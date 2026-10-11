باشگاه خبرنگاران جوان - معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب و دیدار با خانواده‌های شهدا، با تاکید بر پیگیری حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب در عرصه داخلی و بین‌المللی گفت: مستندات این جنایت جمع‌آوری شده و با تشکیل کمیته ویژه ای در تهران، آماده‌سازی پرونده‌ها برای طرح دعوا در محاکم خارجی با جدیت دنبال می‌شود.

کاظم غریب‌آبادی افزود: شهادت ۱۶۸ نفر که عمده آن‌ها دانش‌آموزان و شمار دیگری از والدین و معلمان بودند، مصیبتی بزرگ برای خانواده‌ها، مردم میناب و سراسر ایران است و ما خود را در غم و رنج این خانواده‌ها شریک می‌دانیم.

وی با اشاره به ضرورت پاسخگو کردن عاملان این حمله اظهار کرد: مدارس، مراکز علمی و آموزشی و بیمارستان‌ها براساس قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه از حمایت برخوردارند و حمله به این اماکن، نقض جدی این قواعد به شمار می‌رود.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه پیگیری مسئولیت بین‌المللی عاملان این حمله در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: مستندات مربوط به این حادثه در داخل کشور جمع‌آوری شده و پرونده قضایی آن پس از تکمیل مراحل لازم، در نوبت رسیدگی قرار گرفته است؛ همچنین دستگاه‌های مسئول در حال آماده‌سازی پرونده‌ها برای طرح دعاوی در خارج از کشور هستند.

غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: کمیته ویژه‌ای با حضور دستگاه‌های مرتبط در تهران برای پیگیری این جنایت تشکیل شده و مستندات دریافت‌شده از نظام قضایی، مبنای اقدامات حقوقی برای طرح دعوا در چند کشور قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به همراهی بخش‌های مختلف دولت در این پیگیری‌ها بیان کرد: وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های مسئول، امکانات و ظرفیت‌های خود را برای پیگیری حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک این پرونده به کار می‌گیرند و رئیس‌جمهور نیز بر ضرورت پیگیری جنایت‌های صورت‌گرفته تأکید کرده است.

معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه باید شاهد اجرای عدالت باشند، تصریح کرد: پیگیری این پرونده تنها به داخل کشور محدود نمی‌شود و از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی برای پاسخگو کردن عاملان این حادثه استفاده خواهیم کرد.

غریب‌آبادی با اشاره به دیگر پرونده‌های مرتبط با حملات صورت‌گرفته در جریان جنگ، از جمله حمله به ورزشگاه لامرد، گفت: پیگیری حقوقی این حوادث نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود مسئولیت عاملان آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم هرمزگان در دفاع از کشور، بر حمایت از خانواده‌های شهدا و ادامه پیگیری مطالبات حقوقی آنان تأکید کرد و گفت: وزارت امور خارجه تمام ظرفیت خود را برای پیگیری این جنایت‌ها به کار خواهد گرفت تا زمینه پاسخگویی عاملان و اجرای عدالت فراهم شود.