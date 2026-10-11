باشگاه خبرنگاران جوان - ترکیه هم به جمع کشورهایی که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای کودکان محدود یا ممنوع کردهاند، پیوست.
این کشور برای اجرای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵سال، سازوکاری مبتنی بر احراز سن از طریق سامانه هویت دیجیتال دولت طراحی کرده است.
به این ترتیب، فقط اعلام سن توسط کاربر کافی نخواهد بود و شبکههای اجتماعی باید سن او را از طریق یک گواهی دیجیتال تأیید کنند.
قانون اصلی در آوریل۲۰۲۶ تصویب وآییننامه اجرایی آن دیروز، ۱۸مهر۱۴۰۵ منتشر شد. این مقررات از اول نوامبر۲۰۲۶ (۱۰ آبان) اجرایی میشود.
اعلام سن دروغین: با احراز سن از طریق دولت الکترونیک، صرفا واردکردن تاریخ تولد جعلی کافی نخواهد بود.
استفاده از حساب والدین: ممکن است کودک از حساب فرد بزرگسال استفاده کند. مقررات اجازه میدهد پلتفرم درصورت ظن معقول به استفاده فردی از گروه سنی نادرست، حساب را تعلیق و احراز سن مجدد درخواست کند.
استفاده از فیلترشکن: فیلترشکن بهتنهایی مشکل احراز سن را حل نمیکند، اما استفاده از حسابهای خارجی و روشهای دیگر دورزدن همچنان یک چالش اجرایی است.
استفاده بدون ورود به حساب: میزان دسترسی به محتوای عمومی بدون ثبتنام و نحوه جلوگیری از آن هنوز از پرسشهای مهم در ارزیابی اثربخشی مقررات است؛ بنابراین این طرح اساسا بر کنترل حسابهای کاربری توسط پلتفرمها تکیه دارد، نه قطع اینترنت کودکان یا مسدودسازی سراسری شبکههای اجتماعی.
در مدل ترکیه قرار نیست اینستاگرام یا تیکتاک لزوما تصویر کارت شناسایی تمام کاربران را نگهداری کنند. سامانه دولتی باید فقط تأیید کند که کاربر از آستانه سنی لازم عبور کرده است.
این روش میتواند میزان اطلاعات هویتی منتقلشده به شرکتها را کاهش دهد؛ البته امنیت سامانه احراز سن، امکان استفاده از هویت دیگران و حفاظت از اطلاعات نزد دولت همچنان نیازمند بررسی عملی است.
منبع: همشهری