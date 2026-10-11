باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عبداله اکبری فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت:در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی پلیس آگاهی شهرستان جهت مقابله با جرایم برخورد با اموال عمومی و تامین امنیت شهروندان، طی یک ماه تعقیب، مراقبت و اقدامات اطلاعاتی گسترده و فنی، موفق شدند سرکرده یک باند سارقان سیم‌های هوایی را که در مناطق مختلف از جمله سوادکوه، ساری و سیمرغ فعالیت می‌کردند، شناسایی کنند.

او افزود: این متهم متواری پس از تلاش‌های بی‌وقفه پلیس آگاهی شهرستان و با هماهنگی دادستان در محدوده شهرستان ساری زمین‌گیر و دستگیر شد.

سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه پلیس با قاطعیت تمام با هرگونه اقدام علیه زیرساخت‌های شهری و اموال عمومی برخورد خواهد کرد، گفت: پرونده متهم جهت تکمیل مقدمات قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

منبع:پلیس مازندران