اولین برف پاییزی بر ارتفاعات کهکشان و گاو کشان شهرستان گرگان نشست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - شب گذشته اولین برف پاییزی در ارتفاعات شهرستان گرگان شروع به باریدن کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارش برف ، باران باران
خبرهای مرتبط
مسدود شدن ۲ جاده روستایی در پی بارش باران در شرق گلستان
بارش شدید باران و رعد و برق در گلستان/ آبگرفتگی در شهرها
آخرین خبرها از خسارات سیلاب در مینودشت گلستان؛ ۲ نفر مفقود شدند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مسمومیت ۲۰ نفر در گلستان بر اثر مصرف مشروبات الکلی
آخرین اخبار
مسمومیت ۲۰ نفر در گلستان بر اثر مصرف مشروبات الکلی
یکی از گم‌شدگان سیلاب مینودشت زنده پیدا شد
ثبت ۱۴۷ میلیمتر بارش باران در قلعه قافه مینودشت
عملیات گسترده پاکسازی محورهای سیل‌زده در گلستان
تشییع پیکر مطهر شهید عنایت در کلاله؛ مردم اینگونه قدردان حافظان خود هستند + فیلم
بارش اولین برف پاییزی در ارتفاعات شهرستان گرگان + فیلم
آخرین خبرها از خسارات سیلاب در مینودشت گلستان؛ ۲ نفر مفقود شدند