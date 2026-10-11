استاندار آذربایجان‌غربی و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: با آغاز بارش‌ها و کاهش محسوس دمای هوا، عملا روند کاهش تراز دریاچه ارومیه بر اثر تبخیر در فصل گرما متوقف شده و به زودی شاهد افزایش میزان آب نگین فیروزه‌ای ایران خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی با اشاره به حال خوب دریاچه ارومیه، اظهار کرد: سال گذشته میزان آب دریاچه به کمتر از ۲۶۰ میلیون متر مکعب رسیده بود که خوشبختانه این میزان امروز به ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون متر مکعب، یعنی حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: کارشناسان معتقد بودند اگر میزان آب دریاچه ارومیه در پایان فصل گرما تا ۲ میلیارد متر معکب حفظ شود، روند احیای نگین فیروزه‌ای ایران با آغاز فصل بارش‌ها شدت قابل توجهی خواهد یافت؛ اما خوشبختانه میزان آب دریاچه ارومیه همزمان با پایان فصل گرما حدود ۵۲۰ میلیون متر مکعب فراتر از انتظارات مطلوب بود.

وی همچنین با اعلام اینکه پهنه آبی دریاچه به یک هزار و ۹۴۶ کیلومتر مربع رسیده است، افزود: این میزان بیش از یک هزار و ۴۷۳ کیلومتر مربع بیشتر از سال گذشته است.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه همچنین از افزایش ۱.۱۰ متری تراز دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: تراز دریاچه ارومیه نیز وضعیت بسیار مناسب تری نسبت به سال گذشته دارد و میزان آن به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۵۸ سانتی متر رسیده است.

رحمانی با تاکید بر اینکه «وضعیت خوب امروز دریاچه ارومیه، آغازی بر روند احیاست»، بیان کرد: در قالب پویش‌های مختلف همچون «رود روان» عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه، شبانه روزی در حال انجام است تا از لطف خدا در حق مردم منطقه و بارش‌های نعمت الهی، حداکثر استفاده برای احیای دریاچه ارومیه به عمل آید.

وی اضافه کرد: اقدامات موثری نیز برای اصلاح الگوی کشت در آذربایجان‌غربی در حال انجام است که می‌تواند در آینده احیای دریاچه نقش موثری ایفا کند؛ ما معتقدیم برای احیای دریاچه ارومیه باید همه پای کار باشند و همکاری کنند.

برچسب ها: دریاچه ارومیه ، احیای دریاچه ارومیه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
موری
۱۴:۴۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
وسعت دریاچه بالای 5هزار هکتار بوده بعداً میزان اب دریاچه در زمان نه چندان دور تا 9میلیارد متر مکعب بوده
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
اگه بارون نبود نصف آب‌های ایران بخاطر مدیریت غلط شما از بین میرفت
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