باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در برنامه روی خط خبر با اشاره به آسیب‌دیدگی چهار پالایشگاه عسلویه در ۲۷ اسفند، گفت: در پی این حادثه، ظرفیت تولید روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از دست رفت که با تلاش همکاران، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن پیش از آغاز فصل سرد جبران شود؛ با این حال، ۱۳۰ میلیون مترمکعب به ناترازی گاز کشور اضافه خواهد شد.

توکلی با بیان اینکه میزان گاز ورودی به شبکه امسال حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد کمتر از مدت مشابه بوده است، اظهار کرد: با وجود کاهش میزان گاز ورودی، تحویل گاز به نیروگاه‌ها از نظر درصدی تقریباً در سطح سال گذشته حفظ شد و سوخت مورد نیاز همه صنایع نیز تأمین شد.

وی افزود: در بخش صنایع کوچک و کسب‌وکار‌هایی که با وجود مصرف کمتر، اشتغال‌زایی بالایی دارند نیز یک میلیارد مترمکعب افزایش تحویل گاز ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آمادگی فصل سرد سال گفت: تمامی تعمیرات اساسی و اقدامات مورد نیاز برای افزایش پایداری شبکه، از جمله در پالایشگاه‌ها، شبکه انتقال، ایستگاه‌های تقویت فشار و بخش توزیع انجام شده است و امیدواریم با آمادگی مناسب و طبق برنامه وارد فصل سرد شویم.

توکلی در ادامه با تأکید بر نقش مدیریت مصرف در کاهش ناترازی گاز تصریح کرد: اگر در اوج مصرف، هر خانوار تنها یک درجه سانتی‌گراد دمای خانه خود را کاهش دهد، روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود؛ رقمی که معادل ظرفیت تولید یک فاز عسلویه است.

وی با اشاره به اهمیت همراهی مشترکان در فصل سرد، کاهش حتی یک درجه‌ای دمای محیط را اقدامی مؤثر در کمک به پایداری شبکه گاز و تأمین سوخت بخش‌های مختلف کشور دانست.