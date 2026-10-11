سخنگوی وزارت خارجه روسیه از اظهارات نخست‌وزیر استونی درباره حمایت اتحادیه اروپا از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد کریستن میخال، نخست‌وزیر استونی اختیار ندارد از جانب کل اتحادیه اروپا درباره حمایت از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه موضع‌گیری کند؛ اما چنین اظهاراتی اتحادیه اروپا را به سمت تقابل با مسکو سوق می‌دهد.

زاخارووا در کانال خود در تلگرام، اظهارات نخست‌وزیر استونی را بازنشر کرد که گفته بود اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای حمایت از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه به کار خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به سوابق میخال در سمت‌های مختلف دولتی، از جمله وزارتخانه‌های اقلیم، اقتصاد و دادگستری، او را به کنایه «وزیر همه‌چیز برای یک سال» خواند و پرسید چه کسی به او اجازه داده است از جانب کل اتحادیه اروپا سخن بگوید.

زاخارووا همچنین از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت که او نیز بدون داشتن اختیار لازم از جانب همه اعضا اظهارنظر می‌کند.

وی در پایان گفت: «اکنون یک روسیه‌ستیز استونیایی دیگر هم پیدا شده است» و افزود که این افراد به شیوه خود اروپا را به گرداب رویارویی می‌کشانند.

پیش‌تر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پنجم اکتبر اعلام کرده بود اوکراین باید بهای حملات به اهداف اقتصادی غیرنظامی روسیه را بپردازد و نیرو‌های مسلح روسیه در حال پاسخ دادن به اقدامات کی‌یف هستند.

وزارت دفاع روسیه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود در پی اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین درباره برنامه کی‌یف برای تشدید حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه، حملات به تأسیسات نظامی و صنایع دفاعی اوکراین و زیرساخت‌های مرتبط افزایش خواهد یافت.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: ماریا زاخارووا ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
انگلیس: تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال می‌کنیم
از توافق سوختی با مسکو تا درخواست برکناری زلنسکی؛ چرخش تازه ترامپ در جنگ اوکراین
روسیه یک کشتی اوکراینی را در دریای سیاه هدف قرار داد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انصارالله از حمله به فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو خبر داد
حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن
نشست امنیتی نتانیاهو با محوریت ایران، غزه و لبنان
ترامپ: روسیه و اوکراین حملات به زیرساخت‌های انرژی را متوقف می‌کنند
زلنسکی: از توافق آتش‌بس انرژی که اعلام شده، بی‌اطلاعم
مفقود شدن دو ملوان هندی در حادثه دریایی سواحل عمان
افشای فشار واشنگتن بر کی‌یف برای توقف حملات علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه
آکسیوس: حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، خشم ترامپ را برانگیخته است
بسنت: آمریکا انتظار جنگ با ایران را تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ندارد
فرودگاه بین‌المللی ریاض بار دیگر هدف قرار گرفت
آخرین اخبار
آکسیوس: حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، خشم ترامپ را برانگیخته است
مفقود شدن دو ملوان هندی در حادثه دریایی سواحل عمان
افشای فشار واشنگتن بر کی‌یف برای توقف حملات علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه
نشست امنیتی نتانیاهو با محوریت ایران، غزه و لبنان
فرودگاه بین‌المللی ریاض بار دیگر هدف قرار گرفت
انصارالله از حمله به فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو خبر داد
زلنسکی: از توافق آتش‌بس انرژی که اعلام شده، بی‌اطلاعم
بسنت: آمریکا انتظار جنگ با ایران را تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ندارد
ترامپ: روسیه و اوکراین حملات به زیرساخت‌های انرژی را متوقف می‌کنند
واکنش زلنسکی به انتقاد‌های ترامپ؛ انتخابات را در صورت آتش‌بس ۶۰ روزه برگزار می‌کنیم
رونمایی رسمی گوگل از دستبند هوشمند Fitbit Edge
حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
احتمال طرح‌ریزی حمله علیه نخست‌وزیر لهستان
رژیم صهیونیستی بار دیگر جنوب لبنان را بمباران کرد
جنبلاط: بازگشت به توافق اسلام‌آباد تنها راه جلوگیری از ویرانی منطقه است
مرگ دست‌کم ۱۰۹ مهاجر در پی واژگونی قایق در سواحل جیبوتی
گسترش خط زرد و تداوم آوارگی فلسطینیان در سایه آتش‌بس غزه
زلنسکی برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه شرط گذاشت
مدودف: اروپا با وجود درخواست ترامپ برای برکناری زلنسکی، به حمایت از او ادامه می‌دهد
ادعای لهستان درباره دریافت اطلاعات در مورد احتمال حمله به نخست‌وزیر و وزیر دفاع
تکذیب اختلاف اطلاعاتی میان آمریکا و کره جنوبی بر سر پرونده پیونگ‌یانگ
البخیتی: هدف حملات به عربستان، وادار کردن ریاض به پذیرش صلح دائمی است
محبوبیت مکرون به پایین‌ترین سطح رسید
واکنش وزیر خارجه اوکراین به اظهارات ترامپ درباره جایگزینی زلنسکی
زاخارووا: استونی اتحادیه اروپا را به سمت رویارویی با روسیه سوق می‌دهد
دبیرکل سازمان ملل از حمله به فرودگاه ریاض عمیقاً شوکه شد
هشدار مجدد یمن درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان
شرکت‌های تسلیحاتی اروپا تدابیر امنیتی خود را تشدید کرده‌اند
مدارس ریاض به مدت یک هفته غیرحضوری شدند