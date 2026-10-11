مدیرکل هواشناسی فارس از صدور هشدار زرد هواشناسی برای برخی مناطق استان خبر داد و گفت: بارش‌های پراکنده، رعدوبرق و وزش باد از بعدازظهر دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم حسینی، مدیرکل هواشناسی فارس، با تشریح آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، امروز یکشنبه ۱۹ مهر، شرایط جوی نسبتاً پایداری در بیشتر مناطق استان برقرار است. با این حال، از روز دوشنبه ۲۰ مهر، احتمال بروز ناپایداری‌های خفیف در برخی مناطق شمال شرقی فارس وجود دارد.

او افزود: در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۱ و ۲۲ مهر، بخش‌هایی از نیمه شمالی و مناطق مرکزی استان در ساعات بعدازظهر شاهد بارش‌های پراکنده خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به صدور هشدار سطح زرد برای این سامانه جوی اظهار کرد: فعالیت این سامانه از بعدازظهر دوشنبه ۲۰ مهر آغاز می‌شود و تا اواخر وقت چهارشنبه ۲۲ مهر ادامه خواهد داشت. رگبار‌های پراکنده باران، وقوع رعدوبرق و وزش باد از جمله پدیده‌های پیش‌بینی‌شده در مدت فعالیت این سامانه است.

حسینی درباره گستره جغرافیایی این ناپایداری‌ها توضیح داد: در روز دوشنبه، مناطق شمالی استان بیشتر در معرض تأثیر این سامانه قرار دارند؛ اما در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، احتمال وقوع این پدیده‌ها در نیمه شمالی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی و غربی فارس نیز وجود دارد.

او با تأکید بر ضرورت توجه به توصیه‌های ایمنی، از برخورد صاعقه، لغزنده شدن سطح جاده‌ها، آب‌گرفتگی موقت معابر و احتمال افزایش روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها به‌عنوان پیامد‌های احتمالی این شرایط جوی نام برد.

مدیرکل هواشناسی فارس همچنین به شهروندان و فعالان بخش کشاورزی توصیه کرد برای کاهش خسارات احتمالی، محصولات کشاورزی برداشت‌شده را از فضا‌های باز به محل مناسب منتقل کنند و از حضور و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها بپرهیزند. رعایت نکات احتیاطی هنگام چرای دام نیز از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده در این زمینه است.

حسینی در ادامه با اشاره به لزوم آمادگی کشاورزان در مناطق تحت تأثیر سامانه گفت: بهره‌برداران بخش کشاورزی در مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان باید متناسب با نوع محصول و شرایط فعالیت خود، تمهیدات پیشگیرانه لازم را در نظر بگیرند.

او در پایان خاطرنشان کرد: ماهیت نقطه‌ای و پراکنده بارش‌ها به این معناست که احتمال دارد همه مناطق یک شهرستان به‌طور هم‌زمان یا با شدت یکسان تحت تأثیر بارندگی قرار نگیرند.

برچسب ها: هواشناسی فارس ، بارش پراکنده ، هشدار سطح زرد
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