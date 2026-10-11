باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سفارت آمریکا در عربستان سعودی پس از حمله‌ای که به کشته شدن ۱۲ نفر انجامید، از شهروندان این کشور خواست از فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و مناطق اطراف آن دوری کنند.

در اطلاعیه‌ای که سفارت آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آمده است: «کارکنان دولت آمریکا در عربستان سعودی برای استفاده از فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و همچنین فرودگاه‌های جده و دمام، به مجوز ویژه نیاز دارند. لطفاً هنگام استفاده از تمامی فرودگاه‌های اصلی عربستان سعودی، نهایت احتیاط را به خرج دهید.»

این اطلاعیه همچنین از شهروندان آمریکایی خواست نسبت به احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در رفت‌وآمد‌ها آگاه باشند.

سفارت آمریکا در ادامه اعلام کرد که کارکنان دولت این کشور به دلیل مخاطرات امنیتی، اجازه سفر به مناطق واقع در فاصله ۲۰ مایلی (حدود ۳۲ کیلومتری) مرز یمن را ندارند و برای سفر به استان‌های جیزان، عسیر و نجران و همچنین شهر‌های قطیف، ینبع و طائف باید مجوز ویژه دریافت کنند.

منبع: رویترز