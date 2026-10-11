باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز یکشنبه در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به ضرورت بازنگری در اولویت‌های توسعه ورزش استان گفت: در کنار توجه به ورزش قهرمانی و شناسایی استعداد‌های هر شهرستان، بایستی ورزش همگانی را نیز جدی بگیریم؛ چراکه نیاز امروز جامعه، فراهم کردن زمینه فعالیت ورزشی برای همه اقشار، از کودکان گرفته تا خانواده‌ها و سالمندان می‌باشد.

وی با تاکید بر مسئولیت شهرداری‌ها در توسعه ورزش همگانی، افزود: شهرداران استان توجه ویژه‌ای به ایجاد و تقویت زیرساخت‌های ورزشی در پارک‌ها و فضا‌های عمومی داشته باشند، امروز سبک زندگی مردم تغییر کرده و پارک‌ها می‌توانند به فضا‌هایی برای پیاده‌روی، ورزش، تفریح سالم و افزایش نشاط اجتماعی تبدیل شوند.

استاندار قزوین با بیان اینکه توسعه فضا‌های ورزشی عمومی نباید صرفا با نگاه قهرمانی دنبال شود، اضافه کرد: ورزش قهرمانی مخاطبان و استعداد‌های خاص خود را دارد، اما ورزش همگانی با زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد، بایستی شرایطی فراهم کنیم تا مردم در محله‌ها و پارک‌ها به امکانات مناسب ورزشی دسترسی داشته باشند و بتوانند اوقات خود را با تحرک، نشاط و فعالیت بدنی سپری کنند.

نوذری، نشاط اجتماعی را از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی دانست و ادامه داد: حضور مردم در فضا‌های عمومی و فراهم بودن امکان ورزش و تفریحات سالم، به افزایش نشاط اجتماعی کمک می‌کند؛ بنابراین، شهرداری‌ها باید این موضوع را در برنامه‌ریزی‌های شهری خود جدی بگیرند.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی استان، تاکید کرد: یکی از اولویت‌های ما در یکی ۲ سال گذشته، تعیین تکلیف و تکمیل پروژه‌هایی بوده که سال‌ها از آغاز اجرای آنها می‌گذرد، اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند و در همین راستا مدلی برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها طراحی شده که براساس آن، امکان واگذاری برخی طرح‌های ورزشی به شهرداری‌ها فراهم می‌شود.

مدیرعالی استان با اشاره به برنامه‌ریزی برای واگذاری هشت پروژه ورزشی به شهرداری‌ها بیان کرد: باید با همکاری دستگاه‌های مسوول، روند تکمیل این پروژه‌ها را سرعت ببخشیم و آنها را در موعد مقرر در اختیار مردم قرار دهیم؛ همچنین برای سال آینده نیز تکمیل و تعیین تکلیف پروژه‌های بیشتری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی درباره شیوه تامین منابع مالی این طرح‌ها، توضیح داد: یکی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده این است که شهرداری‌ها زمین‌های واجد شرایط خود را برای تغییر کاربری معرفی کنند تا پس از طی مراحل قانونی و فروش، منابع حاصل برای تکمیل پروژه‌های ورزشی هزینه شود.

استاندار قزوین تاکید کرد: هدف این است که از ظرفیت‌های قانونی و همکاری میان دستگاه‌ها برای تعیین تکلیف پروژه‌های قدیمی استفاده کنیم و اجازه ندهیم طرح‌هایی که می‌توانند در خدمت مردم باشند، همچنان نیمه‌تمام باقی بمانند.

نوذری با اشاره به شاخص سرانه ورزشی در برنامه هفتم توسعه گفت: براساس شاخص مطرح شده، سرانه ورزشی باید به یک مترمربع برسد، در حالی که سرانه استان قزوین حدود ۶۲ سانتی‌متر است و با این معیار نزدیک به ۳۸ سانتی‌متر فاصله داریم.

وی افزود: برای جبران این فاصله باید تکمیل زیرساخت‌های موجود و استفاده بهتر از ظرفیت سالن‌ها و فضا‌های ورزشی را در اولویت قرار دهیم و اگر پروژه‌های نیمه‌تمام تعیین تکلیف شوند و امکاناتی که اکنون در اختیار دستگاه‌ها قرار دارند، با برنامه‌ریزی مناسب در دسترس مردم قرار گیرند، می‌توانیم برای بهبود این وضعیت گام موثری برداریم.

استاندار قزوین با تاکید بر ضرورت استفاده عمومی از سالن‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: برخی سالن‌ها در اختیار ادارات قرار دارند و استفاده از آنها محدود به گروه‌ها یا مجموعه‌های خاص است؛ منظور از استفاده عمومی این نیست که فعالیت‌های فعلی متوقف شود، بلکه باید امکان بهره‌مندی سایر ورزشکاران و شهروندان نیز فراهم باشد.

نوذری ادامه داد: وقتی یک سالن ورزشی ظرفیت ارایه خدمات به افراد بیشتری را دارد، نباید استفاده از آن به یک مجموعه محدود شود، باید سازوکاری تعریف کنیم که ورزشکاران و شهروندان بیشتری بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

وی با اشاره به تفاوت میان افزایش دسترسی مردم به امکانات ورزشی و محاسبه رسمی سرانه ورزشی، خاطرنشان کرد: موضوع صرفاً افزایش یک عدد در آمار‌های استان نیست؛ هدف اصلی این است که مردم از امکانات موجود بهره‌مند شوند، به همین دلیل، باید هم‌زمان با تکمیل پروژه‌ها، نحوه استفاده از سالن‌ها و سایر فضا‌های ورزشی را نیز ساماندهی کنیم.

تاکید استاندار بر توزیع عادلانه اعتبارات ورزشی

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توزیع عادلانه اعتبارات و امکانات ورزشی تاکید کرد و گفت: منابع باید متناسب با نیاز مناطق و میزان محرومیت آنها تخصیص یابد و مناطقی که از زیرساخت‌های کمتری برخوردارند، باید در اولویت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری قرار گیرند.

نوذری افزود: در برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش استان، نباید تنها به وضعیت مراکز شهرستان‌ها توجه کنیم، بلکه مناطق کمتر برخوردار و نقاطی که دسترسی محدودتری به امکانات ورزشی دارند نیز باید دیده شوند.

وی با اشاره به گزارش ارایه شده درباره آمایش ورزش استان، اضافه کرد: شناسایی ظرفیت‌های ورزشی هر شهرستان و تعیین رشته‌های اولویت‌دار اقدام ارزشمندی است، اما این برنامه‌ریزی باید با توجه به نیاز‌های عمومی جامعه و ضرورت توسعه ورزش همگانی تکمیل شود.

نوذری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ورزش قهرمانی قزوین اضافه کرد: قزوین از استان‌هایی است که زیرساخت و سابقه مناسبی در ورزش قهرمانی دارد، اما باید بررسی کنیم که چرا این ظرفیت‌ها به نتایج مطلوب‌تری در رقابت‌های ملی و بین‌المللی منجر نمی‌شود.

وی با اشاره به گزارش مطرح‌شده درباره کسب چهار مدال نقره در رقابت‌های اخیر آسیایی، گفت: کسب این مدال‌ها ارزشمند است، اما باید برای تبدیل مدال‌های نقره به طلا برنامه‌ریزی کنیم و اگر بخشی از این مدال‌ها به طلا تبدیل می‌شد، جایگاه استان در ارزیابی عملکرد ورزش قهرمانی کشور شرایط بهتری پیدا می‌کرد.

استاندار قزوین تاکید کرد: شناسایی رشته‌های مستعد و تعیین اولویت‌های آمایش ورزش باید در نهایت به ارتقای عملکرد ورزشکاران و افزایش مدال‌آوری استان منجر شود، برای تحقق این هدف علاوه بر زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز ضروری است.

نوذری با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: توسعه ورزش استان باید با ۲ رویکرد هم‌زمان دنبال شود؛ از یک سو، تقویت ورزش قهرمانی و افزایش توان رقابتی ورزشکاران و از سوی دیگر، گسترش ورزش همگانی و فراهم کردن امکاناتی که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند؛ چراکه هدف نهایی این برنامه‌ها باید افزایش دسترسی مردم به امکانات ورزشی، ارتقای سلامت عمومی و تقویت نشاط اجتماعی باشد.

استاندار قزوین، با تاکید بر ضرورت احیای تالاب الله‌آباد و ساماندهی فعالیت شترداران این منطقه گفت: در صورت آسیب‌رساندن شتربان‌ها به عرصه‌های طبیعی، باید برخورد قضایی صورت گیرد و نگهداری شتر‌ها نیز به صورت صنعتی و در محدوده‌های مشخص انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت فعالیت شترداران در دشت الله‌آباد اضافه کرد: باید متناسب با تعداد شتر‌های هر بهره‌بردار، اراضی مشخص و محصور در اختیار آنان قرار گیرد تا دام‌ها از محدوده تعیین شده خارج نشوند و از آسیب بیشتر به عرصه‌های طبیعی جلوگیری شود.

استاندار قزوین، مسئولیت مدیریت و پیگیری این موضوع را متوجه سازمان جهاد کشاورزی استان دانست و تأکید کرد که ساماندهی شترداری باید با تعیین محدوده فعالیت و نظارت بر نحوه نگهداری دام‌ها دنبال شود.

نوذری اضافه کرد: تالاب الله آباد باید محل تجمع آب باشد و احیای آن در اولویت قرار گیرد؛ از این رو، اجرای طرح‌های دیگر، از جمله پروژه پنل‌های خورشیدی، باید با وضعیت تالاب و ملاحظات قانونی و زیست‌محیطی سازگار باشد.

پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام قزوین هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود

روح‌الله عباسپور نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به مشکلات تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های ورزشی استان، اظهار کرد: برخی زیرساخت‌های ورزشی با وجود صرف هزینه و پیشرفت فیزیکی، به دلیل مشکلات مدیریتی و کمبود منابع در زمینه نگهداری و بهره‌برداری با چالش مواجه هستند و لازم است برای تعیین تکلیف سریع آنها تصمیم جدی گرفته شود.

وی با اشاره به وضعیت خوابگاه ورزشی بویین‌زهرا افزود: این پروژه حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشنهاد می‌کنم برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری، امکان واگذاری آن به شهرداری بویین‌زهرا بررسی شود تا از ظرفیت مدیریت شهری برای به سرانجام رساندن آن استفاده کنیم.

نماینده مردم بویین زهرا و آوج با تاکید بر ضرورت مشارکت شهرداری‌ها در توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تاکید کرد: شهرداری‌ها در برخی مناطق برای ایجاد زیرساخت‌های ورزشی پیش‌قدم شده‌اند و تجربه نیز نشان داده که مشارکت مدیریت شهری می‌تواند در تامین هزینه‌ها، نگهداری و بهره‌برداری از این امکانات موثر باشد.

عباسپور ادامه داد: در برخی پروژه‌ها، شهرداری هزینه آماده‌سازی زیرساخت را پرداخت می‌کند، اما مسوولیت بهره‌برداری و نگهداری به دستگاه دیگری سپرده می‌شود، این شیوه در شرایط کمبود منابع، مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید زمینه‌ای فراهم شود تا مجموعه‌هایی که برای ایجاد این امکانات هزینه می‌کنند، در نگهداری و مدیریت آنها نیز نقش موثرتری داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه اجرای برخی طرح‌های ورزشی در مناطق مختلف بیان کرد: می‌توان با تعریف سازوکار مشترک میان شهرداری‌ها و اداره‌کل ورزش و جوانان، از ظرفیت مدیریت شهری برای نگهداری زمین‌های چمن و سایر فضا‌های ورزشی استفاده کرد تا این امکانات با کیفیت مناسب در اختیار مردم و ورزشکاران قرار گیرد.

تاکید بر امنیت غذایی در کنار ملاحظات زیست‌محیطی تالاب الله آباد

نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به شرایط کشور و ضرورت تامین نیاز‌های اساسی مردم، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت و تهدید‌های مختلف مواجه است، باید توجه ویژه‌ای به تولید پروتئین مورد نیاز جامعه و تامین امنیت غذایی داشته باشیم.

عباسپور با اشاره به مشکلات فعالان حوزه پرورش شتر در محدوده تالاب الله‌آباد، افزود: محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی برخی دستگاه‌های مسوول، از جمله منابع طبیعی و محیط زیست، بر فعالیت و توسعه این حوزه تاثیر گذاشته و لازم است با بررسی دقیق شرایط، راهکاری برای رفع مشکلات موجود و ساماندهی این فعالیت اقتصادی پیدا شود.

وی خطاب به مسئولان حاضر در جلسه، پیشنهاد کرد: موضوع صدور مجوز صنعتی شدن فعالیت شترداری و امکان اختصاص حدود سه تا چهار هزار هکتار زمین مناسب برای توسعه این فعالیت بررسی شود تا در صورت تایید صلاحیت اراضی و رعایت ضوابط قانونی و زیست‌محیطی، زمینه توسعه این بخش فراهم شود.

نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج تاکید کرد: هدف این است که فعالان این حوزه بتوانند برای توسعه فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند و در عین حال، ملاحظات زیست‌محیطی و محدودیت‌های مرتبط با منطقه نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

این مسوول خواستار بررسی پیشنهاد‌های مطرح شده در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان شد تا با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، راهکاری عملی برای تعیین تکلیف پروژه‌های ورزشی و رفع موانع توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با تولید پروتئین و امنیت غذایی اتخاذ شود.

این نماینده مجلس از استاندار خواست که از برخورد‌های قضایی با شتربانان خودداری شود و در عوض با ارایه زمین محصور شده، از تخریب عرصه‌های طبیعی جلوگیری شود.

مدیرکل ورزش قزوین به اجرای طرح‌های ورزشی بدون توجه به آمایش سرزمینی هشدار داد

مظفر علی‌شایی مدیرکل ورزش و جوانان قزوین نیز با تشریح نتایج سند آمایش ورزش استان گفت: این سند با بررسی وضعیت ورزش همگانی، تربیتی، قهرمانی و حرفه‌ای، ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف شهرستان‌ها، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اولویت‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی را مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه در تدوین این سند، وضعیت شهرستان‌ها براساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها و زیرمعیار‌های تخصصی ارزیابی شده، بیان کرد: در حوزه ورزش همگانی، وضعیت شهرستان‌هایی مانند آبیک، قزوین، البرز و تاکستان بررسی شده و در بخش ورزش تربیتی نیز شاخص‌هایی همچون مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی، سرانه فضا‌های ورزش مدارس، امکانات و زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و نتایج المپیاد‌های ورزشی دانش‌آموزی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین ادامه داد: در ارزیابی ورزش تربیتی، شهرستان تاکستان جایگاه نخست استان را به دست آورده و از نظر برخورداری از زیرساخت‌های این حوزه نیز برخی کانون‌های شهری در شهرستان‌های قزوین، البرز و تاکستان شرایط مطلوب‌تری دارند؛ در مقابل و در برخی مناطق از جمله آبیک و بویین زهرا، محدودیت‌هایی در دسترسی به زیرساخت‌ها مشاهده می‌شود.

علی شایی با اشاره به ارزیابی وضعیت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای استان، تصریح کرد: در این بخش، شاخص‌هایی مانند تعداد مدال‌آوران، وضعیت داوران و مربیان، میزبانی مسابقات، فعالیت باشگاه‌های حرفه‌ای و برخورداری از زیرساخت‌های ورزشی بررسی شده تا جایی که به عنوان مثال شهرستان قزوین به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های بیشتر و قرار گرفتن در جایگاه مرکز استان، بالاترین امتیاز را در این بخش کسب کرده، اما برخی شهرستان‌ها همچنان با محدودیت‌هایی در توسعه ورزش قهرمانی مواجه هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن امکانات ورزشی در سطح استان گفت: بررسی‌های آمایش سرزمینی نشان می‌دهد که بخشی از امکانات و زیرساخت‌های ورزشی در مراکز شهرستان‌ها متمرکز شده و لازم است در برنامه‌ریزی‌های آینده، دسترسی مناطق تابعه و بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به شناسایی رشته‌های اولویت‌دار ورزشی در شهرستان‌ها بیان کرد: در تدوین آمایش ورزش قهرمانی، با توجه به استعداد‌های بومی، ظرفیت‌های انسانی و زیرساخت‌های موجود، رشته‌هایی که شانس بیشتری برای مدال‌آوری دارند، مشخص شده‌اند تا سرمایه‌گذاری‌ها با هدف ارتقای عملکرد ورزشکاران انجام شود.

علی‌شایی افزود: در شهرستان قزوین رشته‌هایی مانند کاراته، سنگ‌نوردی و کبدی از جمله ظرفیت‌های مورد توجه هستند و رشته‌هایی نظیر تکواندو، وزنه‌برداری و کشتی نیز در زمره رشته‌های راهبردی قرار دارند، همچنین قایقرانی، هندبال و دوچرخه‌سواری نیز از ظرفیت‌های قابل توجه ورزش بانوان در این شهرستان به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: در شهرستان آبیک، رشته‌هایی همچون تیراندازی، هندبال و بسکتبال در بخش آقایان و والیبال، تیراندازی و تیراندازی با کمان در بخش بانوان مورد توجه قرار گرفته‌اند و در شهرستان البرز نیز کاراته، تکواندو و شطرنج و در بخش بانوان تکواندو، فوتسال و والیبال از جمله رشته‌های دارای ظرفیت هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان قزوین اضافه کرد: در شهرستان بویین زهرا نیز رشته‌هایی مانند قایقرانی، کاراته و والیبال و در تاکستان تکواندو، والیبال و بسکتبال در اولویت قرار دارند، برای ورزش بانوان نیز متناسب با ظرفیت هر شهرستان، رشته‌های مشخصی در سند آمایش پیش‌بینی شده است.

علی شایی با اشاره به توجه ویژه این سند به ورزش‌های پایه گفت: ژیمناستیک، دوومیدانی و شنا به‌عنوان رشته‌های راهبردی پایه در برنامه‌ریزی ورزشی شهرستان‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند تا توسعه ورزش از سنین پایه با رویکردی هدفمند دنبال شود.

وی با بیان اینکه سند آمایش ورزش استان صرفاً به شناسایی وضعیت موجود محدود نمی‌شود، اضافه کرد: در این سند، تعادل فضایی امکانات ورزشی، پراکندگی جمعیت، کانون‌های جمعیتی و نیاز‌های زیرساختی مناطق نیز بررسی شده و برای توسعه آینده ورزش استان، راهبرد‌ها و برنامه‌های اجرایی مشخصی در حوزه‌هایی مانند ورزش همگانی، ورزش کودکان، ورزش مدارس، ورزش قهرمانی، گردشگری ورزشی و سرمایه‌گذاری تدوین شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تاکید کرد: این سند مشخص می‌کند که در هر منطقه چه رشته‌هایی نیازمند توسعه زیرساخت هستند و سرمایه‌گذاری در کدام حوزه‌ها می‌تواند بیشترین بازدهی و اثرگذاری را به همراه داشته باشد.

علی‌شایی با تاکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های ورزشی، خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف این سند، بایستی دستگاه‌ها در اجرای پروژه‌ها و برگزاری رویداد‌های ورزشی خود وحدت رویه داشته باشند و همکاری بین‌بخشی را جدی بگیرند و انتظار ما این است که پیش از اجرای پروژه‌های ورزشی، استعلام‌های لازم از اداره‌کل ورزش و جوانان انجام شود تا اقدامات اجرایی بر مبنای اولویت‌های آمایش ورزش استان پیش برود و در نهایت، جمعیت بیشتری از مردم از امکانات و فعالیت‌های ورزشی بهره‌مند شوند.

منبع: استانداری قزوین