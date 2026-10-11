باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن حسینی بازیکن سابق فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی تیم‌های فوتبال تراکتور و استقلال در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازی ۲ نیمه متفاوت داشت. نیمه اول استقلال برخلاف نظر تماشاگران تراکتور خوب شروع کرد و حملات گسترده‌ای از چپ و راست داشت و به گل هم رسید. به هر حال شاید جواد نکونام بازیکنانی را نداشت که به این صورت ارنج کرده بود.

او افزود: تیم تراکتور در نیمه دوم به بازی برگشت و حتی گلی هم زد که به VAR رفت و قبول نشد، اما گل دوم مثل گل اولی که پذیرفته نشد زده شد و بازیکن تراکتور از پشت ۱۸ قدم شوتی زد که وارد دروازه استقلال شد.

بیرانوند نباید حرفی علیه باشگاه تراکتور بزند

حسینی درباره اخراج علیرضا بیرانوند بعد از مصاحبه علیه مالک و مدیرعامل تراکتور بیان کرد: من فقط خلاصه حرف‌های بیرانوند را شنیدم که به زنوزی تذکر داد که بازیکنان تراکتور پول نگرفتند. به هر حال هر بازیکنی باید بداند که در لیگ ایران که دارد بازی می‌کند، کشور با مسائل مالی و اقتصادی دارد دست و پنجه نرم می‌کند. شاید بیرانوند به نمایندگی از بازیکنان حرف زده و باشگاه فقط یقه او را گرفته است و باید در محیطی این حرف‌ها زده می‌شد که قبل و بعد از بازی نباشد. شاید بیرانوند تریبون و خبرنگاران را دیده جو زده شده و این حرف‌ها را زده است. به هر حال حاشیه علیرضا در مورد خدمت سربازی رفتن کم نیست. او آمد یک چیز دیگر هم گفت که قوز بالاقوز شد. اگر مربی بخواهد نسبت به نتایج تیمش دنبال مقصر بگردد یک نفر را سیبل قرار می‌دهد و می‌گوید چه کسی به شما گفت که مصاحبه کنید.

بیرانوند تبعات حرف زدن را به جان خریده است

او خاطر نشان کرد: نکونام مربی حرفه‌ای هست و حتما صحبت‌هایی با بیرانوند شده بود که الان لازم نیست، مشکلات را بازگو کند، اما او یکی از دروازه بانان مطرح تیم ملی و تراکتور است و در آن زمان صلاح دیده که این حرف را بزند و تبعات را به جان خریده است. به نظرم کار سرمربی و باشگاه تراکتور هم درست بوده است. کسی که حتی بازیکن مطرح کشورمان باشد بخواهد برای مدیران و سرمربی تیم تعیین تکلیف کند، باید به جلسه‌ای احضار شود و صحبت هایش شنیده شود و در نهایت کمیته انضباطی باشگاه رای را صادر کند. البته ما خودمان می‌دانیم که بیرانوند یکی از ارگان اصلی تیم ملی و تیم تراکتور است و باید در محیطی این نشست برگزار شود که ببینیم مشکلات چیست و سرمنشا آن کجا بوده است، که بعداز بازی این مصاحبه انجام شده است.

مشکلات باید در محیط درون تیمی مطرح شود

بازیکن سابق تراکتور گفت: آن موقع آدرنالین و هیجان بالا هست و جو کاذبی که دوربین‌های رسانه ایجاد می‌کنند، آدم هر چه در سینه اش دارد بیرون می‌ریزد و مشکل به وجود می‌آورد. ما هم از این قضیه مستثنی نبودیم و هر موقع که یک الی ۳ ماه پول نمی‌گرفتیم، اعتراض می‌کردیم، اما اگر مشکل مالی و نگرفتن دستمزد باشد باید این موضوع در محیط درون تیمی مطرح شود و کاپیتان‌ها و بزرگان تیم جمع شوند و اول با سرمربی جلسه بگذارند و بعد با سرپرست و مدیرعامل باشگاه صحبت کنند. حالا شاید این سلسله مراتب انجام شده که بیرانوند این کار را انجام داده است.

حرکت بیرانوند در رفتن به رختکن استقلال حرفه ای است

او درباره اتهام وارده به علیرضا بیرانوند از سوی مدیرعامل باشگاه تراکتور در دریافت گل مشکوک از استقلال و رفتن به رختکن آبی پوشان بعد از بازی گفت: به نظرم حرکت بیرانوند حرفه‌ای بوده است. یاسر آسانی یکی از بازیکنان خوب استقلال است. اگر بیرانوند به رختکن استقلال رفته باشد که جویای حال آسانی شود و ناراحتی اش را کم کرده باشد این حرفه‌ای‌گری و پهلوانی این بازیکن است.

بازیکن ایرانی هیچ وقت خود فروشی نمی کند

حسینی درباره اینکه به نظرش بیرانوند گل مشکوک از استقلال خورد، بیان کرد: نه، گل مشکوکی نبود. شما نگاه می‌کنید ضربه سر ضرب سحرخیزان را هر گلری نمی‌تواند بگیرد. بیرانوند الکی گل نمی‌خورد و کمتر فورواردی می‌تواند به او گل بزند و حالا که سر دعوا و اخراج این گلر شده است، مدیرعامل تراکتور مباحثی پیش می‌کشد که این بازیکن مطرح کشورمان را زیر سوال ببرد. قطعا این طوری نیست و هیچ بازیکنی حتی اگر یک سال هم پول نگرفته باشد خودفروشی نمی‌کند و کم در کارش نمی‌گذارد. چطور ضربات ایستگاهی خطرناک استقلال را علیرضا گرفته و دفع کرده است و این صحنه‌ها را نباید ببرند و کارشناسی کنند. حجت کریمی فوتبال بازی کرده یا نکرده است، اما اگر از موضع بالا می‌خواهد وارد شود که من مدیرعامل هستم و ۲ انگ هم به اخراج بیرانوند بچسباند، این اوج نامردی می‌شود.

بازیکن سابق تراکتور درباره اینکه به نظرش این تیم تبریزی می‌تواند در لیگ برتر به موفقیت برسد، بیان کرد: به هر حال پرسپولیس یک بازی کمتر از استقلال و تراکتور دارد. من قبل از بازی هم اشاره کرده بودم که پرسپولیس کار سختی جلوی صنعت نفت آبادان نخواهد داشت. اگر هم بازی سختی بود باز هم سرخپوشان تمام عزم خود را جزم می‌کردند که این بازی را پیروز شوند تا به رقابت با بالای جدول برسند.

حواشی باعث می شود تراکتور وارد بحران شود

او افزود: به هر حال تراکتور مشکلاتی دارد اعم از مصدومیت‌هایی که برای بازیکنان اصلی اش پیش آمده است و احتیاج مبرم به یکی، ۲ وینگر و پست‌های حساس دارد که نکونام این موضوع را به باشگاه اعلام کرده است. به هر حال این موضوع زمانی محقق می‌شود که نیم فصل شود. رقابت در بالای جدول دارد تنگ تنگ‌تر می‌شود و چه بسا اگر حواشی تیم نخواهد جلوتر گرفته شود عدم تمرکز فنی در تیم به وجود می‌آید و شاهد نتایج عجیبی از تراکتور خواهیم بودچون ا تیم بزرگ وارد بحران شود به همین راحتی‌ها از بحران خارج نمی‌شود.

بیرانوند با یک پست و استوری نمی تواند مسئله را جمع کند

حسینی درباره اینکه به نظرش پیام عذرخواهی بیرانوند باعث می‌شود که او را ببخشند، گفت: این مسئله‌ای نیست که علی بیرو با یک پست و یک استوری بخواهد جمعش کند. ما از بیرون می‌بینیم و از کم و کیف قضیه خبردار نیستیم و فقط خروجی مصاحبه را دیدیم. شما باید ببینید که چقدر جلسه گذاشته شده و یا نگذاشته شده است. حتما ناز علیرضا در اول فصل خریداری شده است که او ۳۵ درصد گرفته و بقیه ۸ درصد گرفته‌اند. مالک و مدیرعامل باشگاه عاشق چشم و ابروی کسی نیستند که بگویند علیرضا به خاطر اینکه تو از همه معروف‌تر هستی به تو ۳۵ درصد می‌دهیم و بقیه ۸ درصد بگیرند. اتفاقا اگر این درصد پرداخت‌ها درست باشد، جوانمردی بیرانوند را می‌رساند که با اینکه خودش بیشتر از همه پول گرفته، آمده صحبت بقیه بازیکنان هم کرده است.

کریمی خواسته برای مالک تراکتور خوش شیرینی کند

او بیان کرد: به هر حال بیرانوند حتی می‌دانسته که این خطر برایش وجود دارد که شاید به خاطر صحبت تند، من را اخراج کنند، اما به هم تیمی‌های خود گفته است که اشکالی ندارد و اگر کلین شیتی هم می‌کنم با کمک شما این کار را انجام می‌دهم به خاطر شما می‌روم و صحبت می‌کنم حتی اگر اخراج شوم. اگر از این منظر نگاه کنیم اتفاق علیرضا بازیکن شجاعی است. به هر حال شاید کریمی خواسته برای مالک باشگاه خوش شیرینی کند که بیرانوند را اخراج کرده است. همچنین هواداران نمی‌توانند احساسی برخورد کنند و زحمات بیرانوند را در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا نادیده بگیرند.