجرای پروژه‌ها تقریباً اعتباری از محل تملک دارایی‌ها نداریم. بنابراین، به منابع جاری خود، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین استفاده از تسهیلات بانکی متکی هستیم.

۱۱۸ میلیون مترمکعب به ظرفیت تصفیه فاضلاب تهران اضافه می‌شود

او افزود: با وجود این شرایط، چند پروژه اصلی را تعریف کرده‌ایم تا ان‌شاءالله امسال به بهره‌برداری برسند. مهم‌ترین این پروژه‌ها در حوزه فاضلاب تهران قرار دارند. در استان تهران چهار تصفیه‌خانه بزرگ را در دستور کار داریم که شامل فاز‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه جنوب تهران، تصفیه‌خانه شهر پرند، ارتقای تصفیه‌خانه شهرک غرب تهران و تصفیه‌خانه رودهن و بومهن است.

مدیرعامل آبفای استان تهران تصریح کرد: مجموع این پروژه‌ها ۱۱۸ میلیون مترمکعب به ظرفیت تصفیه فاضلاب و تولید پساب قابل استفاده اضافه می‌کند. این میزان تقریباً از بالاترین ظرفیت‌های تصفیه‌خانه‌ای در کشور است و تصفیه‌خانه‌هایی با این ابعاد در کشور ساخته نمی‌شود.

او ادامه داد: این ۱۱۸ میلیون مترمکعب، ضریب پوشش فاضلاب کشور را حدود ۷ تا ۸ درصد افزایش می‌دهد. علاوه بر این، در تهران نیز با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ضریب تصفیه فاضلاب به عددی نزدیک به ۸۰ درصد می‌رسد و ضریب پوشش شبکه فاضلاب نیز به حدود ۹۵ درصد افزایش می‌یابد.

جزءقاسمی با بیان اینکه اجرای این پروژه‌ها به ایجاد توازن در بخش فاضلاب استان تهران کمک می‌کند، گفت: در برخی نقاط کشور شبکه فاضلاب وجود دارد، اما تصفیه‌خانه نداریم یا برعکس، تصفیه‌خانه وجود دارد، اما شبکه تکمیل نشده است. با این حال، در تهران با بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه‌ها، به وضعیت متعادل‌تری در بخش جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب می‌رسیم.

او خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیشرفت بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصدی این پروژه‌ها تا پایان سال، تصفیه‌خانه‌ها وارد مدار بهره‌برداری شوند. میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این پروژه‌ها در مجموع حدود ۲۶ همت است.

مدیرعامل آبفای استان تهران در ادامه به پروژه‌های حوزه آب اشاره کرد و گفت: در کنار این طرح‌ها، ۱۰ پروژه آبی نیز مدنظر داریم. افزایش ظرفیت ذخیره مخازن آب شرب تهران از جمله اقداماتی است که به پایداری شبکه و افزایش تاب‌آوری آن کمک می‌کند. همچنین تکمیل رینگ آب‌رسانی شهر تهران را دنبال می‌کنیم.

جزءقاسمی با اشاره به وضعیت رینگ آب‌رسانی تهران اظهار کرد: در سال‌های گذشته، رینگ غربی و رینگ جنوبی تقریباً تکمیل شده‌اند و بخش‌هایی از رینگ غربی و رینگ شمالی باقی مانده است. اولویت ما این است که تا پایان امسال، رینگ غربی نیز به اتمام برسد و وارد مدار بهره‌برداری شود. این پروژه مراحل پایانی خود را طی می‌کند و امیدواریم به‌زودی وارد مدار شود.

او افزود: با تکمیل این رینگ، امکان جابه‌جایی آب در کل شهر تهران فراهم می‌شود و ظرفیت انتقال آب نیز افزایش می‌یابد. در حال حاضر نیز امکان جابه‌جایی آب وجود دارد، اما در برخی نقاط با محدودیت ظرفیت مواجه هستیم.

مدیرعامل آبفای استان تهران با اشاره به تفاوت وضعیت ذخایر سد‌ها گفت: ظرفیت ذخیره سد‌های ما یکسان نیست؛ به‌طوری که وضعیت سامانه غرب نسبت به سامانه شرق مناسب‌تر است و سامانه شرق شرایط چندان مطلوبی ندارد. با این حال، این موضوع به معنای نگرانی از تأمین آب نیست و امیدواریم با همراهی مردم و اقداماتی که مجموعه شرکت انجام خواهد داد، بتوانیم تأمین پایدار آب را برای مردم استان تهران تضمین کنیم.

او افزود: سالانه ۳۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز آب را شناسایی ميکنم؛ هدر رفت آب در تهران حدود ۲۲ درصد و مشابه کشورهای پیشرفته است.

مدیرعامل آبفای بیان کرد: سال گذشته ۷.۶ همت کمتر آب فروختیم امسال هم در ۶ ماهه ابتدای سال این عدد نزدیک به ۵ همت رسیده است ما سیاست‌های وزارت نیرو را دنبال می‌کنیم پیشنهاد افزایش قیمت آب را دادیم اما وزارت نیرو با درصد اعلامی ما مخالفت کرد و اجرایی نشد.

او افزود: امسال سهم مشترکان خوش‌مصرف که دو سال پیش حدود ۲۹ درصد بود، اکنون به حدود ۵۰ درصد رسیده است. در مقابل، سهم مشترکان پرمصرف از حدود ۶۵ درصد به ۴۷ درصد و سهم مشترکان بسیار پرمصرف از ۵ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است.

امسال قطعی آب به سبب کاهش فشار آب نداشتیم

مدیرعامل آبفای در ادامه اظهار کرد: از بهمن‌ماه بحث مدیریت افت فشار آب را به شکل هوشمند پیگیری کردیم و امسال قطعی آب به سبب کاهش فشار آب نداشتیم و برنامه ما کماکان ادامه همین روند است. شش ماهه اول امسال نزدیک به ۷۰ میلیون آب کمتر برداشت کردیم چیزی حدود اندازه سد لتیان است.

جزءقاسمی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش برداشت از منابع زیرزمینی و کیفیت آب شرب در مناطق جنوبی و شرقی تهران گفت: در سال‌های گذشته و هم‌زمان با تشدید خشکسالی، سهم آب زیرزمینی در تأمین آب تهران در مقاطعی به حدود ۵۰ درصد رسیده بود، اما این میزان اکنون به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است برنامه‌ریزی شده است در نیمه دوم سال نیز سهم برداشت از منابع زیرزمینی، در صورت فراهم بودن شرایط، به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد تا فرصت بیشتری برای بهبود وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی فراهم شود.