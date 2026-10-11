مدارس ریاض پس از حمله به فرودگاه، به آموزش از راه دور روی می‌آورند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه گزارش داد که مدارس شهر ریاض پس از حمله به فرودگاه پایتخت عربستان، به مدت یک هفته به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد. این تصمیم بر اساس دستور وزارت آموزش‌وپرورش و از طریق ایمیلی به والدین دانش‌آموزان اطلاع داده شده است.

در این پیام آمده است که تمامی مدارس ریاض در طول هفته جاری آموزش مجازی خواهند داشت. این دومین بار در کمتر از یک ماه گذشته است که چنین دستوری صادر می‌شود.

مقام‌های هوانوردی عربستان اعلام کردند حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد دست‌کم ۱۲ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: حمله به عربستان ، یمن
خبرهای مرتبط
روبیو از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در حمله به فرودگاه ریاض خبر داد
آمریکا از شهروندان خود خواست از فرودگاه ریاض دوری کنند
ترامپ از بررسی حملات مشترک با عربستان علیه یمن خبر داد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پنتاگون آمار تلفات نیرو‌های آمریکایی در جنگ علیه ایران را افزایش داد
روسیه ممنوعیت صادرات گازوئیل را به‌ طور جزئی لغو کرد
فرودگاه ریاض تا نیمه‌شب بسته می‌ماند
شرکت هواپیمایی هندی تعلیق پرواز‌های خود به عربستان را تمدید کرد
گزارش‌ها از حادثه دریایی تازه در خلیج عمان
از توافق سوختی با مسکو تا درخواست برکناری زلنسکی؛ چرخش تازه ترامپ در جنگ اوکراین
روبیو از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در حمله به فرودگاه ریاض خبر داد
آخرین اخبار
روبیو از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در حمله به فرودگاه ریاض خبر داد
از توافق سوختی با مسکو تا درخواست برکناری زلنسکی؛ چرخش تازه ترامپ در جنگ اوکراین
گزارش‌ها از حادثه دریایی تازه در خلیج عمان
شرکت هواپیمایی هندی تعلیق پرواز‌های خود به عربستان را تمدید کرد
فرودگاه ریاض تا نیمه‌شب بسته می‌ماند
پنتاگون آمار تلفات نیرو‌های آمریکایی در جنگ علیه ایران را افزایش داد
روسیه ممنوعیت صادرات گازوئیل را به‌ طور جزئی لغو کرد
انگلیس: تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال می‌کنیم
ترامپ از بررسی حملات مشترک با عربستان علیه یمن خبر داد
ترامپ: وقت آن رسیده است که مردم اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی انتخاب کنند
احتمال سفر مذاکره‌کنندگان آمریکایی به مسکو طی دو هفته آینده
هشدار سفارت آمریکا به شهروندان خود پس از حمله موشکی به فرودگاه ریاض
هواپیمایی کویت پروازها به ریاض را لغو کرد
راهپیمایی حامیان فلسطین در لندن در سالگرد آغاز جنگ غزه + تصاویر
کشته‌ شدن ۹ نفر در تیراندازی مرگبار در پنسیلوانیای آمریکا
گزارش‌ها از زخمی شدن ده‌ها نفر در انفجار فرودگاه بین‌المللی ریاض
برنده صلح نوبل: تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی غیرقابل‌قبول است
ترکیه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی فرودگاه ملک خالد ریاض
فرودگاه صنعا هدف حملات هوایی قرار گرفت
ادامه انتقادات زلنسکی از توافق گازوئیل آمریکا و روسیه
ترامپ: جایزه صلح نوبل را نگرفتم!
شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۳۷۰ نفر رسید
انتخابات فلسطین به سپتامبر ۲۰۲۷ موکول شد
رایزنی وزیران خارجه عمان و عربستان درباره مهار تنش‌های منطقه‌ای
دومای روسیه: آمریکا و روسیه آماده‌اند «گره‌هایی را باز کنند»
تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان
حملات عربستان به یمن؛ چهار حمله هوایی به باب‌المندب و حمله موشکی به صعده
پسکوف: پوتین با هماهنگی پزشکیان، موضع تهران را به ترامپ منتقل کرد
دیدار الحیه و فیدان؛ تأکید بر وحدت فلسطین و بازسازی غزه