باشگاه خبرنگاران جوان- سیداسدالله هاشمی روز یکشنبه در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قزوین، اظهار کرد: فعالیت گله‌های شتر بدون ساماندهی و مجوز‌های لازم، به پوشش گیاهی منطقه فشار وارد می‌کند و چرای بی‌رویه و سم‌کوبی دام‌ها می‌تواند به تخریب پوشش گیاهی، افزایش فرسایش خاک و تشدید پدیده گردوغبار منجر شود.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت شترداران، افزود: ابتدا باید بهره‌برداران و عشایر فعال در این حوزه شناسایی شوند و سپس امکان اختصاص عرصه‌ای مشخص برای پرورش صنعتی شتر، با رعایت ضوابط محیط زیستی، مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با بیان اینکه ساماندهی این فعالیت باید همزمان با حفاظت از منابع طبیعی دنبال شود، خاطرنشان کرد: تعیین محدوده مشخص برای پرورش شتر می‌تواند از فشار بر عرصه‌های طبیعی و تخریب بیشتر پوشش گیاهی دشت الله‌آباد جلوگیری کند.

هاشمی با اشاره به وضعیت زیست‌محیطی دشت الله‌آباد، تاکید کرد: این پهنه حدود ۴۸ هزار هکتار وسعت دارد که تقریباً ۳۰ هزار هکتار آن در استان قزوین و ۱۸ هزار هکتار باقیمانده در استان البرز واقع شده است.

وی توضیح داد: دشت الله‌آباد در گذشته کارکرد مهمی در پخش سیلاب و کنترل گردوغبار داشته، اما اجرای زهکش در این منطقه متاسفانه الگوی جریان و توزیع آب آن را تغییر داده و در بخش‌هایی از دشت زمینه خشک‌شدن اراضی و شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار را نیز فراهم کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: زهکشی حدود ۴۰ کیلومتری در این پهنه طی سال‌های گذشته اجرا شده که بدون اخذ مجوز محیط زیست بوده، این اقدام پیامد‌هایی برای وضعیت آبگیری منطقه و عملکرد طبیعی دشت به همراه داشته است.

هاشمی با اشاره به مطالعات انجام شده درباره این منطقه، اظهار کرد: اصلاح مسیر زهکش و جاده، تامین نیاز آبی منطقه، توجه به حق‌آبه رودخانه‌ها و احیای مسیر‌های طبیعی جریان آب از جمله اقداماتی است که برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی دشت الله‌آباد باید در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: پیگیری برای اصلاح زهکش‌ها از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و امسال با استفاده از اعتبارات ملی، چهار کیلومتر از زهکش در محدوده استان قزوین و سه کیلومتر در استان البرز حذف شده، با این حال، تصمیم‌گیری درباره ادامه اصلاحات همچنان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین تأکید کرد: حفاظت از دشت الله‌آباد نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مسوول و اجرای همزمان برنامه‌های مدیریت منابع آب، احیای پوشش گیاهی و ساماندهی فعالیت‌های دامداری است.