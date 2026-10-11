مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تاکنون ۵۲۰ هزار نفر برای آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان، مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تاکنون  ۵۲۰ هزار نفر برای آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته کرده اند.

وی افزود:  امروز مهلت انتخاب رشته پایان می یابد و این مهلت تمدید نمی شود.

برچسب ها: انتخاب رشته ، کنکور
خبرهای مرتبط
انتشار سری دوم اصلاحات دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵
مهلت انتخاب رشته کنکوری‌های دانشگاه آزاد تمدید شد
انتخاب رشته ۴۳۰ هزار متقاضی در کنکور سراسری ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور و پذیرش با سوابق تحصیلی تا ۲۰ مهرماه
ایجاد انفجار‌های اسرارآمیز پرتو ایکس در اثر برخورد دو ستاره
۷ مهارت کلود که در زمان صرفه‌جویی و به شما کمک می‌کنند هوشمندانه‌تر کار کنید
آیا محافظ صفحه به گوشی تاشوی شما آسیب می‌رساند؟
کشف متانول سنگین در فضا
شناسایی ژن‌هایی که توضیح می‌دهند چرا احتمال ابتلای مردان به اوتیسم چهار برابر زنان است
سلامت روان باعث ارتقای کیفیت زندگی و تندرستی افراد در جامعه می‌شود
یک رژیم غذایی مفید برای کاهش چشمگیر چربی کبد
هیچ کودکی نباید به دلیل فقر یا شرایط خانوادگی از فرصت شکوفایی استعدادهایش محروم شود
آخرین اخبار
تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور و پذیرش با سوابق تحصیلی تا ۲۰ مهرماه
آیا محافظ صفحه به گوشی تاشوی شما آسیب می‌رساند؟
کشف متانول سنگین در فضا
شناسایی ژن‌هایی که توضیح می‌دهند چرا احتمال ابتلای مردان به اوتیسم چهار برابر زنان است
۷ مهارت کلود که در زمان صرفه‌جویی و به شما کمک می‌کنند هوشمندانه‌تر کار کنید
سلامت روان باعث ارتقای کیفیت زندگی و تندرستی افراد در جامعه می‌شود
ایجاد انفجار‌های اسرارآمیز پرتو ایکس در اثر برخورد دو ستاره
یک رژیم غذایی مفید برای کاهش چشمگیر چربی کبد
هیچ کودکی نباید به دلیل فقر یا شرایط خانوادگی از فرصت شکوفایی استعدادهایش محروم شود
به روزرسانی گوگل Google Health با سه قابلیت جدید
هدف‌گذاری وزارت بهداشت برای گسترش مراکز سلامت روان به ۳۰۰ مرکز
آسمان شب در ماه اکتبر سرشار از پدیده‌های کیهانی تماشایی است
شایعه الزام دانش‌آموزان به حضور در کلاس درس با پلاک، دروغ‌پردازی رسانه‌ای است
آغاز به‌کار آزمایشی ربات‌های پستچی در تهران تا دو ماه آینده/ بیش از ۱۳ میلیون ساختمان در کشور فاقد پلاک هستند
بومی‌سازی موفق زنجیره دانش‌فنی در حوزه آفت‌کش‌های غیرسمی نوین
گیاهان آپارتمانی که هوای داخل خانه را از مواد سرطان‌زا پاکسازی می‌کنند
مساجد، میزبان کلینیک‌های تخصصی سلامت می‌شوند
امروز، آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵
اعطای مجوز جذب ۱۵ هزار پرستار در آینده‌ای نزدیک + فیلم