مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی با اعلام دستیابی استان به رتبه نخست کشور در سرعت پاسخ‌گویی به استعلامات گمرکی از کسب رتبه دوم واردات رسمی و معرفی ۱۱ واحد تولیدی استان به عنوان واحدهای نمونه کیفی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ابراهیم فخری مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی به مناسبت هفته استاندارد و در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشریح کارنامه عملکرد و برنامه‌های راهبردی این اداره‌کل، با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک و راهبردی استان اظهار کرد: آذربایجان‌غربی با بهره‌مندی از مرزهای مشترک با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از مبادی رسمی ورود و خروج کالا در کشور را در اختیار دارد؛ موقعیتی که استان را در خط مقدم مبادلات تجاری کشور قرار داده است.

 صعود به رتبه دوم واردات و ثبت کمترین زمان ترخیص کالا در کشور

فخری از جهش چشمگیر مبادلات تجاری استان خبر داد و گفت: سال گذشته از نظر حجم پرونده‌های وارداتی ارجاع‌شده از گمرکات در جایگاه ششم کشور قرار داشتیم اما امسال با افزایش دو برابری پرونده‌ها و انتقال بخشی از بار وارداتی کشور به مرزهای شمال‌غرب، آذربایجان‌غربی مشترکاً با گیلان و پس از استان هرمزگان به رتبه دوم کشور دست یافته است.

وی با تأکید بر اینکه از ابتدای امسال ۵ هزار و ۷۰۸ مورد ارزیابی انطباق کالای وارداتی در مرزهای استان صورت گرفته است، افزود: با وجود افزایش حجم کار و ثابت بودن امکانات با تلاش شبانه‌روزی کارشناسان استاندارد میانگین زمان پاسخگویی به پرونده‌های وارداتی به ۳.۶۱ روز کاهش یافت که سریع‌ترین زمان پاسخگویی و رتبه اول کشور محسوب می‌شود و این در حالی است که میانگین کشوری در برخی استان‌های بزرگ بندری به بیش از ۹ روز می‌رسد.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی با اشاره به تسهیل ویژه برای تأمین مایحتاج عمومی تصریح کرد: در حوزه کالاهای اساسی با هماهنگی سازمان ملی استاندارد و انجام نمونه‌برداری مشترک و همزمان با سازمان غذا و دارو، فرآیند آزمون و ترخیص کالاها به کمتر از ۲۴ ساعت (یک روز کاری) رسیده تا کوچک‌ترین معطلی و رسوب کالایی در مرزها رخ ندهد.

وی در بخش صادرات نیز از ۲۳۰ مورد ارزیابی انطباق محموله‌های صادراتی عمدتاً در بخش کشاورزی نظیر کشمش و خرما خبر داد و یادآور شد: کالاهایی که دارای نشان استاندارد ملی باشند بدون توقف و صرفاً با کنترل اصالت نشان مجوز عبور از گمرک دریافت می‌کنند.

فخری با اشاره به ظرفیت‌های انبارداری استان افزود: آذربایجان‌غربی با دارا بودن ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد سردخانه فعال قطب نخست کشور در این بخش است و تاکنون ۳۳۸ مورد بازرسی تخصصی از سردخانه‌های استان جهت حفظ کیفیت محصولات کشاورزی و زنجیره سرد به انجام رسیده است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی تفکیک تخلف از جرم را گامی مهم در حمایت از صنعتگران دانست و گفت: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مرز مشخصی میان تخلفات صنفی و جرایم عمدی ترسیم شده است و در همین راستا از ابتدای سال جاری ۷ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ با حضور معاون دادستان به عنوان مرجع شبه‌قضایی برگزار شده تا مشکلات تولیدکنندگان بدون تشکیل پرونده‌های کیفری سنگین و در چارچوب قانون حل‌وفصل شود.

وی با اعلام برگزاری بیش از ۱۵ هزار نفر-ساعت آموزش در سطوح مختلف گفت: از ابتدای سال ۹ هزار و ۸۷۰ نفر-ساعت آموزش تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت کارخانجات و ۵ هزار و ۴۸۱ نفر-ساعت آموزش‌های برون‌سازمانی برای اقشار مختلف، اصناف و دانش‌آموزان با اجرای ۵۰ بسته ترویجی ارائه شده است و همچنین متناسب با فناوری‌های روز دنیا ۲۰۰ استاندارد ملی نیز مورد بازنگری، ارتقا یا اصلاح قرار گرفت.

درخشش صنعت آذربایجان‌غربی؛ ۱۱ واحد نمونه ملی و استانی

فخری در پایان با اشاره به فرآیند دقیق و سیستمی گزینش واحدهای نمونه کیفی که دارا بودن معیارهایی چون برچسب انرژی از شروط اصلی آن است، اعلام کرد: از مجموع ۱۹۸ واحد نمونه انتخاب‌شده در سراسر کشور ۱۱ واحد تولیدی متعلق به آذربایجان‌غربی هستند که سهم درخشان ۶ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. 

وی افزود: آیین تجلیل از این واحدهای برتر در آستانه روز جهانی استاندارد یعنی روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در ارومیه برگزار خواهد شد.

برچسب ها: استاندارد ، واحدهای تولیدی
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