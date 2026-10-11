شهروندخبرنگار ما فیلمی از بارش باران پاییزی و جاری شدن شدن سیلاب در شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش شدید باران، در شهردیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان، موجب جاری شدن سیلاب در برخی معابر و مسیل‌ها شد و عبور و مرور خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی این منطقه را با مشکل مواجه کرد. بر اثر این بارندگی، جریان آب در برخی مسیر‌ها افزایش یافت و تردد رانندگان در محور‌های مواصلاتی شهرستان با کندی و دشواری همراه شد.

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منبع: شهروندخبرنگار - سمنان

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