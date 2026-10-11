رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از ترافیک سنگین در چند محور اصلی پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، شاهد بار ترافیک پر حجم و سنگینی هستیم.

وی در ادامه افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ شریفی گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی نیز پرحجم و سنگین است.

وی گفت: متاسفانه حوالی ساعت ۰۲:۴۳ بامداد در بزرگراه «شهید یاسینی به جنوب» یک دستگاه سواری ۲۰۷ به علت «عدم توجه به جلو» با یک دستگاه کامیون برخورد می‌کند که در اثر این حادثه ناگوار راننده پژو ۲۰۷ «مذکر مجهول الهویه» در دم فوت می‌کند. جزئیات بیشتر وقوع این تصادف فوتی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

وی در پایان به رانندگان توصیه می‌کند: هنگام تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت با پرهیز از هر گونه حواس پرتی «استفاده از تلفن همراه و انجام رفتار‌های مخاطره آمیز» توجه کامل خود را به مسیر مقابل بدهند چرا که لحظه‌ای غفلت و عدم توجه به مسیر مقابل می‌تواند به حادثه‌ای تلخ و جبران ناپذیر منجر شود.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، ترافیک
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
ضعف و بی تفاوتی پلیس راهور...در پیشگیری و همچنین برخورد بازدارنده بموقع تخلفات...عامل اصلی بسیاری از تصادفات و تلفات و خسارات سنگین ناشی از آنست . تلفات و خساراتی که بسیار بیشتر از جنگ به کشور آسیب زده و میزند.
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