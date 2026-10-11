باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد نادری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی خودرو گفت: بحث گرانی خودرو، موضوعی است که همه مردم را آزار می‌دهد؛ مردمی که درواقع بیشتر می‌خواهند خودروهای کلاس اکونومیک سوار شوند که برای طبقه متوسط همین هم محال است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اظهار کرد: ما همه طبقه متوسط هستیم که خودروهای کلاس اکونومیک مطلوب است چون در حوزه وسع طبقه متوسط است، اما این گرانی دارد همه آن‌ها را اذیت می‌کند و شکایت‌های متعددی به دفتر من و مجلس شورای اسلامی واصل می‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید کمیسیون صنایع این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است و به من گفتند که دارد پیگیری می‌شود و مجلس محترم هم پیگیری خواهد کرد، اما خواهشم از دولت این است که به‌طور ویژه‌تر به این موضوع رسیدگی کند چون متولی اصلی آن دولت است و دولت هم باید نظارت و هم باید کنترل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: آن چیزی که ما تا الان در دولت محترم دیدیم، این است که درواقع هیچ اهتمامی برای بحث گرانی خودرو نبوده و یا حداقل گزارشی به ما و به مردم درخصوص اینکه علت این گرانی‌ها چیست و تا کی و تا کجا باید ادامه پیدا کند، داده نشده لذا از دولت محترم می‌خواهم که ورود جدی‌تری به این مسئله داشته باشد.

نادری در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ ارز باعث گرانی‌ خودرو است؟، گفت: این موضوع گفته می‌شود، اما در هر صورت آن هم باید یک منطقی داشته باشد. افزایش قیمت خودرو که الان شاهدش هستیم، یک افزایش خیلی فراتر از بحث ارز است و منطقش برای خود من شفاف نیست.