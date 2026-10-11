باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمد احمدی مدیرعامل شرکت ملی پست و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری به مناسبت هفته جهانی پست، با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای توسعه فناوری‌های نوین در شبکه توزیع مرسولات اظهار کرد: در حال حاضر برخی کشور‌های جهان به‌ویژه چین، اقدامات جدی برای استفاده از ربات‌ها در نقش پستچی و توزیع مرسولات در منازل انجام داده‌اند و شرکت ملی پست نیز حرکت در این مسیر را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه استفاده از ربات‌های پستچی نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های مختلف است، افزود: پایداری و سرعت اینترنت، زیرساخت‌های فنی، مسائل فرهنگی و همچنین قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت خودرو‌های خودران از جمله الزاماتی است که باید برای توسعه این فناوری مورد توجه قرار گیرد.

احمدی ادامه داد: با وجود این محدودیت‌ها، به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم برای فراهم شدن تمامی زیرساخت‌ها منتظر بمانیم؛ از این رو، از یک شرکت دانش‌بنیان که با سرمایه‌گذاری خود اقدام به ساخت نمونه اولیه ربات توزیع مرسولات کرده، حمایت کردیم.

مدیرعامل شرکت ملی پست با تأکید بر اینکه نمونه اولیه این ربات هم‌اکنون قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد، تصریح کرد: امیدواریم ظرف یک تا دو ماه آینده بتوانیم این فناوری را برای نخستین‌بار در محیط‌های بسته مانند پردیس وزارت ارتباطات یا حتی برخی شهرک‌های تهران به‌صورت آزمایشی به کار بگیریم.

وی همچنین توسعه این طرح را از ظرفیت‌های مشارکت عمومی و خصوصی دانست و گفت: حمایت از چنین فناوری‌هایی می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران و توسعه خدمات نوین در صنعت پست را فراهم کند.

توسعه تجهیزات هوشمند تفکیک مرسولات در شبکه پستی

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های هوشمندسازی شرکت ملی پست اظهار کرد: یکی از پروژه‌های جدی این شرکت از ابتدای دولت چهاردهم، توسعه دستگاه‌های سورتینگ یا تجهیزات هوشمند تفکیک و تجزیه مرسولات بوده است.

وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ۱۱ دستگاه جدید سورتینگ در ۹ استان کشور راه‌اندازی شده و دستگاه‌های مربوط به استان‌های قزوین و قم نیز در ایام هفته جهانی پست فعال می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی پست ادامه داد: همچنین برنامه‌ریزی شده است دستگاه‌های جدیدی در استان‌های البرز و سیستان و بلوچستان و مرکز اصلی تجزیه و مبادلات کشور در چهارراه لشکر تهران تا پایان سال به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به راه‌اندازی دستگاه‌های تونل اسکن در پنج استان کشور گفت: این تجهیزات اگرچه عملیات تفکیک مرسولات را همچنان با استفاده از نیروی انسانی انجام می‌دهند، اما امکان ثبت اطلاعات و کنترل دقیق‌تر ورود مرسولات را فراهم می‌کنند.

احمدی با بیان اینکه کارکرد دستگاه‌های سورتینگ تنها افزایش سرعت تفکیک مرسولات نیست، توضیح داد: این دستگاه‌ها اطلاعات ارزشمندی از جمله وزن و ابعاد مرسولات را ثبت می‌کنند و امکان مقایسه داده‌ها میان مراکز مختلف پستی را در اختیار شبکه قرار می‌دهند.

وی افزود: در همین راستا، نرم‌افزار تحلیل داده‌های دستگاه‌های سورتینگ کشور نیز رونمایی می‌شود تا در صورت بروز آسیب‌دیدگی یا مشکلات احتمالی برای مرسولات، محل وقوع مشکل با سرعت و دقت بیشتری شناسایی شود.

پردازش ۱۰۷ میلیون مرسوله با دستگاه‌های سورتینگ در سال ۱۴۰۴

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تأثیر هوشمندسازی بر عملکرد شبکه پستی گفت: در سال ۱۴۰۳ از مجموع حدود ۲۱۰ میلیون مرسوله فیزیکی جابه‌جا شده، ۳۲ میلیون مرسوله از دستگاه‌های سورتینگ عبور کردند؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ از مجموع حدود ۱۹۰ میلیون مرسوله، ۱۰۷ میلیون مرسوله با استفاده از این تجهیزات پردازش شدند.

وی با بیان اینکه کاهش تعداد کل مرسولات در سال گذشته تحت تأثیر شرایط جنگ بوده است، افزود: توسعه تجهیزات هوشمند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌های عملیاتی شرکت ملی پست داشته است.

احمدی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار عملکردی شرکت، رشد هزینه‌ها در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط تورمی، دو واحد درصد کمتر از رشد درآمد‌ها بوده که نشان‌دهنده تأثیر اقدامات انجام‌شده برای مدیریت هزینه‌ها و حرکت به سمت خروج از زیان‌دهی است.

رونمایی از نسل سوم نشانی استاندارد کشور

مدیرعامل شرکت ملی پست در ادامه از معرفی نسل سوم نشانی استاندارد کشور در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: نظام نشانی کشور طی چند دهه گذشته مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و اکنون با توسعه پروژه ملی جی‌نف، امکان شناسایی دقیق موقعیت مکانی اماکن فراهم شده است.

وی توضیح داد: در نسل جدید نشانی استاندارد، سه مؤلفه شامل کد پستی ده‌رقمی به‌عنوان شناسه یکتا، شرح نشانی استاندارد و مختصات طول و عرض جغرافیایی در قالب یک کد QR تجمیع می‌شود.

احمدی افزود: این ساختار می‌تواند در اختیار افرادی قرار گیرد که در یک نشانی سکونت دارند، فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند یا خدماتی را دریافت می‌کنند و زمینه توسعه خدمات مکان‌محور را با دقتی نزدیک به صد درصد فراهم خواهد کرد.

وی همچنین از رونمایی نشانی استاندارد حدود ۲۰۰ شهر و روستای کشور خبر داد و گفت: این مناطق به سطحی نزدیک به پوشش کامل نشانی استاندارد رسیده‌اند و برنامه شرکت ملی پست، توسعه این الگو به سایر نقاط کشور است.

افزایش رکورد‌های کد پستی کشور به بیش از ۶۵ میلیون

احمدی با تشریح آخرین وضعیت پروژه ملی جی‌نف اظهار کرد: طی حدود دو سال گذشته بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار مکان جدید در کشور شناسایی شده و تعداد رکورد‌های کد پستی اماکن از حدود ۶۳ میلیون رکورد در ابتدای دولت چهاردهم به بیش از ۶۵ میلیون رکورد رسیده است.

وی افزود: شاخص ژئوکدسازی اماکن شهری که در ابتدای دولت حدود ۷۳ درصد بود، اکنون به حدود ۸۷ درصد افزایش یافته است. این پیشرفت در شرایطی حاصل شده که شناسایی ساختمان‌ها و اماکن جدید نیز به‌صورت مستمر ادامه داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به پیشرفت نقشه‌برداری در مناطق روستایی گفت: از حدود ۳۹ هزار و ۴۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار کشور، در ابتدای دولت تنها هزار و ۷۷۲ روستا دارای نقشه بودند، اما اکنون این تعداد به حدود ۳۷ هزار روستا افزایش یافته است.

وی ادامه داد: برای روستا‌هایی که هنوز نقشه آنها تأمین نشده نیز عملیات تهیه نقشه و پارسل‌بندی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود این بخش از پروژه تا پایان سال تکمیل شود.

۱۳.۵ میلیون ساختمان کشور فاقد پلاک هستند

معاون وزیر ارتباطات یکی از چالش‌های اصلی تکمیل نظام نشانی استاندارد را نام‌گذاری معابر و پلاک‌گذاری ساختمان‌ها دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزار معبر بدون نام و بیش از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ساختمان فاقد پلاک در کشور وجود دارد.

وی افزود: نبود نام معابر یا پلاک ساختمان‌ها موجب می‌شود شرح نشانی استاندارد در برخی مناطق ناقص باشد و در سامانه‌های نشانی، برای این موارد مقادیر جایگزین مانند پلاک صفر ثبت شود.

احمدی با اشاره به همکاری شرکت ملی پست با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اظهار کرد: برای رفع این مشکل، طرح شماره‌گذاری مجازی معابر و ساختمان‌ها بر اساس لایه‌های نقشه و الگو‌های مورد توافق در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در همین زمینه همکاری‌هایی با سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات مسیریابی شکل گرفته و در شهر‌های تهران و خرم‌آباد، همکاری با اپلیکیشن «نشان» برای تکمیل اطلاعات معابر آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست ابراز امیدواری کرد با توسعه این همکاری‌ها، پوشش نشانی استاندارد کشور تا پایان سال به بیش از ۹۵ درصد برسد.

توسعه پایگاه داده مکان‌محور مدارس و اراضی کشاورزی

احمدی در تشریح کاربرد‌های پروژه ملی جی‌نف گفت: یکی از رویکرد‌های جدید شرکت ملی پست، ایجاد پایگاه‌های داده مکان‌محور متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: در همکاری مشترک با سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش و سازمان نقشه‌برداری کشور، طرح تکمیل اطلاعات مکان‌محور مدارس در حال اجراست تا زمینه تخصیص اعتبارات بودجه‌ای بر اساس موقعیت جغرافیایی و نیاز‌های واقعی مدارس فراهم شود.

مدیرعامل شرکت ملی پست ادامه داد: بخشی از اطلاعات مدارس از طریق داده‌های موجود و کد‌های پستی تکمیل شده و بخش دیگری نیز با فعالیت میدانی کارکنان پست جمع‌آوری شده است.

وی همچنین از توافق با وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد ساختار کد پستی اراضی کشاورزی، مزارع و باغات خبر داد و گفت: استفاده از داده‌های مکان‌محور می‌تواند در توزیع عادلانه نهاده‌های کشاورزی، سوخت و سایر خدمات و همچنین ارزیابی بهره‌وری اراضی نقش مؤثری داشته باشد.

احمدی با اشاره به همکاری با شرکت‌های خدمات‌رسان افزود: تاکنون اطلاعات نزدیک به ۵۰ درصد کنتور‌های گاز کشور در پایگاه داده مربوط ثبت شده و همکاری‌ها در حوزه آب و برق نیز در حال توسعه است.

رونمایی از وب‌اپلیکیشن «پست من» برای دسترسی آسان‌تر به خدمات

مدیرعامل شرکت ملی پست در بخش دیگری از این نشست از رونمایی وب‌اپلیکیشن «پست من» خبر داد و گفت: این سامانه با هدف ایجاد ارتباط مستقیم و لحظه‌ای با مشتریان و تسهیل دسترسی به خدمات پستی طراحی شده است.

وی افزود: در این سامانه تلاش شده است اطلاعات مربوط به خدمات پستی پیشین کاربران بر اساس شماره تلفن آنها نمایش داده شود و امکان استفاده از خدمات نشانی و رهگیری مرسولات در یک بستر یکپارچه فراهم شود.

احمدی با اشاره به برنامه توسعه خدمات این سامانه اظهار کرد: امکان درخواست توزیع مجدد مرسولات در نشانی جدید، ثبت شکایات، پیگیری غرامت و انتخاب بازه زمانی تحویل از جمله خدماتی است که به‌تدریج به این وب‌اپلیکیشن افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: انتخاب پنجره زمانی توزیع از نیاز‌های مهم شهروندان، به‌ویژه در تهران است و تلاش می‌کنیم این امکان فراهم شود تا مشتریان بتوانند زمان مناسب برای دریافت مرسولات خود را تعیین کنند.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از توسعه دستیار پستی در پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد و گفت: پس از ارائه این خدمات در پیام‌رسان «بله»، همکاری برای عرضه دستیار پستی در «سروش‌پلاس» نیز به مرحله نهایی رسیده است.

توسعه فضا‌های عملیاتی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

احمدی با اشاره به تغییر ماهیت صنعت پست از جابه‌جایی نامه به سمت بسته و امانت اظهار کرد: افزایش حجم بسته‌های پستی نیاز به توسعه فضا‌های عملیاتی، تجهیزات و ناوگان حمل‌ونقل را بیشتر کرده است.

وی افزود: یک بسته پستی معمولی ممکن است فضایی معادل دست‌کم ۲۰ نامه اشغال کند، در حالی که زیرساخت‌های ساختمانی شبکه پستی طی حدود دو دهه گذشته توسعه متناسبی نداشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: در سال گذشته حدود ۱۵ هزار مترمربع و در سال جاری تاکنون حدود ۱۶ هزار مترمربع فضای عملیاتی توسعه یافته است.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی شرکت ملی پست ادامه داد: احداث مجموعه مهرشهر کرج و توسعه ساختمان‌های عملیاتی در برخی استان‌ها از جمله برنامه‌هایی است که با هدف افزایش ظرفیت شبکه دنبال می‌شود.

احمدی همچنین مشارکت عمومی و خصوصی را از محور‌های اصلی برنامه‌های آینده شرکت دانست و گفت: با توجه به محدودیت منابع دولتی، تلاش می‌کنیم از ظرفیت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و درآمدزا استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار تأمین‌کننده در بخش‌های مختلف با شرکت ملی پست همکاری دارند و این شبکه می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه کسب‌وکار‌های نوآورانه باشد.

کاهش ۴۸.۵ درصدی شکایات از خدمات پستی

مدیرعامل شرکت ملی پست در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت خدمات اظهار کرد: شاخص کیفیت خدمات پستی از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون حدود ۱۰ درصد بهبود یافته است.

وی افزود: تعداد شکایات ثبت‌شده از شرکت ملی پست در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۸.۵ درصد کاهش داشته و در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز کاهش حدود ۲۰ درصدی شکایات نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است.

احمدی با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی کیفیت خدمات همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد، تصریح کرد: فعالیت‌های عملیاتی و فیزیکی پست همواره تحت تأثیر عواملی مانند شرایط جوی، موقعیت جغرافیایی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و خطا‌های انسانی قرار دارد؛ با این حال تلاش می‌کنیم با توسعه سامانه‌های هوشمند، بهبود فرایند‌ها و افزایش تعامل با مشتریان، کیفیت خدمات و رضایت شهروندان را ارتقا دهیم.