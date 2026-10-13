فرمانده انتظامی استان یزد، دستگیری عامل ضرب و جرح با سلاح سرد در یزد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار علیرضا دلیری فرمانده انتظامی استان یزد گفت:با توجه به دریافت خبری مبنی بر وقوع نزاع و درگیری با سلاح سرد در بلوار نواب شهر یزد بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود:با تحقیقات انجام شده، مشخص شد در این درگیری یکی از اراذل و اوباش نوظهور با سلاح سرد، یکی از شهروندان را به شدت مجروح کرده و از محل متواری شده است.

به گفته وی، ماموران پلیس با کار اطلاعاتی، متهم را شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی، شرور متواری را در کمتر از ۴۸ ساعت پس از ارتکاب جرم در مخفیگاهش دستگیر کردند و در این زمینه پرونده تشکیل و متهم به دادسرا اعزام و روانه زندان شد.

منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: قلم شاعر ، وحشی بافقی ، گنگره ملی شعر ، معرفی اشعار
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دستگیری عامل ضرب و جرح با سلاح سرد در یزد