باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وقوع جنایات زیست‌محیطی در جریان جنگ اظهار کرد: موضوع «اکوساید» یا جنایت زیست‌محیطی، یکی از مسائلی است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بار‌ها به آن پرداخته است.

وی با بیان اینکه در کنار اصطلاح «ژنوساید» یا نسل‌کشی انسانی، مفهوم دیگری با عنوان «اکوساید» نیز مطرح است، افزود: اکوساید به آسیب‌ها و تخریب‌های گسترده محیط زیست اشاره دارد؛ موضوعی که به گفته وی، در کارنامه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده نیز موارد متعددی از آن مشاهده شده است.

خورسند ادامه داد: در چارچوب این همایش، گزارش مربوط به جنایات زیست‌محیطی در قالب گزارش یو‌پی‌آر (بررسی دوره‌ای جهانی) و با استاندارد‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه شده است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: این گزارش با هدف پیگیری حقوق ملی کشور و استفاده از ظرفیت‌های موجود در چارچوب سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون‌های زیست‌محیطی رونمایی خواهد شد و در فرصت‌های پیش‌رو، این جنایات را از مسیر‌های حقوقی و بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به محدودیت اقدامات مؤثر در عرصه بین‌المللی گفت: محکومیت‌هایی در چارچوب‌های بین‌المللی وجود داشته است، اما نباید انتظار اقدام مؤثر از این سازوکار‌های بین المللی داشت.

خورسند افزود: آگاه‌سازی افکار عمومی یکی از اهدافی است که در این زمینه دنبال می‌کنیم؛ در کنار آن نیز از هر فرصت و ظرفیت موجود برای پیگیری این موضوع و صیانت از حقوق ملی کشور استفاده خواهیم کرد.