باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خراسان جنوبی که در سال‌های گذشته با معرفی دانش‌آموزانی در جمع ۱۰ نفر برتر گروه‌های آزمایشی کنکور سراسری شناخته می‌شد، امسال نتوانست نماینده‌ای در این جمع داشته باشد و رتبه‌های برتر استان به رتبه‌های دو و سه‌رقمی محدود شد.

رضوان فرشاد، رتبه ۱۱ کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی و رتبه ۴ منطقه، آریا ملاحسن‌زاده، رتبه ۷ منطقه و ۴۵ کشوری کنکور علوم انسانی، محمد محراب محسنی از شهرستان خوسف با رتبه ۱۷ منطقه سه و ۱۱۶ کشوری در گروه آزمایشی علوم تجربی و محمدحسین یعقوبی با رتبه ۳۳ منطقه سه و ۲۳۸ کشوری در کنکور تجربی، از جمله رتبه‌های برتر معرفی‌شده استان هستند.

مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی درباره نتایج کنکور ۱۴۰۵ گفت: بر اساس آمار اولیه و خوداظهاری دانش‌آموزان، تاکنون بیش از ۲۳۰ دانش‌آموز استان رتبه‌های زیر هزار و نزدیک به ۳۰ دانش‌آموز نیز رتبه‌های زیر ۱۰۰ کسب کرده‌اند.

با این حال، با توجه به پیشینه علمی خراسان جنوبی و پرورش دانشمندان و علمای بزرگ در این دیار، نمی‌توان تنها به این آمار بسنده کرد؛ موضوعی که هم افکار عمومی نسبت به آن حساس است و هم وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت ارتقای جایگاه علمی استان تأکید دارد.

وزیر آموزش و پرورش در این باره گفت: ما هنوز با انتظارات فاصله داریم؛ طبیعتاً انتظار ما این است که شرایط روزبه‌روز و سال‌به‌سال بهتر شود. خراسان جنوبی این شایستگی را دارد که بر قله‌های رفیع علم و دانش و المپیادهای جهانی بدرخشد.

بررسی عملکرد رتبه‌های برتر کنکور در سال‌های گذشته، از نگاه کارشناسان، هشداری برای شورای آموزش و پرورش استان است؛ چراکه روند موفقیت دانش‌آموزان خراسان جنوبی از کسب رتبه‌های تک‌رقمی و دو‌رقمی کشوری به رتبه‌های تک‌رقمی و دو‌رقمی منطقه‌ای تغییر کرده و حتی تعداد رتبه‌های برتر منطقه‌ای نیز رو به کاهش است.

کارشناسان برای بررسی دلایل این روند به چند عامل اشاره می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به ضعف در هدایت تحصیلی و استعدادیابی دانش‌آموزان از پایه نهم و همچنین توجه ناکافی به تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها اشاره کرد.

به گفته این کارشناسان، با توجه به اینکه سوابق تحصیلی سهم قابل توجهی در پذیرش دانشگاه‌ها دارد، همچنان برخی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و حتی مجموعه‌های آموزشی، اهمیت این موضوع را به‌درستی درک نکرده‌اند.

پیشینه علمی خراسان جنوبی سرمایه‌ای ارزشمند است که حفظ و تقویت آن به تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌های امروز آموزش و پرورش وابسته است؛ مسیری که می‌تواند بار دیگر زمینه‌ساز درخشش دانش‌آموزان استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی علم و دانش باشد.