باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 استرس و اضطراب هم منجر به دیابت می‌شود! + فیلم

فوق تخصص تغذیه در خصوص ارتباط استرس و اضطراب در دیابت نکاتی بیان‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا محمدی فارسانی، فوق تخصص تغذیه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد ارتباط استرس و اضطراب در دیابت توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

 

مطالب مرتبط
 استرس و اضطراب هم منجر به دیابت می‌شود! + فیلم
young journalists club

شکست عصبی چیست و چگونه درمان می‌شود؟

 استرس و اضطراب هم منجر به دیابت می‌شود! + فیلم
young journalists club

تاثیرات ترسناک بیماری روانی بر جسم انسان

 استرس و اضطراب هم منجر به دیابت می‌شود! + فیلم
young journalists club

چطور خودمان را بین استرس‌های روزمره شاد کنیم؟

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha