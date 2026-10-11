باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه گزارش داد که مدارس شهر ریاض پس از حمله به فرودگاه پایتخت عربستان، به مدت یک هفته به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد. این تصمیم بر اساس دستور وزارت آموزش‌وپرورش و از طریق ایمیلی به والدین دانش‌آموزان اطلاع داده شده است.

در این پیام آمده است که تمامی مدارس ریاض در طول هفته جاری آموزش مجازی خواهند داشت. این دومین بار در کمتر از یک ماه گذشته است که چنین دستوری صادر می‌شود.

مقام‌های هوانوردی عربستان اعلام کردند حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد دست‌کم ۱۲ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه