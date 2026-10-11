باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر محمدرضا مرادقلی روز یکشنبه افزود: در پی اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جاده نیشابور به مشهد، حد فاصل «خرو» و «قدمگاه»، بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی را آغاز کردند.

وی اضافه کرد: در این حادثه ۲۸ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و تریاژ در صحنه، ۱۴ نفر از مصدومان برای ادامه روند درمان‌های تخصصی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور ادامه داد: ۱۴ نفر دیگر از سرنشینان نیز که دچار آسیب‌دیدگی‌های سطحی شده بودند، در محل حادثه توسط تیم‌های امدادی به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

منبع: روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور