باشگاه خبرنگاران جوان - خراسان جنوبی امروز شاهد برگزاری رزمایش بزرگ جانفدا با حضور اقشار مختلف مردم است؛ حضوری که در ادامه ۲۲۴ شب اجتماعات مردمی و حضور بصیرانه مردم در خیابان‌ها، با هدف اعلام وفاداری به ولایت فقیه، حمایت از جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر حفظ تمامیت ارضی کشور شکل می‌گیرد.

رزمایش جانفدا امروز، یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۱۴ در بیرجند، در مسیر حدفاصل میدان جانبازان تا میدان قدس برگزار خواهد شد. این مراسم فرصتی برای حضور گسترده مردم از اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی است تا بار دیگر همبستگی و اتحاد خود را به نمایش بگذارند.

در این رزمایش، زنان و مردان، جوانان و بزرگسالان، شیعه و سنی، کسبه و بازاریان و فعالان مشاغل مختلف در کنار یکدیگر حضور خواهند یافت تا پیام ایستادگی، وفاداری و صیانت از ایران عزیز را به گوش همگان برسانند.

علاوه بر بیرجند، رزمایش جانفدا امروز در چهار شهرستان دیگر خراسان جنوبی نیز برگزار می‌شود و مردم شهرستان‌های طبس، زیرکوه، درمیان و قائنات در این برنامه حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، به دستور استاندار خراسان جنوبی و با هدف فراهم شدن زمینه حضور حداکثری کارکنان نظام اداری استان در این رزمایش ملی، ساعت کاری تمامی ادارات استان امروز با یک ساعت تعجیل و در ساعت ۱۲ به پایان می‌رسد.

رزمایش بزرگ جانفدا در خراسان جنوبی، در حالی برگزار می‌شود که حضور مردم از گروه‌ها و سنین مختلف، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی را به نمایش خواهد گذاشت.

منبع: پایگاه خبری خاورستان