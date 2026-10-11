در جریان حمله روسیه به بندر چورنومورسک، مسکو از آسیب به کشتی اوکراینی حامل محموله نظامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که نیرو‌های این کشور در حمله‌ای شبانه به بندر چورنومورسک اوکراین در دریای سیاه، به یک کشتی باری آسیب رسانده‌اند. مسکو اعلام کرد این کشتی حامل محموله‌های نظامی برای نیرو‌های اوکراینی بوده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در پی این حمله، یک کشتی باری خشک حامل محموله نظامی در بندر چورنومورسک آسیب دید.»

مسکو همچنین از حمله به یک مرکز داده در شهر اودسا، در نزدیکی این بندر، خبر داد و اعلام کرد که ارتش اوکراین از این مرکز استفاده می‌کرده است.

در همین حال، مقام‌های روسیه اعلام کردند که طی حملات شبانه، ۴۷۹ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه، شبه‌جزیره کریمه و دریای سیاه رهگیری کرده‌اند. به گفته این مقام‌ها، هنگام ادامه حمله، حدود ۱۰ پهپاد همچنان در آسمان بودند.

این دور تازه از تبادل حملات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد اوکراین باید به دنبال انتخاب رهبری جدید باشد که بتواند به توافق صلح دست یابد. ترامپ، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، را متهم کرد که فرصت‌های پایان دادن به جنگ را از دست داده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، دریای سیاه
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