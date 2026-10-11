رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به عوامل مختلف افزایش قیمت میوه و صیفی‌جات گفت: سوءاستفاده و سوءمدیریت در کنار شرایط تولید، هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزد و نهاده‌های مورد نیاز، در افزایش قیمت برخی محصولات نقش دارند و تنظیم بازار مستلزم پایش مستمر عرضه و تقاضاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، درباره افزایش قیمت میوه و صیفی‌جات اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها پدیده‌ای مختص ایران نیست و در کشور‌های دیگر نیز تورم وجود دارد، اما برای بررسی دلایل گرانی باید عوامل مختلف مؤثر بر قیمت تمام‌شده کالا‌ها را در نظر گرفت.

وی افزود: هزینه‌های نیروی کار، حمل‌ونقل و مواد اولیه مورد نیاز تولید، از جمله عوامل مؤثر بر قیمت محصولات هستند. در حوزه تولید میوه نیز هزینه نهاده‌های شیمیایی و سموم در کنار سایر هزینه‌ها بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد.

رستگار با اشاره به فصلی بودن تولید برخی محصولات کشاورزی بیان کرد: بعضی از میوه‌ها و صیفی‌جات در فصل‌های مشخصی تولید می‌شوند و در برخی مقاطع سال، میزان عرضه آنها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، اگر کمبود وجود داشته باشد، تأمین نیاز بازار از طریق واردات ضروری است.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تولید داخلی میوه به‌طور کلی پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان است، تصریح کرد: با این حال، بازار برخی محصولات به دلیل شرایط فصلی با کمبود مواجه می‌شود و لازم است برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها، برنامه‌ریزی مناسبی در زمینه تولید، ذخیره‌سازی و مدیریت صادرات انجام شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت سیب‌زمینی گفت: در برخی مقاطع، از جمله ماه‌های مهر و آبان، احتمال بروز چنین شرایطی وجود دارد. اگر ذخیره‌سازی این محصولات از قبل انجام شود و صادرات نیز متناسب با نیاز داخل مدیریت شود، کمبود بازار کمتر احساس خواهد شد.

رستگار تأکید کرد: تنظیم بازار موضوعی مستمر است و باید عرضه و تقاضا به‌طور دائم رصد شود تا میان میزان تولید و مصرف تعادل برقرار باشد. اصناف و فعالان اقتصادی در کنار دولت و ستاد تنظیم بازار، در این زمینه مسئولیت دارند و بخشی از تنظیم‌گری بازار نیز به‌صورت طبیعی از سوی فعالان بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت سازوکار‌های نظارتی در بازار اظهار کرد: در اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، وضعیت قیمت‌ها و دلایل افزایش آنها به‌صورت مستمر بررسی می‌شود. در تهران ۱۲۵ اتحادیه صنفی فعالیت دارند که از طریق آنها می‌توان وضعیت بازار را رصد و دلایل افزایش قیمت یا گران‌فروشی را پیگیری کرد.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه افزایش قیمت لزوماً به معنای گران‌فروشی نیست، افزود: در برخی موارد ممکن است افزایش هزینه‌ها یا کاهش عرضه، علت تغییر قیمت باشد؛ با این حال، احتمال گران‌فروشی یا بازارسازی نیز وجود دارد و در صورت دریافت گزارش‌های مردمی، موضوع بررسی و پیگیری می‌شود.

رستگار درباره راه‌های اعلام تخلفات نیز گفت: واحد‌های نظارت و بازرسی اتاق اصناف آمادگی دریافت گزارش‌های مردمی را دارند و شهروندان می‌توانند موارد مربوط به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها و گران‌فروشی را به این مجموعه اطلاع دهند تا علت موضوع بررسی شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سهم سوءمدیریت، سوءاستفاده و شرایط اقتصادی در افزایش قیمت‌ها گفت: ارائه آمار دقیق درباره سهم هر یک از این عوامل امکان‌پذیر نیست، اما متأسفانه هم سوءاستفاده و هم سوءمدیریت وجود دارد و بخشی از افزایش قیمت‌ها نیز به شرایط کشور بازمی‌گردد.

رئیس اتاق اصناف تهران در پایان بر ضرورت بررسی همه‌جانبه وضعیت بازار تأکید کرد و گفت: برای تحلیل افزایش قیمت محصولاتی مانند سیب‌زمینی باید شرایط تولید، میزان تقاضا، عرضه و سایر عوامل مؤثر به‌صورت هم‌زمان بررسی شود و نمی‌توان مسئله را تنها از یک بُعد ارزیابی کرد.

برچسب ها: اتاق اصناف ، تولید میوه
خبرهای مرتبط
تخصیص تسهیلات ۴۰ همتی به شرکت‌های تولیدی
رفع انسداد ۴ هزار و ۶ گوشی تلفن همراه
بلاتکلیفی نرخ خرید تضمینی گندم با گذشت یک ماه از آغاز کشت
کاهش بیش از ۴۰ درصدی تولید مصنوعات طلا به دلیل افزایش خرید طلای آب‌شده است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
همتی: فروپاشی اقتصادی با بیانیه سیاسی محقق نمی‌شود
فهرست داروهای ممنوع‌الورود به عراق اعلام شد
مصوبه ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد
بارش پراکنده باران در برخی از نواحی شمال و شمال غرب کشور
ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه تهران ـ شمال
آمادگی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی
پایان صف تسویه در میلی/ ۱۳ همت پول به کاربران واریز شد
درآمد عوارض خروج از مرزهای متعلق به مناطق آزاد به خود مناطق واگذار می‌شود
آخرین اخبار
همتی: فروپاشی اقتصادی با بیانیه سیاسی محقق نمی‌شود
بارش پراکنده باران در برخی از نواحی شمال و شمال غرب کشور
پایان صف تسویه در میلی/ ۱۳ همت پول به کاربران واریز شد
مصوبه ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد
ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه تهران ـ شمال
آمادگی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی
فهرست داروهای ممنوع‌الورود به عراق اعلام شد
درآمد عوارض خروج از مرزهای متعلق به مناطق آزاد به خود مناطق واگذار می‌شود
پاسخگویی به ۱۹۹ هزار متقاضی زمین در طرح جوانی جمعیت/ آماده‌سازی ۳۲ هزار هکتار زمین در کشور + فیلم
امکان جمع آوری روزانه ۵۰۰ تن تخم مرغ در مواقع بحرانی وجود دارد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۹ مهر
حفاظت از برندهای ایرانی/حلقه مفقوده توسعه تجارت با افغانستان
کشف و شناسایی ۸ همت فرار مالیاتی در کرمان
سه عامل مهم عقب‌نشینی شاخص کل بورس
تعمیق بازار سرمایه با موج جدید عرضه‌های اولیه؛ برنامه بورس تهران برای ورود ۱۲ شرکت جدید
۷ بیمارستان تا پایان امسال تکمیل و تحویل بهره‌بردار می‌شود
بلاتکلیفی ۴ میلیارد دلار مطالبات ارزی واردکنندگان؛ چرا تسویه بدهی‌ها طولانی شده است؟
از افزایش تولید گندم در سال گذشته تا مطالبات ۳۰ همتی کشاورزان
پتانسیل تولید ۲.۵ میلیون تن تخم‌مرغ در کشور وجود دارد
ارسال پیامک به شهروندان برای بررسی اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه‌های مالیاتی
تعمیرات واحد‌های جنگ‌زده تا پایان آبان به اتمام می‌رسد/ تکمیل واحد‌های تخریبی تا پایان ۱۴۰۶
تخصیص تسهیلات ۴۰ همتی به شرکت‌های تولیدی
وزیر راه و شهرسازی: مهاجرت معکوس با تسهیل سکونت در روستا‌ها دنبال می‌شود
تأمین اعتبار ۷ همت برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار در طرح‌های مسکن
شهر تخم‌مرغ راه‌اندازی می‌شود/ تکمیل پروژه مستلزم ۵ همت سرمایه‌گذاری
تصویب شیوه صدور مجوز سکوهای آنلاین معاملات در هیئت مقررات‌زدایی
بیش از ۱۹۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
کاهش بیش از ۲۲ هزار واحد شاخص کل بورس
اتصال سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها به سامانه ناظر بانک مرکزی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهر ۱۴۰۵