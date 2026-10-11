عضو هیئت‌رئیسه مجلس می‌گوید افزایش قیمت خودرو که الان شاهدش هستیم، خیلی فراتر از بحث ارز است و منطقش برای خود من شفاف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد نادری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی خودرو گفت: بحث گرانی خودرو، موضوعی است که همه مردم را آزار می‌دهد؛ مردمی که درواقع بیشتر می‌خواهند خودروهای کلاس اکونومیک سوار شوند که برای طبقه متوسط همین هم محال است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اظهار کرد: ما همه طبقه متوسط هستیم که خودروهای کلاس اکونومیک مطلوب است چون در حوزه وسع طبقه متوسط است، اما این گرانی دارد همه آن‌ها را اذیت می‌کند و شکایت‌های متعددی به دفتر من و مجلس شورای اسلامی واصل می‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید کمیسیون صنایع این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است و به من گفتند که دارد پیگیری می‌شود و مجلس محترم هم پیگیری خواهد کرد، اما خواهشم از دولت این است که به‌طور ویژه‌تر به این موضوع رسیدگی کند چون متولی اصلی آن دولت است و دولت هم باید نظارت و هم باید کنترل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: آن چیزی که ما تا الان در دولت محترم دیدیم، این است که درواقع هیچ اهتمامی برای بحث گرانی خودرو نبوده و یا حداقل گزارشی به ما و به مردم درخصوص اینکه علت این گرانی‌ها چیست و تا کی و تا کجا باید ادامه پیدا کند، داده نشده لذا از دولت محترم می‌خواهم که ورود جدی‌تری به این مسئله داشته باشد.

نادری در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ ارز باعث گرانی‌ خودرو است؟، گفت: این موضوع گفته می‌شود، اما در هر صورت آن هم باید یک منطقی داشته باشد. افزایش قیمت خودرو که الان شاهدش هستیم، یک افزایش خیلی فراتر از بحث ارز است و منطقش برای خود من شفاف نیست.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: قیمت خودرو ، قیمت ارز ، افزایش قیمت خودرو ، افزایش قیمت ارز
خبرهای مرتبط
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خبر داد؛
ورود مجلس به نظارت جدی در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده
لاهوتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
قیمت‌های دستوری در بازار خودرو نتیجه نداده است
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
چرا کالا‌های اساسی گران می‌شوند؟/ تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی قیمت‌های کالا‌های اساسی + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۷:۱۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
سلام . چرا قشر متوسط و کم درآمد جامعه باید حسرت خرید خودرو حتی کوییک که اقتصادی و باید ارزانتر از قیمت فعلی باشد را بکشد ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رسول
۱۶:۵۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
در صنعت خودرو پای نفوذ و ناراضی کردن مردم در میان است و خودرو شده پیشران گرانی ها و بقیه چیزها هم متناسب با اون گران می‌شود ۱
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
مگه ایران خودروییا دلاری حقوق میگیرن؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
وقتی شرکت ایران خودرو به شرکت کروز واگذار نشد و کسی جلوش رو نگرفت ، نتیجه اش این میشه دیگه
هر غلطی که دلشون بخواد میکنن و کسی نیست که جلوشون رو بگیره
خدا لعنت کنه مافیای خودرو را که خرید یه ماشین معمولی برای خیلی از مردم دیگه آرزو شده
۰
۱۱
پاسخ دادن
رضایی: ترامپ در حال قاچاق در تنگه هرمز است/ پاسخ‌ آمریکا درباره شروط ایران مبهم بود
پیام اینستاگرامی عراقچی در پی دریافت نامه‌ای از دانش آموز بازمانده‌ی مدرسه میناب
سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در یک آتش عظیم در حال سوختن است
هشدار نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز
تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایر به کار خود پایان داد
کلیات نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصویب شد
مذاکره با آمریکا بدون تضمین اجرایی نتیجه‌بخش نیست/ تجربه برجام، ضرورت گرفتن تضمین در مذاکرات را نشان داد
گزارش سفر پزشکیان به ترکمنستان، بررسی گزارش‌های اجرایی دستگاه‌ها و تصویب سه مصوبه
آخرین اخبار
کلیات نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصویب شد
تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت
هشدار نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز
سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در یک آتش عظیم در حال سوختن است
پیام اینستاگرامی عراقچی در پی دریافت نامه‌ای از دانش آموز بازمانده‌ی مدرسه میناب
رضایی: ترامپ در حال قاچاق در تنگه هرمز است/ پاسخ‌ آمریکا درباره شروط ایران مبهم بود
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایر به کار خود پایان داد
گزارش سفر پزشکیان به ترکمنستان، بررسی گزارش‌های اجرایی دستگاه‌ها و تصویب سه مصوبه
مذاکره با آمریکا بدون تضمین اجرایی نتیجه‌بخش نیست/ تجربه برجام، ضرورت گرفتن تضمین در مذاکرات را نشان داد
امضای موافقت‌نامه سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت برای کنترل پشه آئدس
جلسه سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
کمالوندی: منافع‌مان را یا با دیپلماسی می‌گیریم یا با نبرد
تأکید رئیس‌جمهوری ایران و سلطان عمان بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک
اسلامی: طرح ۲۰ هزار مگاوات برق اتمی را ادامه می‌دهیم
رئیس‌جمهور: همه با هم باشیم، ایرانِ قدرتمند می‌سازیم
مسعود پزشکیان: اگر خودمان خود را تحریم نکنیم، دشمن نمی‌تواند ما را حذف کند
توسعه صنایع خلاق نیازمند نقشه راهبردی، برنامه عملیاتی و بهره‌گیری از مزیت‌های استانی است
موضوع افزایش قیمت خودرو فراتر از بحث گرانی ارز است
جهان در قبال عادی‌سازی زور سکوت نکند
روایتی از برخورد پلیس فرانسه با معترضان با «شیء سخت دفاعی»!
برخورد خشن با دانش‌آموزان معترض برای جلوگیری از به چالش کشیدن دولت فرانسه است
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۹ مهر