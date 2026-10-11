جانشین پلیس راهور فراجا، از بازنگری در مفاد آیین‌نامه و منابع آموزشی آموزشگاه‌های رانندگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین پلیس راهور فراجا، از بازنگری در مفاد آیین‌نامه و منابع آموزشی آموزشگاه‌های رانندگی با هدف ارتقای کیفیت آموزش رانندگان خبر داد و بر ضرورت نظارت حداکثری بر فرایند آموزش، به‌ویژه آموزش‌های عملی، تأکید کرد.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به نقش راهبردی آموزشگاه‌های رانندگی در تربیت رانندگان و ارتقای ایمنی تردد در معابر کشور اظهار کرد: آموزشگاه‌های رانندگی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های شکل‌گیری رفتار ترافیکی رانندگان هستند؛ چراکه افرادی که قرار است هدایت وسایل نقلیه را در شبکه معابر بر عهده بگیرند، بخش مهمی از دانش، مهارت و نگرش ترافیکی خود را در همین مراکز کسب می‌کنند. ازاین‌رو، ارتقای کیفیت آموزش در این مراکز، نقشی اساسی در بهبود کیفیت رانندگی و افزایش ایمنی تردد دارد.

وی با اشاره به تأکید جانشین محترم فرمانده کل انتظامی کشور بر ضرورت نظارت حداکثری و تحول در شیوه‌های آموزش رانندگی افزود: بازنگری در روش‌های آموزشی و ارتقای نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌ها، از محور‌های مهمی است که باید با رویکردی تخصصی و مبتنی بر نیاز‌های واقعی ترافیک کشور دنبال شود.

جانشین پلیس راهور فراجا با بیان اینکه تهیه و تدوین منابع آموزشی آموزشگاه‌های رانندگی بر اساس آیین‌نامه اجرایی بر عهده پلیس است، تصریح کرد: پلیس راهور با بازنگری مجدد در مفاد آیین‌نامه آموزش رانندگی، به دنبال آن است که موضوعات کاربردی‌تر و متناسب‌تری با شرایط واقعی رانندگی و الزامات تردد ایمن در معابر کشور در سرفصل‌های آموزشی گنجانده شود.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در کنار بازنگری محتوای آموزشی، موضوع مهم‌تر، اعمال نظارت مؤثر و حداکثری بر فرایند آموزش، به‌ویژه آموزش‌های عملی است؛ زیرا مهارت‌هایی که متقاضیان دریافت گواهینامه در طول دوره آموزشی کسب می‌کنند، باید با سرفصل‌های مصوب و الزامات رانندگی ایمن انطباق داشته باشد. بر همین اساس، لازم است کیفیت اجرای آموزش‌ها به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود رانندگان پس از پایان دوره، از دانش و مهارت لازم برای حضور ایمن در معابر برخوردارند.

وی با تأکید بر اینکه هدف نهایی این اقدامات، ارتقای محسوس کیفیت رانندگی در کشور است، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف مستلزم همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های مرتبط است. انتظار می‌رود مجموعه‌های فعال در حوزه آموزش رانندگی، از جمله کانون‌ها و اتحادیه‌های آموزشگاه‌های رانندگی، در کنار پلیس راهور برای ارتقای استاندارد‌های آموزشی، تقویت نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌ها و بهبود کیفیت آموزش‌های نظری و عملی همکاری مؤثری داشته باشند.

جانشین پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: ارتقای کیفیت آموزش رانندگان، مستلزم بازنگری مستمر در محتوای آموزشی، نظارت دقیق بر اجرای سرفصل‌ها و مشارکت جدی همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز تربیت رانندگان ماهرتر و ارتقای ایمنی تردد در معابر کشور باشد.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، آموزش رانندگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
عموفرهاد
۲۲:۴۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
تواینجوری خوارنشی گواهینامه که دست هرکسی بیفتی خداکنه یه روزی همه این اموزشگاها جمع شه دوباره بره شهرک اونموقه معلوم میشه کت تنه کیه الان اموزشگاه پولومیگره و میدونه که باید بده ولی اونموقه گواهینامه کسی میگرفت گوسفند سرمیبرید چون راننده میومد بیرون خلاصه همه چی بچه بازی شده تا ثریا بره دیوارکجه
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Iran (Islamic Republic of)
امین
۱۹:۴۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
یک دونه از مربیان یک کلام از لاین به کار آموزش نمیگه مربی خیلی مهم است
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Iran (Islamic Republic of)
عبدالرضا شفیعی
۱۸:۵۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
بااحترام از زحمات کلیه پرسنل ناجا ترتیبی اتخاذ فرمایند که مبتدیان را حتما در سربالائی ببرند و خودرو را متوقف کنند و ترمز دستی را بکشند و مربی بگوید حالا حرکت کن .باتشکر
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Iran (Islamic Republic of)
Ali
۱۸:۵۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
قبل ازآموزش رانندگی بایدفرهنگ رانندگی،گذشت،رعایت قوانین واحترام به حقوق فردی وگروهی آموزش داده شود.مدام نوربالا نزدن برای راننده جلو،ازسمت مخالف سبقت نگرفتن،راهنما زدن،ورعایت کردن سرعت مطمئنه و،،،بایدنهادینده شود
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Iran (Islamic Republic of)
قدرت طهماسبی
۱۷:۱۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
دولت بیشتر نظارت کند و قوانین را بازنگری و اصلاح و ارتقاء دهد تا امنیت بیشتر شود و آمار تصادفات رانندگی کمتر شوند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
هزینه گرفتن گواهینامه شده 20 میلیون در حالی که قبلا یه کتبی بود و یه شهر
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
خودروهای آموزشی با هم موظف باشند که دوربین کنترلی بر خط یا آفلاین داشته باشند آموزشگاه‌ها به صورت مرتب فایل‌های آموزشی رو ذخیره کنند و تا پایان فرایند اخذ گواهینامه نگهداری بشه از آرشیوش
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
جمشید عطار حمیدی
۱۲:۱۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
بنظر من گواهی رانندگی به کسانی داده شوند که به مقررات راهنمایی . ‌رانندگی احترام بگذارند و دارای فرهنگ رانندگی باشند . نه فقط گاز دادن و فرمان دادن را بلد باشند در حین رانندگی به حوادث پیش رو‌فکر کنند و‌آمادگی ذهنی برخورد با حوادث را داشته باشند.. از سوانح پیش گیری کنند.
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۱۵
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Germany
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
متاسفانه در آموزشگاهها فقط حرکت و مستقیم رفتن و نهایتا یه پارک دوبله در حد ابتدایی ،مورد نظر هست ،رعایت ایین و فرهنگ رانندگی اصلا مهم نیست
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
نظارت پلیس ضعیف است !
من سال 60 گواهینامه گرفتم در آن زمان افسر آزمون میگفت که باید راننده باشی تا قبول ت کنم.
آزمون شهر در داخل شهر و ترافیک های شهری بود.
من‌ با چند نفر سوار خودرو آزمون شدیم و افسر آزمون کلیه آزمایشات را از ما گرفت.
از استارت تا تنظیمات و حرکت و پارک دوبل و سر بالایی و ...
حدود 10 کیلومتر در داخل شهر از ما چند نفر امتحان گرفت.
و ...
نه به خواسته خودش بلکه قانون بود که باید راننده باشی تا گواهینامه رانندگی دریافت کنی ...
مجوز رانندگی به کسی می‌دادند که راننده باشد.
در ضمن مردم آن زمان در رانندگی مؤدب تر بودند و پرخاشگری و فحاشی نمی‌کردند.
اما اکثر رانندگان امروز حتی نمی‌دانند رانندگی بین خطوط یعنی امنیت !!!
و...
پلیس عزیز احساس مسئولیت کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
وقتی فردی در بخش عملی رد میشه با واریز پول یک ساعت بعد آزمون میده معلومه چقدر آزمونها آبکی هست

قبلا فردی که مردود میشه ۶ ماه بعد میتونست مراجعه کنه تا در این مدت آموزش ببینه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
بعنوان مدرس فنی و آیین نامه پایه سوم و موتور سیکلت حرف شما قانونی نیست.حداقل در مردودی آیین نامه و شعری برای پایه های سوم و موتور سیکلت یک هفته زمان لازم است.سئوالات آبکی و بیهوده نیست.۱۷سری آزمون آیت که در جلسه امتحان به هر نفر یک سری ۳۰ تایید سیوال داده میشود و نفر به نفر سئوالات فرق دارد و زمان آن ۲۰ دقیقه است و هنرجو تا ۴غلط مجاز است داشته باشد و مجموعه سئوالات توسط کمیته های تخصصی ارزیابی ماهانه و ابلاغ میشوند
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۰:۳۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
لطفا ابتدا گواهی سلامت روان از روانپزشکی گرفته شود تا جلوی راننده های پرخاشگر و وپرسرعت با حرکات مارپیچ حرکت می کنند در خیابانها گرفنه شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
واقعا درسته
Germany
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
باید دید علت اکثر مارپیچ رفتن ها چیست ،وقتی راننده ای با سرعت پایین در خط سبقت رانندگی میکند و حاضر به تغییر لاین نیست مطمئنا ،راننده پشت سری باید تغییر لاین دهد و سبقت بگیرد ،این یک دلیل مهم و عمده حرکات مارپیچ است ،حرکت مارپیچ برای تفریح از نظر همگان ،مردود است
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