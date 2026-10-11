باشگاه خبرنگاران جوان ـ امیدعلی پارسا رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، با تأکید بر ضرورت بازتعریف مناسبات مرکز و استان‌ها در اجرای بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد: تحقق واقعی نظام نوین درآمد—هزینه مبتنی بر مدیریت نتایج (RBM+) در گرو تمرکززدایی عملیاتی، انتقال تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها و ایجاد توازن کامل میان وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی است.

وی در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد که به‌صورت وبیناری حضور یافت، با تشریح الزامات و نحوه پیاده‌سازی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تحول در نظام بودجه‌ریزی و استقرار نظام نوین درآمد—هزینه، مستلزم اصلاح ساختاری در شیوه اداره امور و تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی ستادی از عملیات اجرایی است.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی تمرکزگرایی اداری و مالی در کشور تصریح کرد: نقش دستگاه‌های مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه باید به حوزه‌های کلان نظیر «سیاست‌گذاری، استانداردسازی، قاعده‌گذاری، نظارت عالیه، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی راهبردی» محدود شود؛ در مقابل، کلیه عملیات اجرایی، مدیریت منابع و فرآیند‌های تصمیم‌گیری استانی باید به مدیران استانی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه واگذار شود.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با تبیین الگوی مدیریت بر مبنای عملکرد و نتایج (RBM+) افزود: تفویض تکالیف بدون اعطای ابزار و منابع، مخل نظام پاسخگویی است.

پارسا با بیان اینکه در مدل نوین بودجه‌ریزی و درآمد—هزینه استان‌ها، چهار مؤلفه بنیادین وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی پیوندی ناگسستنی دارند، اذعان داشت: این بدین معناست که به موازات افزایش اختیارات مالی و درآمدی استان‌ها، سازوکار نظارت و پاسخگویی مدیران کل استانی در برابر استاندار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ارکان نظارتی نیز تقویت خواهد شد.

وی در ادامه، ظرفیت‌های اقتصادی و کارشناسی استان یزد را در پیاده‌سازی الگو‌های تحولی پیشرو دانست و خاطرنشان کرد: پیاده‌سازی بند (پ) ماده ۱۷ برنامه هفتم این امکان را فراهم می‌آورد که استان‌ها از محل مازاد درآمد‌های وصولی، بهره‌وری دارایی‌ها و ساماندهی هزینه‌ها، منابع پایداری را برای تکمیل طرح‌های پیشران، تأمین کسری‌ها و پیشرفت متوازن مناطق اختصاص دهند که این امر موتور محرکه توسعه منطقه‌ای خواهد بود.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان تأکید کرد: نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه هفتم، اعتمادسازی و تقویت اختیارات استان‌هاست تا با تکیه بر مدیریت مبتنی بر نتایج، شفافیت حداکثری و سنجش دقیق دستاوردها، بستر رشد اقتصادی و خدمت‌رسانی بهینه به مردم فراهم شود.

تحقق حکمرانی محلی با استقرار نظام نوین درآمدـ‌هزینه

مجید دهقانی‌زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد ، با تأکید بر اینکه برای نخستین‌بار در قانون برنامه هفتم موضوع حکمرانی استانی به‌صورت ساختارمند دیده شده است، اظهار داشت: تجارب گذشته نشان داده هر زمان اختیارات، امکانات و اعتماد لازم به استان‌ها واگذار شده، گره‌گشایی از مسائل و چالش‌های منطقه‌ای با سرعت و سهولت بسیار بیشتری رقم خورده است؛ از این رو سیاست‌گذاری، اجرا و پاسخگویی باید در بستر استان‌ها پیوند بخورند.

وی با اشاره به رویکرد کلان دولت و ریاست محترم جمهور مبنی بر اینکه «استانداران باید رئیس‌جمهور استان خود باشند»، تصریح کرد: تحقق واقعی این نگاه، مستلزم تأمین زیرساخت‌ها و ابزار‌های قانونی لازم است.

دهقانی‎زاده افزود: بر اساس ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه، بالاترین رکن تصمیم‌گیری و نظارت در استان محسوب می‌شود و هم‌راستا با آن، شکل‌گیری سازوکار خزانه استانی باید به‌گونه‌ای محقق شود که استان توان و اختیار تصمیم‌گیری عملیاتی را در عرصه عمل پیدا کند.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد با اشاره به تصویب و ابلاغ زودهنگام آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، اظهار داشت: محور این آیین‌نامه، استقرار نظام نوین درآمدـ‌هزینه استانی (+RBM) با رویکرد مدیریت نتیجه‌محور و انگیزه‌ساز است.

دهقانی‌زاده تصریح کرد: سازوکاری که استان‌ها را متناسب با مسئولیت‌هایشان، صاحب برنامه، اختیار عمل و پاسخگویی مستقیم در برابر نتایج می‌کند تا مرز وظایف در حیطه حکمرانی استانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی شفاف و کارآمد شود.

وی با اشاره به مفاد مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: این احکام قانونی دستگاه‌ها را مکلف کرده تا ۷۵ درصد از اختیارات قابل واگذاری را شناسایی و طی دوره اجرای برنامه به استان‌ها تفویض کنند؛ امری که زمینه‌ساز ایجاد یک رقابت سازنده میان استان‌ها در مسیر توسعه، پیشرفت متوازن و بهره‌مندی مستقیم مردم از خدمات خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در بخش دیگری از این نشست به بررسی آخرین وضعیت اجرای قوانین ناظر بر مولدسازی دارایی‌های دولت در استان پرداخت و تصریح کرد: در شرایط کنونی و تنگنا‌های حاکم بر منابع عمومی کشور، دولت صرفاً نمی‌تواند به شیوه سنتی ابلاغ اعتبار و مدیریت هزینه عمل کند؛ از این رو استفاده از ابزار‌های نوین مالی ضرورت یافته که در رأس آنها، قانون مترقی مولدسازی دارایی‌های دولت قرار دارد.

دهقانی‎زاده با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها مطمئن‌ترین ابزار مالی پیش‌رو برای تأمین منابع مورد نیاز استان است، گفت: روند شناسایی و تعیین‌تکلیف املاک مازاد در استان آغاز شده، اما شتاب آن نیازمند تقویت است.

وی در پایان گفت: با تصمیمات اتخاذشده در این نشست، فرایند واگذاری و فروش این املاک با قوت دنبال می‌شود تا منابع حاصل از آن به‌طور مستقیم به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و تقویت خدمت‌رسانی به مردم شریف استان یزد اختصاص یابد.

منبع؛ روابط عمومی