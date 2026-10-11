باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تظاهرات گسترده در لندن در حمایت از فلسطین + فیلم

هزاران نفر از حامیان فلسطین در لندن به خیابان‌ها آمدند و در راهپیمایی در مرکز این شهر، همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مردم کشورهای مختلف جهان همزمان با سومین سالروز طوفان الاقصی به خیابان‌ها ریخته و در حمایت از مردم غزه و محکومیت نسل کشی رژیم صهیونیستی در آن تظاهرات کردند. 

 

مطالب مرتبط
تظاهرات گسترده در لندن در حمایت از فلسطین + فیلم
young journalists club

چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم

تظاهرات گسترده در لندن در حمایت از فلسطین + فیلم
young journalists club

سه سال پس از هفتم اکتبر؛ افول حمایت افکار عمومی آمریکا از رژیم اسرائیل + فیلم

تظاهرات گسترده در لندن در حمایت از فلسطین + فیلم
young journalists club

طوفان الاقصی؛ شکست راهبردی ترمیم‌ناپذیر رژیم

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha