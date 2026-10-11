باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی امیربیکی مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد گفت: بر اساس آمار ایستگاه‌های هیدرومتری، جریان اغلب رودخانه‌های استان یزد در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نسبت به متوسط بلندمدت بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است. به‌طوری که بیشترین آورد ثبت‌شده مربوط به رودخانه اعظم در بالادست سد هرات با حجم تقریبی ۶۰۰ هزار مترمکعب بوده که این میزان نیز نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۹۵ درصد کاهش داشته است.

وی به میزان بارندگی‌های استان اشاره کرد و افزود: میزان بارندگی استان یزد در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، از اول مهر ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، به ۷۱.۵ میلی‌متر رسید؛ این میزان در سال آبی گذشته ۵۳.۷ میلی‌متر و متوسط بلندمدت ۹۵.۳ میلی‌متر بوده است. بر این اساس، بارندگی امسال نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش، اما در مقایسه با متوسط بلندمدت ۲۵ درصد کاهش داشته است.

امیربیکی بیان کرد: متوسط بارندگی کشور در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ معادل ۲۴۲.۱ میلی‌متر بوده و استان یزد از نظر میزان بارش، پایین‌ترین میزان را در میان ۳۱ استان کشور به ثبت رسانده است. همچنین متوسط سالانه بارندگی استان بر اساس آمار ۴۰ ساله منتهی به سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، حدود ۹۵.۳ میلی‌متر است که پایین‌ترین متوسط بارندگی سالانه کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در میان شهرستان‌های استان، تفت با ۱۵۶.۹ میلی‌متر بیشترین و شهرستان یزد با ۳۷.۷ میلی‌متر کمترین میزان بارندگی را در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ثبت کرده‌اند.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: شهرستان‌های زارچ و بهاباد با بیش از ۴۰ درصد، بیشترین کاهش بارندگی نسبت به متوسط دوره درازمدت را داشته‌اند و شهرستان خاتم تنها با سه درصد افزایش، بیشترین رشد بارندگی را در این مقایسه ثبت کرده است.

وی افزود: در میان ایستگاه‌های هواشناسی شرکت آب منطقه‌ای یزد نیز ایستگاه منشاد با ۲۶۵.۸ میلی‌متر بیشترین و ایستگاه محمدآباد با ۳۵.۳ میلی‌متر کمترین میزان بارش را ثبت کرده‌اند.

امیربیکی با اشاره به روند بلندمدت بارندگی در استان اظهار کرد: اگرچه در برخی سال‌های آبی، میزان بارندگی یزد از متوسط بلندمدت فراتر رفته است، اما میانگین بارندگی در دوره‌های ۱۰ ساله از سال آبی ۱۳۸۷-۱۳۸۸ تاکنون همواره کمتر از متوسط بلندمدت بوده است؛ روندی که استمرار شرایط خشکسالی در استان را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: با وجود بارش‌های مناسب در فصل پاییز سال ۱۴۰۴، بیشترین کاهش بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت در فصل زمستان و به میزان ۴۴ درصد رخ داد که کاهش ذخایر برف استان را به دنبال داشت؛ به‌طوری که متوسط پوشش برف در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به میانگین ۲۵ سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافت.

امیربیکی در پایان با اشاره به کاهش همزمان بارش، پوشش برف و جریان رودخانه‌ها، بر ضرورت مدیریت تقاضای آب، ارتقای بهره‌وری مصرف و برنامه‌ریزی برای سازگاری با شرایط کم‌آبی در استان یزد تأکید کرد.

منبع؛ روابط عمومی