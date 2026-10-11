وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد از دوم مارس تاکنون، حملات رژیم صهیونیستی به این کشور ۴ هزار و ۳۸۶ شهید بر جا گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت لبنان از افزایش شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داد و اعلام کرد از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون، ۴ هزار و ۳۸۶ نفر شهید و ۱۲ هزار و ۴۲۴ نفر زخمی شده‌اند.

بر اساس بیانیه مرکز عملیات اضطراری بهداشتی وابسته به این وزارتخانه، مجموع شهدا از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۶ مهر ۱۴۰۲) تا روز شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵) نیز به ۸ هزار و ۹۵۳ شهید و ۳۰ هزار و ۶۶۰ زخمی رسیده است.

رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش‌بس که به درگیری‌های آغازشده میان این رژیم و حزب‌الله لبنان در اکتبر ۲۰۲۳ پایان داد، همچنان به‌طور مکرر مناطقی در جنوب لبنان را هدف حمله قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش منتشرشده، قرار بود ارتش این رژیم عقب‌نشینی از مناطقی را که در جنوب لبنان اشغال کرده بود، تکمیل کند؛ با این حال، این ارتش اعلام کرده است نیروهایش در قالب یک منطقه حائل در پنج نقطه مراقبتی در امتداد مرز لبنان باقی خواهند ماند تا به گفته مقام‌های اسرائیلی، از شهرک‌های شمالی این رژیم محافظت کنند.

منبع: اسپوتنیک