توفان «ایسایاس» در آمریکا ۴ کشته بر جای گذاشت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646-\u00a0 \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u0627\u06cc\u0627\u0633 \u062f\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627 \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628 \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u060c \u0633\u0642\u0648\u0637 \u062f\u0631\u062e\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0644\u200c\u0622\u0633\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0646\u0648\u0628\u200c\u0634\u0631\u0642\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0636 \u062e\u0637\u0631 \u0633\u06cc\u0644\u0627\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0627\u06af\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0