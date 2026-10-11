شرکت‌های دفاعی اروپا پس از هشدار‌های نهاد‌های اطلاعاتی درباره تهدید‌های ادعایی منتسب به روسیه، حفاظت از مدیران ارشد و تأسیسات خود را افزایش داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه فایننشال تایمز روز یکشنبه گزارش داد که شرکت‌های دفاعی اروپا در پی هشدار‌های اطلاعاتی درباره تهدید‌های ادعایی روسیه، تدابیر حفاظتی برای مدیران ارشد خود را تقویت می‌کنند.

به ادعای مقام‌هایی از پنج سازمان اطلاعاتی اروپایی، عوامل روسیه بیش از گذشته مدیران شرکت‌ها و اموال آنها را هدف قرار می‌دهند؛ نگرانی‌هایی که حتی تولیدکنندگان کوچک‌تر پهپاد و قطعات را نیز دربرمی‌گیرد.

بر اساس این گزارش، سازمان اطلاعات داخلی آلمان به شرکت‌های دفاعی توصیه کرده است اقداماتی از جمله استفاده از تیم‌های حفاظتی خصوصی را در نظر بگیرند.

مدیران شرکت‌های دفاعی به فایننشال تایمز گفته‌اند که طی شش ماه گذشته و در پی توصیه نهاد‌های دولتی، تدابیر امنیتی خود را افزایش داده‌اند. برخی از آنها اعلام کرده‌اند که حفاظت اضافی را به سفر‌های خارجی محدود کرده‌اند، در حالی که شرکت‌های دیگر اقدامات گسترده‌تری را به اجرا گذاشته‌اند.

فایننشال تایمز در گزارشی اختصاصی مدعی شده است که نهاد‌های اطلاعاتی غربی درباره افزایش تلاش‌های روسیه برای ترور مدیران شرکت‌های دفاعی اروپا هشدار داده‌اند. این گزارش همچنین مدعی نقش احتمالی سازمان اطلاعات نظامی روسیه و نگرانی درباره هدف قرار گرفتن تولیدکنندگان پهپاد است.

منبع: فایننشال تایمز

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، جنگ اوکراین
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