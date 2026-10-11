مربی بین المللی والیبال ایران، گفت: با توجه به پایش‌ها و کار‌های انجام شده در جشنواره استعدادیابی اوج، چندین قدم پیش افتادیم و انشاالله با ادامه آموزش، آینده بسیار خوبی در والیبال ایران خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دوره جشنواره استعدادیابی دختران والیبال ایران با نام «اوج» که از ۱۵ مهر با حضور نمایندگانی از سراسر کشور در زنجان آغاز شده بود، امروز (یکشنبه ۱۹ مهر) به پایان می‌رسد.

مربی بین المللی والیبال ایران درباره جشنواره‌های اوج که برای پسران در قزوین و برای دختران در زنجان برگزار شد، اظهار داشت: کار بسیار خوبی بود و به عنوان کسی که هم در قزوین و هم در زنجان حضور داشتم، استقبال را بسیار خوب ارزیابی می‌کنم.

فاطمه رشیدی با بیان اینکه بعد از برگزاری این جشنواره‌ها امیدوارانه‌تر به تیم‌های ملی نگاه می‌کنیم، تصریح کرد: با توجه به پایش‌ها و کار‌های انجام شده در استعدادیابی بازیکنان برای آینده والیبال مردان و زنان ایران، چندین قدم پیش افتادیم و انشاالله با ادامه آموزش بازیکنان بسیار خوبی برای والیبال ایران آماده خواهند شد.

وی استقبال از جشنواره زنجان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ۴۸ تیم در این جشنواره شرکت کردند که هر تیم شش بازیکن دارد و در مجموع ۲۸۸ بازیکن در جشنواره حضور دارند.

مربی بین المللی والیبال ایران به حضور اساتید و مدرسین بین المللی و با تجربه ایرانی و برگزاری سمینار‌هایی در این جشنواره اشاره کرد و گفت: استقبال از این دوره‌ها نیز خیلی خوب بود به گونه‌ای که مربیان شرکت کننده دوست نداشتند این دوره‌ها پایان یابد و امیدوار بودند که زمان بیشتری از این دوره‌ها استفاده کنند.

وی با اشاره به فاکتور‌های تعیین شده برای حضور بازیکنان مانند قد بیش از ۱۸۰ سانت، گفت: برای انتخاب استعداد‌ها محدویتی از نظر تعداد نفرات نداریم و تمامی بازیکنان شایسته بعد از پایش فنی به مرحله دوم دعوت خواهند شد. همه استان‌ها بازیکنانی با فیزیک مناسب همراه داشتند و تعداد زیادی بازیکن نیز بالای ۱۹۰ سانتی متر قد در جشنواره حاضر شدند.

رشیدی مهمترین عامل افزایش عملکرد فنی بازیکنان در این جشنواره را نبود نتیجه در بازی‌ها دانست و گفت: بازیکنان تیم‌ها بدون استرس در مسابقات شرکت می‌کردند و این موضوع در ارائه عملکرد فنی آنان بسیار تاثیر مثبت داشت.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، وزارت ورزش و جوانان
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