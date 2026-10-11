مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از افزایش ۴۳ درصدی تولید شیر با وجود کاهش ۱۴ درصدی تعداد دام خبر داد و گفت: با اصلاح نظام حکمرانی شرکتی، علاوه بر افزایش بهره‌وری در بخش‌های دامپروری و زراعت، بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های معوق این شرکت به کشاورزان تسویه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محسن مردی در نشست خبری امروز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت مالی و عملیاتی این مجموعه اظهار کرد: با اصلاح نظام حکمرانی شرکتی، بخش عمده‌ای از بدهی‌های سنواتی تسویه شده و بهره‌وری تولید در حوزه‌های دامی و زراعی افزایش یافته است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی این شرکت در منطقه دشت مغان افزود: این مجموعه با وسعتی بالغ بر ۱۸ هزار هکتار و برخورداری از ۶ ایستگاه پمپاژ مدرن، یکی از مجموعه‌های مهم در حوزه دامپروری و کشاورزی کشور است و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی دارد.

مردی ادامه داد: ۷۰ درصد بذر ذرت مورد نیاز کشور توسط این مجموعه و شرکت‌های طرف قرارداد آن تأمین می‌شود؛ محصولی که در زنجیره تأمین خوراک دام و تولید محصولات لبنی و دامی کشور، با حجم حدود ۲۰ میلیون تن، نقش دارد.

تسویه بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی به کشاورزان

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با اشاره به مشکلات سال‌های گذشته و ایجاد ناترازی مالی در این شرکت بیان کرد: از زمان استقرار تیم مدیریتی جدید در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، دو راهبرد اساسی برای خروج از شرایط موجود در دستور کار قرار گرفت که نخستین آن، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی بود.

وی افزود: به این نتیجه رسیدیم که تصمیم‌گیری‌های فردی و متمرکز از عوامل انحراف شرکت بوده است؛ ازاین‌رو، با احیای کمیته‌های مشورتی در بخش‌های مختلف، از جمله مولدسازی و نیروی انسانی، تصمیمات خرد و کلان در قالب کارگروه‌های تخصصی بررسی و اجرا می‌شود.

مردی با اشاره به نتایج این رویکرد مدیریتی گفت: در این مدت، خسارت‌های مربوط به بذرهای انباشته‌شده در انبارها تعیین تکلیف شد و بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های معوق شرکت به کشاورزان که بیش از سه سال پرداخت نشده بود، تسویه شد. به این ترتیب، ۸۸ درصد تعهدات معوق شرکت در این بخش پرداخت شده است.

رشد ۴۳ درصدی تولید شیر و افزایش بیش از ۳۰ درصدی درآمد زراعت

وی با تأکید بر تغییر رویکرد در الگوی تولید اظهار کرد: اولویت مدیریت جدید، رکوردشکنی‌های ظاهری نیست، بلکه افزایش درآمد و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف است. در همین راستا، با وجود کاهش ۱۴ درصدی تعداد دام، تولید شیر ۴۳ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبود بهره‌وری در بخش دامپروری است.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان افزود: در بخش زراعت نیز با اصلاح الگوی کشت، میزان تولید ۵ درصد افزایش یافته، اما درآمد این بخش بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است.

مردی شفافیت مالی را از اولویت‌های مدیریت جدید دانست و گفت: تمامی خریدهای شرکت از طریق سامانه‌های رسمی دولتی و بر مبنای قیمت‌های ملی انجام می‌شود. همچنین، برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع، سامانه‌های نظارتی هوشمند در بخش‌های مختلف مستقر شده است.

وی ادامه داد: تجهیزات برداشت و ماشین‌آلات شرکت به سامانه‌های ردیابی و پایش آنلاین مجهز شده‌اند تا ضمن کنترل دقیق هزینه‌ها، خسارت‌های احتمالی در جریان عملیات به حداقل برسد. به گفته وی، این اقدامات با هدف کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های عملیاتی انجام شده است.

اجرای طرح توسعه ۵۰۰ هکتاری باغات بدون تسهیلات بانکی

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی این مجموعه اظهار کرد: این شرکت به‌صورت مستقیم برای هزار نفر و به‌صورت غیرمستقیم برای پنج هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های پنهان تولید افزود: یکی از طرح‌های توسعه‌ای شرکت، احداث و توسعه ۵۰۰ هکتار باغ با بهره‌گیری از روش‌های نوین باغداری است که پیش‌بینی می‌شود برای ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند. این طرح بدون دریافت تسهیلات بانکی و با اتکا به منابع داخلی شرکت اجرا می‌شود.

مردی با اشاره به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و تغییر رویکرد در مدیریت منابع گفت: در این چارچوب، بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به چرخه تولید شرکت تزریق شده است.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت نخبگان، توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان و اصلاح مدیریت منابع، توانستیم بدون نیاز به افزایش سنگین سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید شرکت را تا ۲۰ درصد افزایش دهیم.

به گفته مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، استقرار سامانه‌های نظارتی هوشمند و فنی علاوه بر کنترل دقیق فرآیندهای تولید، به کاهش هزینه‌های عملیاتی تا ۲۰ درصد کمک کرده و زمینه بهبود حاشیه سود شرکت را فراهم آورده است.

رشد ۱۴۳ درصدی قیمت سهام؛ تمرکز بر پایداری سودآوری

مردی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر بازار سرمایه و رشد ۱۴۳ درصدی قیمت سهام شرکت گفت: اگرچه افزایش ارزش بازار شرکت مورد توجه سهامداران قرار دارد، اولویت اصلی مدیریت، پایداری سودآوری و تبدیل سود حسابداری به جریان نقدی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد است.

وی تأکید کرد: هدف ما ثبت رکوردهای مقطعی نیست، بلکه تداوم سودآوری و ارتقای کیفیت جریان نقدی، معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد شرکت به شمار می‌روند.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با بیان اینکه این مجموعه از مرحله بحران عبور کرده است، افزود: شاخص‌های مالی و مدیریتی سه سال اخیر نشان می‌دهد ناترازی‌های گذشته تا حد زیادی برطرف شده و شرکت وارد مرحله تثبیت شده است.

مردی خاطرنشان کرد: اکنون تمرکز مدیریت از مهار بحران به ارتقای کیفیت سود تغییر کرده و فصل جدیدی از رشد سودآوری آغاز شده است. در این مسیر، مولدسازی واقعی دارایی‌ها و ظرفیت‌های شرکت اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه برای جلوگیری از بازگشت به بحران‌های گذشته، چاره‌ای جز مولدسازی و استفاده بهینه از منابع و دارایی‌ها وجود ندارد.

 

برچسب ها: تولید شیر ، صنعت دامپروری
خبرهای مرتبط
تخصیص تسهیلات ۴۰ همتی به شرکت‌های تولیدی
نرخ مصوب شیر خام به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید
افزایش قیمت لبنیات به کاهش مصرف و آسیب به صنعت منجر می‌شود
نگرانی دامداران از تاخیر در واردات واکسن تب برفکی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
آفرین به شما قیمت شیر و هم بگید ۴۲۰ درصد افزایش پیدا کرده.
۰
۱
پاسخ دادن
همتی: فروپاشی اقتصادی با بیانیه سیاسی محقق نمی‌شود
فهرست داروهای ممنوع‌الورود به عراق اعلام شد
مصوبه ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد
بارش پراکنده باران در برخی از نواحی شمال و شمال غرب کشور
ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه تهران ـ شمال
آمادگی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی
پایان صف تسویه در میلی/ ۱۳ همت پول به کاربران واریز شد
درآمد عوارض خروج از مرزهای متعلق به مناطق آزاد به خود مناطق واگذار می‌شود
آخرین اخبار
همتی: فروپاشی اقتصادی با بیانیه سیاسی محقق نمی‌شود
بارش پراکنده باران در برخی از نواحی شمال و شمال غرب کشور
پایان صف تسویه در میلی/ ۱۳ همت پول به کاربران واریز شد
مصوبه ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد
ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه تهران ـ شمال
آمادگی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی
فهرست داروهای ممنوع‌الورود به عراق اعلام شد
درآمد عوارض خروج از مرزهای متعلق به مناطق آزاد به خود مناطق واگذار می‌شود
پاسخگویی به ۱۹۹ هزار متقاضی زمین در طرح جوانی جمعیت/ آماده‌سازی ۳۲ هزار هکتار زمین در کشور + فیلم
امکان جمع آوری روزانه ۵۰۰ تن تخم مرغ در مواقع بحرانی وجود دارد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۹ مهر
حفاظت از برندهای ایرانی/حلقه مفقوده توسعه تجارت با افغانستان
کشف و شناسایی ۸ همت فرار مالیاتی در کرمان
سه عامل مهم عقب‌نشینی شاخص کل بورس
تعمیق بازار سرمایه با موج جدید عرضه‌های اولیه؛ برنامه بورس تهران برای ورود ۱۲ شرکت جدید
۷ بیمارستان تا پایان امسال تکمیل و تحویل بهره‌بردار می‌شود
بلاتکلیفی ۴ میلیارد دلار مطالبات ارزی واردکنندگان؛ چرا تسویه بدهی‌ها طولانی شده است؟
از افزایش تولید گندم در سال گذشته تا مطالبات ۳۰ همتی کشاورزان
پتانسیل تولید ۲.۵ میلیون تن تخم‌مرغ در کشور وجود دارد
ارسال پیامک به شهروندان برای بررسی اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه‌های مالیاتی
تعمیرات واحد‌های جنگ‌زده تا پایان آبان به اتمام می‌رسد/ تکمیل واحد‌های تخریبی تا پایان ۱۴۰۶
تخصیص تسهیلات ۴۰ همتی به شرکت‌های تولیدی
وزیر راه و شهرسازی: مهاجرت معکوس با تسهیل سکونت در روستا‌ها دنبال می‌شود
تأمین اعتبار ۷ همت برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار در طرح‌های مسکن
شهر تخم‌مرغ راه‌اندازی می‌شود/ تکمیل پروژه مستلزم ۵ همت سرمایه‌گذاری
تصویب شیوه صدور مجوز سکوهای آنلاین معاملات در هیئت مقررات‌زدایی
بیش از ۱۹۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
کاهش بیش از ۲۲ هزار واحد شاخص کل بورس
اتصال سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها به سامانه ناظر بانک مرکزی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهر ۱۴۰۵