باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توفان «ایسایاس» در آمریکا ۴ کشته بر جای گذاشت + فیلم

توفان ایسایاس با برجای گذاشتن ۴ کشته و قطع برق نزدیک به ۹۰۰ هزار مشترک، خساراتی در آمریکا به بار آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  طوفان ایسایاس در آمریکا با تخریب خانه‌ها، سقوط درختان و بارندگی‌های سیل‌آسا، ایالت‌های جنوب‌شرقی آمریکا را در معرض خطر سیلاب‌های ناگهانی قرار داده است.

 

 

مطالب مرتبط
توفان «ایسایاس» در آمریکا ۴ کشته بر جای گذاشت + فیلم
young journalists club

طوفان مرگبار در ژاپن؛ ۹ کشته و ۴ مفقودی + فیلم

توفان «ایسایاس» در آمریکا ۴ کشته بر جای گذاشت + فیلم
young journalists club

طوفان «سیمون» سواحل جنوبی مکزیک را درنوردید + فیلم

توفان «ایسایاس» در آمریکا ۴ کشته بر جای گذاشت + فیلم
young journalists club

طوفان شدید ایتالیا را درنوردید + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
فروپاشی جامعه ایران و تجزیه کشور هدف آمریکا و اسرائیل است! + فیلم
۲۹۶

فروپاشی جامعه ایران و تجزیه کشور هدف آمریکا و اسرائیل است! + فیلم

۱۹ . مهر . ۱۴۰۵
پدیده ال‌نینو چیست؟ + فیلم
۲۴۱

پدیده ال‌نینو چیست؟ + فیلم

۱۹ . مهر . ۱۴۰۵
روستای شاهنامه‌خوان‌های استان سمنان + فیلم
۲۳۶

روستای شاهنامه‌خوان‌های استان سمنان + فیلم

۱۹ . مهر . ۱۴۰۵
تجمع ایرانیان در دویست و بیست‌وچهارمین شب ادامه یافت + فیلم
۲۱۴

تجمع ایرانیان در دویست و بیست‌وچهارمین شب ادامه یافت + فیلم

۱۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha