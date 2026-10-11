۱۳پژوهشگر و عضو هیأت علمی مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان در سال ۲۰۲۶ قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تازه‌ترین ارزیابی بین‌المللی پژوهشگران جهان در سال ۲۰۲۶ میلادی که بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس و با همکاری دانشگاه استنفورد تهیه و منتشر شده است، فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت (یک‌ساله، مربوط به سال ۲۰۲۵ میلادی) و بلندمدت (طول دوره فعالیت علمی) معرفی شد که در این میان، نام ۱۳ نفر از اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، دانش‌آموختگان و اعضای وابسته مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به چشم می‌خورد.

در فهرست مربوط به بازه زمانی بلندمدت، نام دکتر احمد رضائی جوردهی، دکتر علیرضا صیداوی و دکتر راهب غلامی از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به چشم می‌خورد. همچنین دکتر احمد رضائی جوردهی، دکتر علیرضا صیداوی، دکتر راهب غلامی، دکتر ایمان نیک‌بین، دکتر مسعود مختاری و دکتر عباس باقری خطیبانی در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان در بازه زمانی یک‌ساله قرار گرفته‌اند.

همچنین دکتر موسی مرزبند و دکتر مهربخش نیلاشی، از اعضای سابق هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، در فهرست‌های هر دو بازه زمانی بلندمدت و یک‌ساله حضور دارند. دکتر علیرضا امیرتیموری، عضو سابق هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، نیز در فهرست بازه زمانی یک‌ساله قرار گرفته است.

در ادامه این فهرست، دکتر محمدجواد عزیزلی، دانش‌آموخته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، در فهرست بازه زمانی یک‌ساله قرار دارد. دکتر سیدمحمدتقی غریب‌زاهدی، عضو وابسته باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، نیز در فهرست‌های هر دو بازه زمانی بلندمدت و یک‌ساله حضور دارد. همچنین دکتر کامیار حسینی، دانش‌آموخته دوره دکتری و عضو وابسته باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، و دکتر سینا عباسی، دانش‌آموخته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، در فهرست مربوط به بازه زمانی یک‌ساله قرار گرفته‌اند.

حضور ۱۳ نفر از پژوهشگران و اعضای هیأت علمی مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در فهرست سال جاری، در مقایسه با ۹ پژوهشگر در سال گذشته، بیانگر رشد حضور پژوهشگران این مجموعه دانشگاهی در عرصه‌های علمی بین‌المللی و نشان‌دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان است.

روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، این موفقیت علمی را به اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، دانش‌آموختگان و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی تبریک می‌گوید و تداوم افتخارآفرینی و موفقیت‌های روزافزون این مجموعه را در عرصه علم و پژوهش آرزومند است.