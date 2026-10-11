برخی از گیاهان که در منزل نگهداری می‌شوند هوای داخل خانه را از دی‌اکسید کربن و مواد سرطان‌زا پاکسازی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دکتر یکاترینا دوبروینا، دانشیار دانشگاه پزشکی پیروگوف، گیاهانی را شناسایی کرده است که هوای داخل خانه را از دی‌اکسید کربن و مواد سرطان‌زا پاکسازی می‌کنند. به گفته او، این گیاهان از فرآیند CAM (متابولیسم اسید کراسولاسه) استفاده می‌کنند؛ بدین معنا که در طول شب اکسیژن آزاد کرده و دی‌اکسید کربن و مواد سرطان‌زا را جذب می‌کنند.

او می‌گوید: «پنج گیاه برتر برای تصفیه هوا وجود دارد. آلوئه‌ورا یکی از بهترین گزینه‌ها محسوب می‌شود، زیرا در شب اکسیژن تولید کرده و فرمالدهید را به‌طور موثری خنثی می‌کند. کالانکوئه در طول شب اتاق خواب را سرشار از اکسیژن می‌کند و بدین ترتیب کیفیت خواب را بهبود می‌بخشد. سانسوریا (گیاه مار) در تولید اکسیژن شبانه پیشتاز است و در فیلتر کردن بنزن و فرمالدهید — که هر دو سرطان‌زا هستند — عملکردی عالی دارد.»

کالانکوئه

این پزشک همچنین به گیاه *کلروفیتوم* (گیاه عنکبوتی) اشاره می‌کند که نه تنها هوا را با اکسیژن غنی می‌سازد، بلکه گرد و غبار و ناخالصی‌های مضر را نیز جذب می‌کند. در همین حال، گیاه «اسپاتی‌فیلوم» (یا سوسن صلح) به‌طور شبانه‌روزی هوا را مرطوب نگه داشته و آن را از ترکیبات سمی مانند استون، آمونیاک و بنزن — که همگی سرطان‌زا هستند — پاکسازی می‌کند.

اسپاتی‌فیلوم (سوسن صلح)

او توصیه می‌کند که این گیاهان در اتاق خواب و در فاصله‌ای بین ۰.۵ تا ۲ متر از تخت‌خواب قرار داده شوند و می‌افزاید: «با این حال، نیازی نیست اتاق خواب را به گلخانه تبدیل کنید؛ داشتن دو گیاه بزرگ ایده‌آل است. اگر تهویه اتاق ضعیف باشد، رطوبت بیش‌ازحد خاک در گلدان‌های متعدد می‌تواند منجر به رشد کپک شود و جلوگیری از ماندگاری رطوبت در اتاق خواب حائز اهمیت است. مهم‌تر از همه اینکه، پیش از خرید هر گیاه، همیشه بررسی کنید که آیا آن گیاه برای حیوانات خانگی سمی است یا خیر.»

منبع: نووستی

برچسب ها: سرطان زا ، مواد سرطانزا ، گل ها ، گیاهان آپارتمانی
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