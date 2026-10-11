باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد کریستن میخال، نخست‌وزیر استونی اختیار ندارد از جانب کل اتحادیه اروپا درباره حمایت از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه موضع‌گیری کند؛ اما چنین اظهاراتی اتحادیه اروپا را به سمت تقابل با مسکو سوق می‌دهد.

زاخارووا در کانال خود در تلگرام، اظهارات نخست‌وزیر استونی را بازنشر کرد که گفته بود اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای حمایت از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه به کار خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به سوابق میخال در سمت‌های مختلف دولتی، از جمله وزارتخانه‌های اقلیم، اقتصاد و دادگستری، او را به کنایه «وزیر همه‌چیز برای یک سال» خواند و پرسید چه کسی به او اجازه داده است از جانب کل اتحادیه اروپا سخن بگوید.

زاخارووا همچنین از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت که او نیز بدون داشتن اختیار لازم از جانب همه اعضا اظهارنظر می‌کند.

وی در پایان گفت: «اکنون یک روسیه‌ستیز استونیایی دیگر هم پیدا شده است» و افزود که این افراد به شیوه خود اروپا را به گرداب رویارویی می‌کشانند.

پیش‌تر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پنجم اکتبر اعلام کرده بود اوکراین باید بهای حملات به اهداف اقتصادی غیرنظامی روسیه را بپردازد و نیرو‌های مسلح روسیه در حال پاسخ دادن به اقدامات کی‌یف هستند.

وزارت دفاع روسیه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود در پی اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین درباره برنامه کی‌یف برای تشدید حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه، حملات به تأسیسات نظامی و صنایع دفاعی اوکراین و زیرساخت‌های مرتبط افزایش خواهد یافت.

منبع: اسپوتنیک