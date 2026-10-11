۱۴ کانون بیماری هاری امسال در مازندران شناسایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عمادی رئیس اداره بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی مازندران با اشاره به اجرای طرح‌های شناسایی و نظارتی بیماری هاری در استان، گفت: از کانون‌های شناسایی شده، تاکنون موردی از ابتلای انسانی گزارش نشده است.

او با بیان اینکه پارسال ۸۰ کانون بیماری هاری در حیوانات در مازندران شناسایی شده بود، افزود: طرح واکسیناسیون حیوانات به ویژه سگ‌های گله و سگ‌های نگهبان در مازندران در حال اجراست.

عمادی از واکسیناسیون بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ قلاده سگ نگهبان و گله، پارسال در استان، گفت: این آمار معادل حدود ۷۰ درصد جمعیت این سگ‌ها در مازندران است و روند واکسیناسیون علیه هاری همچنان ادامه دارد.

او افزود: امسال نیز بیش از ۱۲ هزار قلاده از این حیوانات واکسینه شدند که پیش بینی می‌شود تا پایان امسال، آمار این بخش به بیش از ۷۰ درصد برسد.

رئیس اداره بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه علاوه بر این حیوانات، بیش از ۴۲۰ قلاده سگ بدون صاحب نیز علیه این بیماری واکسینه شدند، گفت: حملات عصبی، فلج عضلات و تنفس، آبریزش و ترس از نور و آب از علائم این بیماری است و دوره پنهان آن می‌تواند تا ۶ ماه طول بکشد.

او با تأکید بر اینکه هیچ موردی از ابتلا به هاری در دام‌های اهلی استان مشاهده نشده است، افزود: ۸۰ درصد علت ابتلای حیوانات وحشی نیز گزش سگ‌ها مهمترین عامل بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: بیماری هاری ، دامپزشکی مازندران
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