معاون مدیرکل و مدیر امور مالیاتی شهرستان مهاباد از توزیع بیش از ۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در این شهرستان طی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر محمودنژاد اقدم معاون مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان غربی، با اعلام این خبر اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، بیش از یک‌هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال از عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌های شهرستان مهاباد، بیش از ۵۱۷ میلیارد ریال به دهیاری‌ها، بیش از ۳۱ میلیارد ریال به فرمانداری و بیش از ۱۷ میلیارد ریال به عشایر اختصاص یافته است.

سهم شهرداری مهاباد بیش از یک‌هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال 

وی با اشاره به نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده میان شهرداری‌های شهرستان افزود: در این مدت، شهرداری مهاباد بیش از یک‌هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال، شهرداری گوگ‌تپه بیش از ۶۹ میلیارد ریال و شهرداری خلیفان بیش از هفت میلیارد ریال از محل این عوارض دریافت کرده‌اند.

محمودنژاد اقدم با تأکید بر اهمیت عوارض ارزش افزوده در تأمین منابع مالی مدیریت شهری و روستایی خاطرنشان کرد: این منابع می‌تواند در اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات عمومی در شهرها و روستاها نقش مؤثری ایفا کند.

توزیع عوارض ارزش افزوده میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر بخش‌های مشمول، از جمله سازوکارهای تأمین منابع مالی برای توسعه محلی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان به شمار می‌رود.

منبع:امور مالیاتی

برچسب ها: توزیع مالیات ، ارزش افزوده
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توزیع بیش از ۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در مهاباد
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توزیع بیش از ۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در مهاباد