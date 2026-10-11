وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف افتتاح نمایشگاه‌های شیراز اکسپو و صنایع دستی و گردشگری مهر شیراز و بازدید از پروژه‌های گردشگری و فرهنگی، امروز وارد شیراز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری، صبح امروز یکشنه با استقبال استاندار فارس، مدیرکل میراث فرهنگی استان و جمعی از مسئولان ارشد فارس وارد فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز شد.

این سفر یک‌روزه با محوریت حضور در رویداد‌های فرهنگی و گردشگری و بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این حوزه در استان فارس انجام می‌شود.

صالحی‌امیری در جریان این سفر، نمایشگاه شیراز اکسپو و نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری مهر شیراز را افتتاح می‌کند.

حضور در همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری و نشست با معاونان سرمایه‌گذاری استان‌های کشور نیز از دیگر برنامه‌های وزیر میراث فرهنگی در شیراز است.

بازدید از پروژه گردشگری «مینو» و افتتاح باغ موزه مشاهیر در مجموعه تاریخی حافظیه از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این سفر است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین در مراسم اختتامیه رویداد «از شور عرفان تا راز غزل» که در آرامگاه حافظ برگزار می‌شود، سخنرانی خواهد کرد.

دیدار و گفت‌و‌گو با رؤسای صنوف و تشکل‌ها و تبادل نظر با فعالان این حوزه نیز از برنامه‌های پایانی سفر یک‌روزه صالحی‌امیری به شیراز خواهد بود.

برچسب ها: وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ، شیراز ، رویداد ، مهر
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