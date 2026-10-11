باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی رئیس پلیس راه فراجا از راه‌اندازی سامانه «اعلان مدیریت سرعت» با هدف شناسایی و برخورد سریع با رانندگانی خبر داد که با سرعت‌های بحرانی، جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند؛ سامانه‌ای هوشمند که تخلف ثبت‌شده توسط دوربین‌های ثابت را به‌صورت برخط به نزدیک‌ترین تیم گشتی مجهز به دست‌افزار و پاسگاه پلیس راه در مسیر ارسال می‌کند تا مأموران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای متوقف کردن وسیله نقلیه متخلف اقدام کنند.

سرهنگ محبی با تأکید بر پیامد‌های مرگبار سرعت‌های بحرانی اظهار کرد: سرعت غیرمجاز در سطوح بحرانی، صرفاً یک تخلف ساده رانندگی نیست؛ چراکه با افزایش شدید سرعت، میدان دید مؤثر راننده محدودتر و فرصت تصمیم‌گیری و واکنش مناسب به‌شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی برخورداری خودرو از تجهیزات ایمنی پیشرفته، از جمله کیسه هوا، نیز نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ جان سرنشینان باشد.

وی افزود: با هدف پیشگیری از تصادفات ناشی از سرعت‌های بحرانی و حفاظت از جان رانندگان، سرنشینان و سایر هموطنانی که در محور‌های مواصلاتی تردد می‌کنند، سامانه «اعلان مدیریت سرعت» طراحی و عملیاتی شده است. در این سامانه، به‌محض عبور خودرویی با سرعت بحرانی از مقابل دوربین‌های هوشمند ثابت ثبت تخلفات رانندگی، تصویر خودرو، مشخصات وسیله نقلیه و سرعت ثبت‌شده به‌صورت برخط برای نزدیک‌ترین تیم گشتی پلیس راه مجهز به دست‌افزار و همچنین پاسگاه پلیس راه مربوطه ارسال می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: مأموران پس از دریافت اطلاعات، امکان اقدام سریع برای شناسایی و متوقف کردن خودروی متخلف، توقیف و اعمال قانون آن مطابق مقررات را خواهند داشت. هدف از این فرایند، جلوگیری از ادامه رانندگی پرخطر و پیشگیری از وقوع تخلفات بعدی و حوادث احتمالی است.

سرهنگ محبی با اشاره به قابلیت‌های فنی این سامانه گفت: توانایی سامانه صرفاً به ثبت سرعت‌های بحرانی محدود نیست، بلکه امکان شناسایی و رصد خودرو‌های دارای پلاک مخدوش یا سرقتی، خودرو‌های دارای دستور قضایی و وسایل نقلیه‌ای را که پلاک خود را نصب نکرده‌اند نیز فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه اطلاعات سامانه به مدیریت هدفمندتر عملیات گشت‌های پلیس راه کمک می‌کند، افزود: این سامانه می‌تواند با تحلیل اطلاعات مسیر، زمان رسیدن وسیله نقلیه به نخستین تیم گشتی، گشت‌های بعدی مستقر در طول مسیر و پاسگاه پلیس راه را مشخص کند؛ قابلیتی که امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مداخله مأموران و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز را فراهم می‌سازد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به روند توسعه این سامانه تصریح کرد: در حال حاضر، محور‌های (تهران ـ قم)، (تهران ـ استان مرکزی)، (تهران ـ همدان)، (آزادراه پل‌زال) و بخشی از محور‌های (استان لرستان) به این سامانه مجهز شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است ظرف ۱۰ روز آینده، محور‌های مواصلاتی استان‌های سراسر کشور به این سامانه مجهز و عملیاتی شوند.

سرهنگ محبی در پایان با تأکید بر اینکه هدف اصلی پلیس صرفاً اعمال قانون نیست، خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات رانندگی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از حوادث انجام می‌شود.

پلیس به‌صورت هوشمندانه و شبانه‌روزی رفتار‌های پرخطر رانندگان را رصد می‌کند تا از جان شهروندان محافظت شود و رانندگان و خانواده‌های آنان با آرامش و امنیت بیشتری در جاده‌ها تردد کنند. از این رو، رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه پرهیز از سرعت‌های بحرانی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ جان انسان‌هاست.

منبع: پلیس