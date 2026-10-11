باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت دولت در جلسه یکشنبه گذشته، پس از حدود یک سال پیگیری، فرودگاه خرم‌آباد را به‌عنوان مرز هوایی به تصویب رسانده‌است.

این تصمیم به‌گفته استاندار لرستان، علاوه‌بر فراهم‌کردن امکان استقرار مرکز بار هوایی، می‌تواند مسیر صادرات محصولات کشاورزی و دیگر تولیدات را به بازارهای خارجی کوتاه‌تر کند.

اثر اقتصادی این مصوبه به فراهم‌شدن زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی، استقرار خدمات بار هوایی و امکان انجام منظم پروازهای بین‌المللی وابسته است و هنوز درباره آن‌ها توضیحی ارائه نشده‌است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، فراهم‌شدن امکان استقرار مرکز بار هوایی یا کارگو در فرودگاه خرم‌آباد است.

سید سعید شاهرخی می‌گوید با ایجاد این ظرفیت، محصولات کشاورزی و دیگر تولیدات می‌توانند به مقاصد خارجی ارسال شوند و دیگر نیازی نباشد که همه محموله‌ها برای انجام تشریفات صادراتی به گمرکات استان‌های دیگر منتقل شوند.

چنین امکانی، در صورت راه‌اندازی عملیاتی و اقتصادی مرکز بار هوایی، می‌تواند بخشی از زمان و هزینه انتقال محصولات را کاهش دهد و دسترسی تولیدکنندگان لرستان به بازارهای خارجی را تسهیل کند.

اهمیت این موضوع برای محصولات کشاورزی بیشتر به چشم می‌آید؛ محصولاتی که در برخی موارد به‌دلیل فسادپذیری، محدودیت زمان حمل و ضرورت حفظ کیفیت، به مسیرهای سریع و قابل‌اتکا برای انتقال نیاز دارند.

دسترسی مستقیم به خدمات بار هوایی می‌تواند گزینه دیگری برای صادرکنندگان فراهم کند، اما میزان استفاده از این ظرفیت به حجم تولید قابل‌صادرات، هزینه حمل هوایی، وجود پروازهای باری منظم و تقاضای بازارهای مقصد بستگی دارد.

از سوی دیگر، استاندار لرستان به تسهیل خدمات فرودگاهی برای پروازهای خارجی اشاره کرده و گفته که با استقرار مرز هوایی، امکان ارائه خدمات لازم برای ورود و خروج پروازهای خارجی فراهم می‌شود

او همچنین این مصوبه را عاملی برای تسهیل روند اعزام حجاج دانسته و گفته که با اجرای آن، دشواری‌ها و فشارهای سال‌های گذشته برای انجام پروازهای حج کاهش خواهد یافت.

هنوز جزئیاتی درباره تعداد پروازهای خارجی، مقصدهای احتمالی، زمان آغاز خدمات جدید و نحوه استقرار دستگاه‌های مسئول در فرودگاه اعلام نشده‌است.

منبع: استانداری لرستان