باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ صادق شکری در این خصوص اظهار کرد: به دنبال وقوع قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده در یکی از روستا‌های اطراف ارومیه، موضوع شناسایی و دستگیری متهم به قتل، به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با رصد اطلاعاتی و اشراف کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم به قتل در کمتر از ۲ ساعت دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه بنا به اظهارات متهم، انگیزه قتل اختلاف خانوادگی بود، افزود: اشراف اطلاعاتی کارآگاهان در بسیاری از پرونده‌های قتل در استان موجب کشف سریع و دستگیری قاتل می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پلیس