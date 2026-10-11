 فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف ۲ کیلوگرم ماده مخدر کوکائین در عملیات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان میاندوآب و دستگیری ۲ متهم در این خصوص خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان میاندوآب، انتقال محموله مواد مخدر در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان میاندوآب شناسایی و عملیات برای متوقف کردن خودروهای مورد نظر اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، مأموران موفق شدند ۲ کیلوگرم کوکائین را از دو دستگاه خودرو کشف و ۲ متهم را در این خصوص دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر،خاطرنشان کرد: مبارزه هوشمندانه و مستمر با سوداگران مرگ و برخورد قانونی با عوامل قاچاق مواد مخدر، از اولویت ‌های انتظامی استان است.

سردار سلمانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و اطلاع از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند و برای ارائه پیشنهاد ها، انتقاد‌ها و بیان دیدگاه‌های خود درباره عملکرد پلیس، با سامانه ۱۹۷ تماس بگیرند.

برچسب ها: کشف مواد مخدر ، نیروی انتظامی
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