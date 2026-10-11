۳۸ هزار تن گوشت مرغ در خمین تولید شد

باشگاه خبرنگاران جوان-محمدرضا جوانمرد رئیس اداره دامپزشکی خمین گفت: ۱۱۶ واحد پرورش مرغ گوشتی، هشت واحد پرورش بوقلمون، سه واحد مرغ تخم‌گذار فعال، یک واحد مرغ مادر و یک واحد پرورش نیمچه بومی در شهرستان خمین فعالیت دارند.

رئیس اداره دامپزشکی خمین ادامه داد: صنعت پرورش طیور از پویاترین و مهم‌ترین صنایع اشتغال‌زا و تولیدی در سطح کشور است و ارائه خدمات بهداشتی به پرورش‌دهندگان و پایش بیماری‌های طیور در این شهرستان به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

جوانمرد اظهار کرد: در سال جاری ۹۹ مورد بازدید از واحد‌های مرغداری و هشت مورد بازدید مشترک کارشناسان اداره دامپزشکی خمین با کارشناسان محیط زیست از تالاب‌ها و سد‌های شهرستان به‌منظور پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان انجام شده است.

وی تأکید کرد: بر اساس نمونه‌برداری‌ها و پایش‌های انجام‌گرفته در سال ۱۴۰۵ تا کنون، هیچ‌یک از واحد‌های صنعتی خمین درگیر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نشده است.