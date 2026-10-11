باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل آبفای استان تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برخورد با مشترکان پرمصرف آب گفت: برای مشترکانی که مصرف بالایی دارند، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که در برخی موارد، قطعی آب از چند ساعت تا چند روز را شامل می‌شود.

او با بیان اینکه تعرفه‌گذاری پلکانی یکی از ابزار‌های مدیریت مصرف آب است، افزود: با افزایش میزان مصرف، هزینه آب نیز افزایش پیدا می‌کند و مشترکان این موضوع را در قبوض خود مشاهده می‌کنند. یکی از دلایل حرکت برخی مشترکان به سمت کاهش مصرف، هزینه‌ای است که در قبوض آب خود با آن مواجه شده‌اند.

جزءقاسمی با اشاره به ضرورت کنترل مصارف غیرخانگی اظهار کرد: مشترکان غیرخانگی باید مصرف آب خود را ۲۵ درصد کاهش دهند. در همین راستا، سازمان بازرسی استان تهران نیز بر کاهش مصرف آب در ادارات و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده است و مصرف این مجموعه‌ها به‌صورت مستمر کنترل می‌شود.

مدیرعامل آبفای استان تهران ادامه داد: در برخی واحد‌های مسکونی که به دلیل استفاده از استخر یا بهره‌گیری از تأسیسات غیراستاندارد، مصرف آب بالایی دارند نیز محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل کنترل ورودی آب و استفاده از تجهیزات کاهنده و کنترلی باشد.

او در ادامه با اشاره به نقش تجهیزات کاهنده مصرف آب در مدیریت منابع آبی گفت: نصب این تجهیزات در واحد‌های مسکونی و غیرخانگی از برنامه‌های آبفای استان تهران است و دستگاه‌های اجرایی، مدارس، مساجد و ارگان‌های نظامی و انتظامی از جمله گروه‌های هدف این طرح به شمار می‌روند.

جزءقاسمی با بیان اینکه نصب تجهیزات کاهنده در واحد‌های مسکونی بر اساس درخواست متقاضی انجام می‌شود، تصریح کرد: طبق قانون، هزینه این تجهیزات به‌صورت اقساطی از مشترکان دریافت خواهد شد.

او افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، ۳ میلیون قطعه کاهنده برای ۴۰۰ هزار واحد نصب شده است این در حالی است که در مجموع سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار واحد تحت پوشش این طرح قرار گرفته بودند.

مدیرعامل آبفای استان تهران درباره میزان تأثیر این تجهیزات بر کاهش مصرف آب گفت: میزان صرفه‌جویی به نوع کاربری و الگوی مصرف بستگی دارد؛ به‌طوری‌که در واحد‌های مسکونی به‌طور متوسط کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف آب مشاهده می‌شود و این رقم در برخی واحد‌های غیرخانگی، به‌ویژه واحد‌های تجاری، به حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسد.