رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا از برخورد جدی با خودرو‌های دارای چراغ زنون غیرمجاز، نور‌های خیره‌کننده و چراغ‌های LED فاقد مجوز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ «داوود شکیبایی»؛ رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به خطرات استفاده از چراغ‌های غیراستاندارد در خودرو‌ها اظهار کرد: نور چراغ‌های زنون غیرمجاز، چراغ‌های خیره‌کننده و سایر سامانه‌های روشنایی غیراستاندارد می‌تواند دید رانندگان مقابل را برای چند ثانیه مختل کند و با ایجاد اختلال در میدان دید و قدرت تشخیص راننده، زمینه‌ساز وقوع تصادفات ناگوار شود. به همین دلیل، پلیس راهور در چارچوب مأموریت‌های قانونی خود، برخورد با این تخلفات را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی کاربران ترافیک خط قرمز پلیس است، افزود: استفاده از نورافکن، چراغ‌های دارای نور خیره‌کننده، چراغ‌های الوان اضافی و نور‌های غیرمجاز، مطابق مقررات تخلف محسوب می‌شود و برای آن جریمه پیش‌بینی شده است. پلیس علاوه بر اعمال قانون، نسبت به رفع اثر تخلف نیز اقدام می‌کند و راننده موظف است چراغ غیرمجاز را در محل توقف خودرو باز کند.

چراغ‌های LED بدون مجوز؛ تخلفی که از چشم پلیس دور نمی‌ماند

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به نصب چراغ‌های LED در جلوپنجره، پشت شیشه عقب و دیگر بخش‌های خودرو‌ها تصریح کرد: نصب این چراغ‌ها روی خودرو‌ها باید با مجوز پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا انجام شود و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند مستقلاً جایگزین این فرایند قانونی شود. بنابراین، خودرو‌های شخصی که بدون مجوز اقدام به نصب چنین چراغ‌هایی می‌کنند، مرتکب تخلف ترافیکی شده‌اند و با برخورد پلیس مواجه خواهند شد.

سرهنگ شکیبایی ادامه داد: نصب چراغ‌های LED در جلوپنجره یا پشت شیشه عقب، علاوه بر ایجاد مزاحمت نوری برای سایر رانندگان، در برخی موارد ممکن است این تصور را ایجاد کند که خودرو متعلق به پلیس است. با این تخلفات برخورد جدی خواهد شد و متخلفان علاوه بر جریمه، ملزم به باز کردن چراغ‌ها و رفع اثر تخلف در همان محل توقف خودرو هستند.

طرح‌های کنترلی برای شناسایی خودرو‌های دارای زنون غیرمجاز

وی با اشاره به اجرای طرح‌های کنترلی پلیس راهور گفت: خودرو‌هایی که از چراغ‌های زنون غیرمجاز، نور‌های خیره‌کننده یا سامانه روشنایی معیوب استفاده می‌کنند، در جریان این طرح‌ها شناسایی می‌شوند و مطابق مقررات با رانندگان آنها برخورد خواهد شد. این برخورد صرفاً به جریمه محدود نیست و در موارد لازم، رفع اثر تخلف نیز باید انجام شود.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با تأکید بر اینکه تغییر غیرقانونی در ساختار و تجهیزات استاندارد خودرو مجاز نیست، اظهار کرد: هرگونه تغییر غیرمجاز در ارکان و مشخصات فنی خودرو، از جمله چراغ‌ها، رنگ و نوع نور آنها، تخلف محسوب می‌شود. مالکان خودرو باید استاندارد‌های تعیین‌شده از سوی کارخانه سازنده را رعایت کنند و بدون طی مراحل قانونی، در ساختار خودرو تغییر ایجاد نکنند.

ابطال معاینه فنی خودرو‌های دارای چراغ غیراستاندارد

سرهنگ شکیبایی خاطرنشان کرد: حتی اگر خودرویی دارای معاینه فنی معتبر باشد، چنانچه با چراغ‌های غیراستاندارد یا تجهیزات روشنایی غیرمجاز تردد کند، در صورت احراز شرایط قانونی، علاوه بر برخورد با تخلف، موضوع ابطال معاینه فنی آن نیز پیگیری خواهد شد. اعتبار معاینه فنی، مجوزی برای تغییر غیرقانونی تجهیزات خودرو یا تردد با وضعیت ناایمن نیست.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از آرامش و امنیت رانندگان در معابر شهری و جاده‌ها گفت: برخورد با چراغ‌های خیره‌کننده، زنون غیرمجاز و چراغ‌های LED فاقد مجوز، بخشی از اقدامات پلیس برای کاهش عوامل خطرآفرین در رانندگی است. پلیس راهور با رصد و اجرای طرح‌های کنترلی، با این‌گونه تخلفات مطابق قانون و بدون اغماض برخورد می‌کند؛ چراکه هیچ تغییری در تجهیزات خودرو نباید جان و ایمنی سایر کاربران ترافیک را به خطر بیندازد.

برچسب ها: پلیس ، زنون
خبرهای مرتبط
پلیس از دوربین ۳۶۰ درجه برای تصویربرداری صحنه جرم بهره می‌برد
بازنگری در آیین‌نامه آموزش رانندگی/ نظارت بر آموزش عملی تشدید می‌شود
طرح سراسری پلیس برای مهار سرعت‌های مرگبار در جاده‌ها
ترافیک سنگین در چند بزرگراه تهران؛ تصادف مرگبار پژو ۲۰۷ با کامیون
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
اگزوزای گوش خراش بدترن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
اینهمه دوربین تو اتوبانا گذاشتن چطور نمیتونن زنونیونا رو پیدا کنن ؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر علی نصیری
۱۴:۰۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
احسنت باید خودروهای دارای لامپ زنون و ال ای دی تقویتی،جریمه سنگین شوند،لامپ خودروی متخلف باید بلافاصله در محل از خودرو باز شود و یا با جریمه به پارکینگ جهت رفع مشکل اقدام گردد.یکی از عوامل اصلی تصادفات همین لامپ های زنون هست.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
الان نور زنون با ledمجاز و غیر مجاز چطور تشخیص داده میشود؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
این اقدام راهور قابل تقدیر است ولی کافی نیست !!!
اگر اجرای مقررات برای امنیت و آسایش شهروندان است ، اقدامات
آزار دهنده موتور سواران را هم پیگیری بفرمایید ! مانند :
حرکت در جهت مخالف ، بوق زدن بیخ گوش راننده سایر وسایل نقلیه
و،،،،،،!!!!
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Nima
۱۲:۴۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
بسیار عالی .واقعا اقدام به جایی است و باید حتما و مداوم با نورهای غیر متعارف برخورد شود .متاسفانه بسیار فراگیر شده
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
خودروها و موتور سیکلت‌ها هر دو چشم رو آزار میدن ساعات بعد از غروب. در ضمن باید با فروشنده‌ها و نصاب‌ها مقابله کرد بازار باید محدود باشه برای دسترسی به این چیزا.
یه نکته دیگه هم روشن موندن دیلایت در ساعت شب هست که اون هم شم راننده مقابل یا عابر مقابل رو اذیت می‌کنه و خیلیا بهش توجه نمی‌کنند چون خودروشون اتوماتیک چراغ روز رو خاموش نمیکنه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
مدتهاست فراجا دنبال حل این مشکل بوده، ولی ظاهرا موفق نمی شود و روز به روز بر تعداد استفاده کنندگان از این نورها بیشتر و بیشتر می شود.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعیدی
۱۲:۰۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
با موتورسیکلت های متخلف هم برخورد شود.
۰
۳
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۰۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
امیدواریم راهنمایی رانندگی برخورد بازیرپارفتن قوانین بخصوص صحبت باتلفن حین رانندگی وموتورسواریهای بدون گواهینامه وعدم رعایت قوانین سبقت و...رابطورفعال پیگیری کند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۱:۱۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
حرکت با نور بالا در جاده ها در شب با هرنوع لامپ خلاف است و موجب سلب دید و ناراحتی راننده مقابل از کیلومترها فاصله می‌گردد. حرکت باید همیشه با نور پائین صورت کرد. نور بالا فقط جهت عشدار برلی یک لحظه تعبیه شده است. در کشورهای پیشرفته حرکت با نور پائین صورت می‌گیرد. ظاهرا در ایران حتی پلیس راهور هم این را نمی‌داند چون توجهی بلین امر نمی‌شود.
۰
۳
پاسخ دادن
مراجعه بیش از ۸۶ درصد متقاضیان حج ۱۴۰۶ برای معاینات پزشکی/ ۱۴ درصد هنوز مراجعه نکرده‌اند
آخرین اخبار
مراجعه بیش از ۸۶ درصد متقاضیان حج ۱۴۰۶ برای معاینات پزشکی/ ۱۴ درصد هنوز مراجعه نکرده‌اند
ثبت ۵۱۷ حادثه در یک هفته/ مازندران و اصفهان در صدر آمار حوادث هفتگی
پلیس از دوربین ۳۶۰ درجه برای تصویربرداری صحنه جرم بهره می‌برد
تکمیل و بهره‌برداری حدود ۱۵ پروژه عمرانی تا پایان سال
آماده‌باش ۲۸۰۰ تیم عملیاتی در پی بارش‌ها/ آخرین وضعیت امدادرسانی در استان‌های سیل‌زده
آیین رونمایی از کتاب «خونابه میناب» برگزار شد
مراکز مشاوره تخصصی می‌شود
میناب به بخشی از هویت ایران زمین تبدیل شده است
مهاجرانی: ایران استوار و در عین حال مظلوم مقابل خون‌آشام‌ترین افراد ایستاده است
صدور کارت بلیت شخصی سازی شده در تمام ایستگاههای مترو امکانپذیر شد
موتورسیکلت‌سواران با ۱۷۸ فوتی رکوردار تصادفات فوتی پایتخت
شناسایی هویت جسد مرد ۴۰ ساله با احیای اثر انگشت در پلیس آگاهی تهران
عراقچی: متجاوزان باید پاسخگوی تخریب محیط زیست باشند
برخورد بدون اغماض پلیس با خودرو‌های دارای نور زنون
انتشار ۱.۵ میلیون تن دی‌اکسیدکربن در حمله به تأسیسات عسلویه
بازنگری در آیین‌نامه آموزش رانندگی/ نظارت بر آموزش عملی تشدید می‌شود
رونمایی از گزارش جنایات زیست‌محیطی جنگ در چارچوب سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشر
طرح سراسری پلیس برای مهار سرعت‌های مرگبار در جاده‌ها
ترافیک سنگین در چند بزرگراه تهران؛ تصادف مرگبار پژو ۲۰۷ با کامیون