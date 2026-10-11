باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، درباره افزایش قیمت میوه و صیفی‌جات اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها پدیده‌ای مختص ایران نیست و در کشور‌های دیگر نیز تورم وجود دارد، اما برای بررسی دلایل گرانی باید عوامل مختلف مؤثر بر قیمت تمام‌شده کالا‌ها را در نظر گرفت.

وی افزود: هزینه‌های نیروی کار، حمل‌ونقل و مواد اولیه مورد نیاز تولید، از جمله عوامل مؤثر بر قیمت محصولات هستند. در حوزه تولید میوه نیز هزینه نهاده‌های شیمیایی و سموم در کنار سایر هزینه‌ها بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد.

رستگار با اشاره به فصلی بودن تولید برخی محصولات کشاورزی بیان کرد: بعضی از میوه‌ها و صیفی‌جات در فصل‌های مشخصی تولید می‌شوند و در برخی مقاطع سال، میزان عرضه آنها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، اگر کمبود وجود داشته باشد، تأمین نیاز بازار از طریق واردات ضروری است.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تولید داخلی میوه به‌طور کلی پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان است، تصریح کرد: با این حال، بازار برخی محصولات به دلیل شرایط فصلی با کمبود مواجه می‌شود و لازم است برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها، برنامه‌ریزی مناسبی در زمینه تولید، ذخیره‌سازی و مدیریت صادرات انجام شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت سیب‌زمینی گفت: در برخی مقاطع، از جمله ماه‌های مهر و آبان، احتمال بروز چنین شرایطی وجود دارد. اگر ذخیره‌سازی این محصولات از قبل انجام شود و صادرات نیز متناسب با نیاز داخل مدیریت شود، کمبود بازار کمتر احساس خواهد شد.

رستگار تأکید کرد: تنظیم بازار موضوعی مستمر است و باید عرضه و تقاضا به‌طور دائم رصد شود تا میان میزان تولید و مصرف تعادل برقرار باشد. اصناف و فعالان اقتصادی در کنار دولت و ستاد تنظیم بازار، در این زمینه مسئولیت دارند و بخشی از تنظیم‌گری بازار نیز به‌صورت طبیعی از سوی فعالان بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت سازوکار‌های نظارتی در بازار اظهار کرد: در اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، وضعیت قیمت‌ها و دلایل افزایش آنها به‌صورت مستمر بررسی می‌شود. در تهران ۱۲۵ اتحادیه صنفی فعالیت دارند که از طریق آنها می‌توان وضعیت بازار را رصد و دلایل افزایش قیمت یا گران‌فروشی را پیگیری کرد.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه افزایش قیمت لزوماً به معنای گران‌فروشی نیست، افزود: در برخی موارد ممکن است افزایش هزینه‌ها یا کاهش عرضه، علت تغییر قیمت باشد؛ با این حال، احتمال گران‌فروشی یا بازارسازی نیز وجود دارد و در صورت دریافت گزارش‌های مردمی، موضوع بررسی و پیگیری می‌شود.

رستگار درباره راه‌های اعلام تخلفات نیز گفت: واحد‌های نظارت و بازرسی اتاق اصناف آمادگی دریافت گزارش‌های مردمی را دارند و شهروندان می‌توانند موارد مربوط به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها و گران‌فروشی را به این مجموعه اطلاع دهند تا علت موضوع بررسی شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سهم سوءمدیریت، سوءاستفاده و شرایط اقتصادی در افزایش قیمت‌ها گفت: ارائه آمار دقیق درباره سهم هر یک از این عوامل امکان‌پذیر نیست، اما متأسفانه هم سوءاستفاده و هم سوءمدیریت وجود دارد و بخشی از افزایش قیمت‌ها نیز به شرایط کشور بازمی‌گردد.

رئیس اتاق اصناف تهران در پایان بر ضرورت بررسی همه‌جانبه وضعیت بازار تأکید کرد و گفت: برای تحلیل افزایش قیمت محصولاتی مانند سیب‌زمینی باید شرایط تولید، میزان تقاضا، عرضه و سایر عوامل مؤثر به‌صورت هم‌زمان بررسی شود و نمی‌توان مسئله را تنها از یک بُعد ارزیابی کرد.