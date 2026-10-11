رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: قاتل چهار عضو یک خانواده در ارومیه با تلاش ماموران انتظامی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ صادق شکری در این خصوص اظهار کرد: به دنبال وقوع قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده در یکی از روستا‌های اطراف ارومیه، موضوع شناسایی و دستگیری متهم به قتل، به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با رصد اطلاعاتی و اشراف کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم به قتل در کمتر از ۲ ساعت دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه بنا به اظهارات متهم، انگیزه قتل اختلاف خانوادگی بود، افزود: اشراف اطلاعاتی کارآگاهان در بسیاری از پرونده‌های قتل در استان موجب کشف سریع و دستگیری قاتل می‌شود.

منبع:   پایگاه اطلاع رسانی پلیس

برچسب ها: دستگیری قاتل ، قتل
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