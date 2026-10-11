رئیس اداره دامپزشکی خمین با اشاره به تولید ۳۸ هزار تن گوشت مرغ در این شهرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۶۷۵ قطعه جوجه‌ریزی گوشتی، ۱۲۰ هزار قطعه جوجه ریزی تخم‌گذار و۳۷ هزار و ۸۲۷ قطعه جوجه ریزی بوقلمون در خمین انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان-محمدرضا جوانمرد رئیس اداره دامپزشکی خمین گفت: ۱۱۶ واحد پرورش مرغ گوشتی، هشت واحد پرورش بوقلمون، سه واحد مرغ تخم‌گذار فعال، یک واحد مرغ مادر و یک واحد پرورش نیمچه بومی در شهرستان خمین فعالیت دارند.

رئیس اداره دامپزشکی خمین ادامه داد: صنعت پرورش طیور از پویاترین و مهم‌ترین صنایع اشتغال‌زا و تولیدی در سطح کشور است و ارائه خدمات بهداشتی به پرورش‌دهندگان و پایش بیماری‌های طیور در این شهرستان به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

جوانمرد اظهار کرد: در سال جاری ۹۹ مورد بازدید از واحد‌های مرغداری و هشت مورد بازدید مشترک کارشناسان اداره دامپزشکی خمین با کارشناسان محیط زیست از تالاب‌ها و سد‌های شهرستان به‌منظور پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان انجام شده است.

وی تأکید کرد: بر اساس نمونه‌برداری‌ها و پایش‌های انجام‌گرفته در سال ۱۴۰۵ تا کنون، هیچ‌یک از واحد‌های صنعتی خمین درگیر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نشده است.

برچسب ها: گوشت مرغ ، مرغ فاسد
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۳۸ هزار تن گوشت مرغ در خمین تولید شد