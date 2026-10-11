باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محسن مردی در نشست خبری امروز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت مالی و عملیاتی این مجموعه اظهار کرد: با اصلاح نظام حکمرانی شرکتی، بخش عمده‌ای از بدهی‌های سنواتی تسویه شده و بهره‌وری تولید در حوزه‌های دامی و زراعی افزایش یافته است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی این شرکت در منطقه دشت مغان افزود: این مجموعه با وسعتی بالغ بر ۱۸ هزار هکتار و برخورداری از ۶ ایستگاه پمپاژ مدرن، یکی از مجموعه‌های مهم در حوزه دامپروری و کشاورزی کشور است و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی دارد.

مردی ادامه داد: ۷۰ درصد بذر ذرت مورد نیاز کشور توسط این مجموعه و شرکت‌های طرف قرارداد آن تأمین می‌شود؛ محصولی که در زنجیره تأمین خوراک دام و تولید محصولات لبنی و دامی کشور، با حجم حدود ۲۰ میلیون تن، نقش دارد.

تسویه بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی به کشاورزان

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با اشاره به مشکلات سال‌های گذشته و ایجاد ناترازی مالی در این شرکت بیان کرد: از زمان استقرار تیم مدیریتی جدید در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، دو راهبرد اساسی برای خروج از شرایط موجود در دستور کار قرار گرفت که نخستین آن، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی بود.

وی افزود: به این نتیجه رسیدیم که تصمیم‌گیری‌های فردی و متمرکز از عوامل انحراف شرکت بوده است؛ ازاین‌رو، با احیای کمیته‌های مشورتی در بخش‌های مختلف، از جمله مولدسازی و نیروی انسانی، تصمیمات خرد و کلان در قالب کارگروه‌های تخصصی بررسی و اجرا می‌شود.

مردی با اشاره به نتایج این رویکرد مدیریتی گفت: در این مدت، خسارت‌های مربوط به بذرهای انباشته‌شده در انبارها تعیین تکلیف شد و بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های معوق شرکت به کشاورزان که بیش از سه سال پرداخت نشده بود، تسویه شد. به این ترتیب، ۸۸ درصد تعهدات معوق شرکت در این بخش پرداخت شده است.

رشد ۴۳ درصدی تولید شیر و افزایش بیش از ۳۰ درصدی درآمد زراعت

وی با تأکید بر تغییر رویکرد در الگوی تولید اظهار کرد: اولویت مدیریت جدید، رکوردشکنی‌های ظاهری نیست، بلکه افزایش درآمد و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف است. در همین راستا، با وجود کاهش ۱۴ درصدی تعداد دام، تولید شیر ۴۳ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبود بهره‌وری در بخش دامپروری است.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان افزود: در بخش زراعت نیز با اصلاح الگوی کشت، میزان تولید ۵ درصد افزایش یافته، اما درآمد این بخش بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است.

مردی شفافیت مالی را از اولویت‌های مدیریت جدید دانست و گفت: تمامی خریدهای شرکت از طریق سامانه‌های رسمی دولتی و بر مبنای قیمت‌های ملی انجام می‌شود. همچنین، برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع، سامانه‌های نظارتی هوشمند در بخش‌های مختلف مستقر شده است.

وی ادامه داد: تجهیزات برداشت و ماشین‌آلات شرکت به سامانه‌های ردیابی و پایش آنلاین مجهز شده‌اند تا ضمن کنترل دقیق هزینه‌ها، خسارت‌های احتمالی در جریان عملیات به حداقل برسد. به گفته وی، این اقدامات با هدف کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های عملیاتی انجام شده است.

اجرای طرح توسعه ۵۰۰ هکتاری باغات بدون تسهیلات بانکی

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی این مجموعه اظهار کرد: این شرکت به‌صورت مستقیم برای هزار نفر و به‌صورت غیرمستقیم برای پنج هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های پنهان تولید افزود: یکی از طرح‌های توسعه‌ای شرکت، احداث و توسعه ۵۰۰ هکتار باغ با بهره‌گیری از روش‌های نوین باغداری است که پیش‌بینی می‌شود برای ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند. این طرح بدون دریافت تسهیلات بانکی و با اتکا به منابع داخلی شرکت اجرا می‌شود.

مردی با اشاره به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و تغییر رویکرد در مدیریت منابع گفت: در این چارچوب، بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به چرخه تولید شرکت تزریق شده است.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت نخبگان، توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان و اصلاح مدیریت منابع، توانستیم بدون نیاز به افزایش سنگین سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید شرکت را تا ۲۰ درصد افزایش دهیم.

به گفته مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، استقرار سامانه‌های نظارتی هوشمند و فنی علاوه بر کنترل دقیق فرآیندهای تولید، به کاهش هزینه‌های عملیاتی تا ۲۰ درصد کمک کرده و زمینه بهبود حاشیه سود شرکت را فراهم آورده است.

رشد ۱۴۳ درصدی قیمت سهام؛ تمرکز بر پایداری سودآوری

مردی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر بازار سرمایه و رشد ۱۴۳ درصدی قیمت سهام شرکت گفت: اگرچه افزایش ارزش بازار شرکت مورد توجه سهامداران قرار دارد، اولویت اصلی مدیریت، پایداری سودآوری و تبدیل سود حسابداری به جریان نقدی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد است.

وی تأکید کرد: هدف ما ثبت رکوردهای مقطعی نیست، بلکه تداوم سودآوری و ارتقای کیفیت جریان نقدی، معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد شرکت به شمار می‌روند.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با بیان اینکه این مجموعه از مرحله بحران عبور کرده است، افزود: شاخص‌های مالی و مدیریتی سه سال اخیر نشان می‌دهد ناترازی‌های گذشته تا حد زیادی برطرف شده و شرکت وارد مرحله تثبیت شده است.

مردی خاطرنشان کرد: اکنون تمرکز مدیریت از مهار بحران به ارتقای کیفیت سود تغییر کرده و فصل جدیدی از رشد سودآوری آغاز شده است. در این مسیر، مولدسازی واقعی دارایی‌ها و ظرفیت‌های شرکت اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه برای جلوگیری از بازگشت به بحران‌های گذشته، چاره‌ای جز مولدسازی و استفاده بهینه از منابع و دارایی‌ها وجود ندارد.